Van een schokeffect blijkt weinig bij Vitesse in duel met Feyenoord (0-0)

Nick Marsman duwt Bazoer weg en zal een strafschop tegen krijgen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Russisch is na het vertrek van trainer Leonid Sloetski en zijn staf niet langer de voertaal bij Vitesse, maar op het veld is de spraakverwarring gebleven. Interim-coach Joseph Oosting droomde van grootse vergezichten bij zijn debuut. Ook met andere accenten speelde Vitesse dramatisch, maar Feyenoord bakte er zeker voor rust net zo weinig van. De naargeestige 0-0 illustreerde dat de crisis diep zit, zowel in Arnhem als in Rotterdam.

Iemand had verzonnen dat een vuurwerkshow ook leuk zou zijn onder een gesloten dak in de Gelredome, waardoor een mist van rook moest verhullen waarom Feyenoord (9de) en Vitesse (7de) de neergang trachten te stoppen met een trainerswissel. En zo beleeft Oosting zondag zijn vuurdoop in pas zijn tweede duel als coach in het betaalde voetbal. Eén keer verving hij bij Emmen-trainer Joop Gall, toen de club nog in de eerste divisie speelde.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Weigering Sturing

Oosting werd door de Vitesse-directie naar voren geschoven, nadat clubicoon Edward Sturing had geweigerd om wederom als stand-in te fungeren. In 2017 leidde de voormalige verdediger zijn ploeg nog naar Europees voetbal, maar Sturing ambieert een vaste aanstelling als hoofdcoach. Oosting begeleidde de beloften van Vitesse, maar hij heeft nog niet het vereiste diploma en zal na de winterstop moeten plaatsmaken voor een nieuwe trainer.

In zijn geboorteplaats Emmen was Oosting ook trainer van WKE, waar hij de mentaliteit van de ‘kampers’ leerde doorgronden. Na de vrijwillige ballingschap van Sloetski voert hij tijdelijk een Nederlandse staf aan met de oud-profs Nicky Hofs, Tim Cornelisse en keeperstrainer Raimond van der Gouw. Oosting wilde tevens de Hollandse School laten terugkeren, Vitesse durfde Feyenoord in de openingsfase vast te zetten op eigen helft.

En wie weet hoe het was gelopen als spits Matavz in de 11de minuut een strafschop had benut, mijmert Oosting. Circus VAR heeft zijn tenten opgeslagen in Arnhem, al zorgt videoscheidsrechter Jochem Kamphuis met zijn ingrepen wel voor gerechtigheid. Wat bezielt Feyenoord-keeper Marsman om eerst Vitesse-middenvelder Bazoer opzichtig weg te duwen, alvorens de bal weg te werken? Van Boekel ziet er geen strafschop in en het spel gaat verder, tot de VAR aan de bel trekt.

Van Boekel wordt naar de zijkant gedirigeerd en op de beeldschermen in de Gelredome verschijnt de reden: check strafschop. En dus mag Matavz aanleggen, maar Marsman corrigeert zijn rare actie door de matig ingeschoten bal te stoppen. Overnemen, zegt Van Boekel na de misser van Matavz, omdat Marsman te vroeg zou hebben bewogen.

Het kost de derde keeper van Feyenoord ook een gele kaart, maar opnieuw grijpt Kamphuis in namens de VAR. Op de beelden is te zien dat Marsman met één voet nog op de lijn staat als Matavz aanloopt om te schieten. Het is voor de fans nauwelijks te volgen, de Gelredome is even een flipperkast van hoop en vrees. Maar na de drie minuten durende chaos is het nog steeds 0-0.

Feyenoordspelers ruziën met scheidsrechter Pol van Boekel na een gele kaart voor keeper Nick Marsman. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Schimmenspel

Het contrast in ervaring bij de trainers is groot. Vitesse - Feyenoord is voor Dick Advocaat zijn 800ste duel in de eredivisie waarvan 450 als coach. ‘Dat haalt niemand meer’, zegt de 72-jarige nestor van het trainersgilde. Een vrolijk jubileum wordt het allerminst, zijn afkeer van de VAR wordt slechts gevoed door het schimmenspel rondom de strafschop. Advocaat: ‘Het slaat toch nergens op dat die strafschop eerst moest worden overgenomen? De keeper stopte die bal knap, dan had Matavz maar moeten scoren.’

Scoren, dat lukt Feyenoord evenmin in de Gelredome. Sinds Advocaat de opgestapte Jaap Stam is opgevolgde, lukt het Feyenoord, soms met hangen en wurgen, ongeslagen te blijven. Vrijdag haalde Advocaat een spiekbriefje tevoorschijn om alle blessuregevallen in zijn selectie op te sommen. Het is geen excuus voor het grauwe optreden in Arnhem.

Vitesse en Feyenoord spelen zo slecht dat het publiek zich bij het piratenfestijn in de Gelredome waant. Het geeft te denken dat de spelers van Vitesse na rust omvallen, nu ze onder de tijdelijke regie van Oosting de tegenstander bij de strot moeten grijpen. Sloetski schitterde in Arnhem vooral als entertainer, ook bij talkshows. Zijn defensieve concept sprak veel minder tot de verbeelding.

Geen schokeffect

Maar een schokeffect met een nieuwe trainer? Het is nauwelijks te zien, erkent Oosting. ‘Het verval na rust was veel te groot. Maar we zitten nu eenmaal in een diepe crisis.’ Toch koestert hij een puntje tegen Feyenoord, na vijf nederlagen op rij onder zijn voorganger.

Advocaat zegt de crisis in de Kuip te hebben bezworen, maar dat blijkt nauwelijks uit het vertoonde spel. Hij laat Jörgensen 90 minuten lang een spits imiteren, want de Deense aanvalsleider is al tijden niet fit en mist zowel explosiviteit als doelgerichtheid. Je krijgt bijna medelijden als je Jörgensen opgelegde kansen ziet missen. Uit pure frustratie incasseert hij ook nog een gele kaart.

De treurmis in de Gelredome biedt weinig perspectief in een week waarin Feyenoord tegen Porto nog een laatste kans heeft op overwinteren in de Europa League. En zondag zal bij Feyenoord - PSV moeten blijken wie de crisis werkelijk achter zich heeft gelaten. Deze zondag zitten Vitesse en Feyenoord er nog middenin.