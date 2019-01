Van Foreest brengt criticasters in vervoering met aanvalsspel

Anish Giri tijdens het Tata Steel Chess Tournament. Beeld ANP

De mini-interland Nederland-Rusland eindigde zo in 2-0. Ook de derde Rus, Vladimir Kramnik, deelde in de nationale malaise door voor de vijfde maal een nul te incasseren. De oud-wereldkampioen heeft in dit toernooi na een vrije val al 25 ratingpunten verloren. Op de wereldranglijst is hij weggezakt naar de vijftiende plaats.

De man van de dag was ontegenzeggelijk Van Foreest. Toen hij na vijf ronden slechts één schamel puntje had behaald, werd hier en daar gemopperd dat hij niet thuishoorde op dit niveau. Hoe anders waren de reacties toen hij woensdag Nepomniachtsji vloerde. Van alle kanten ontving Van Foreest complimenten voor de mooiste combinatie die het toernooi heeft opgeleverd.

Helaas eindigde de partij niet met die combinatie. In verloren stand bleef Nepomniachtsji nog lang hopen op een wonder. De techniek van Van Foreest was niet onberispelijk, maar goed genoeg om 20 zetten later de gelukwensen in ontvangst te kunnen nemen.

Giri versloeg Fedosejev in een merkwaardige partij, die zelfs ’s werelds beste internetcommentator Peter Svidler te machtig was. Lang had Giri het beste van het spel tot hij een afwikkeling koos die de kansen had kunnen laten keren. Toen tegenstander Fedosejev de riante gelegenheid onbenut liet, nam Giri opnieuw de regie in handen. Hij liet ditmaal niet meer los.

De Noor Magnus Carlsen nam een voorschot op een zevende eindzege in Wijk aan Zee door medekoploper Vishy Anand in een uitputtingsslag te verslaan. Remise leek lang onvermijdelijk tot Anand in het zevende speeluur instortte. In een overzichtelijk eindspel maakte de Indiër een zware fout die niet meer te corrigeren bleek. Carlsen begon het toernooi met vier remises. In zijn laatste zes partijen scoorde hij vijf punten.