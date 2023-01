Van een fotoverbod tot een extra arbiter: Tata Steel Chess neemt extra maatregelen tegen vals spel

Magnus Carlsen op het Tata Steel Schaaktoernooi in 2016. Beeld Jiri Buller

De extra maatregelen op het schaaktoernooi, dat komende vrijdag aan de 85ste editie begint, zijn volgens directeur Jeroen van den Berg noodzakelijk na aantijgingen van wereldkampioen Magnus Carlsen aan het adres van de Amerikaan Hans Niemann. ‘Vals spelen is een bedreiging voor de sport. We moesten wat doen. De topspelers zijn blij dat we dit serieus nemen’, verklaart Van den Berg. Carlsen neemt deel aan het evenement dat hij al acht keer won, Niemann is niet uitgenodigd.

Afgelopen september ontstond grote opschudding in de schaakwereld, toen de wereldkampioen een toernooi in Saint Louis verliet nadat hij had verloren van de Amerikaan en vervolgens een wedstrijd online tegen dezelfde tegenstander na één zet afbrak. Later kwam hij met een verklaring waarin hij Niemann openlijk van bedrog beschuldigde. De Amerikaan spande een rechtszaak aan, waarin hij de Noor beticht van smaad en laster en 100 miljoen dollar aan schadevergoeding eist.

De rel heeft ook gevolgen voor de organisatie van het prestigieuze toernooi in Wijk aan Zee. Voortaan verschijnen de zetten van de grootmeesters in het dorpshuis De Moriaan met een vertraging van een kwartier op het internet, waardoor mogelijke adviezen van buitenaf te laat zullen doorkomen. ‘Van experts begrepen we dat dit een heel probaat middel is’, aldus Van den Berg.

Scanners

De deelnemers zullen voor de wedstrijden worden afgetast met scanners op de aanwezigheid van apparatuur die straling uitzendt, zoals mobiele telefoons. Metaaldetectiepoorten ontbreken, de aanschaf ervan was te kostbaar.

Verder krijgen de scheidsrechters komende week assistentie van een Fair Play-arbiter die in de speelzaal speciaal is belast met het voorkomen van fraude. Toeschouwers, voor het eerst sinds de coronaperiode weer toegelaten tot de wedstrijden, mogen geen foto’s meer maken met hun telefoon. Er zijn nog meer aanpassingen aan het protocol gedaan, maar de organisatie wil niet alles prijsgeven.

Volgens Van den Berg is het toernooi in het verleden altijd alert op fraude geweest, onder meer door veel arbiters in te zetten. Het meenemen van telefoons en geavanceerde horloges waarop door computers geadviseerde zetten zijn te raadplegen, is al enkele jaren niet toegestaan. Voor het noteren van de zetten mogen schakers niet hun eigen pen gebruiken, maar krijgen ze schrijfgerei van de wedstrijdleiding.

Telefoon op toilet

Afgezien van een enkele speculatieve bewering in de groep van amateurs dat een tegenstander zijn telefoon raadpleegde op het toilet, is de organisatie nooit gestuit op vals spel. Van den Berg kent alleen voorbeelden uit wedstrijden op laag niveau elders in Nederland, waar om geldprijzen werd gespeeld: een op het toilet verstopte telefoon, een in de kleding ingenaaide extra broekzak om het mobieltje te verbergen.

Hoewel er in de rel tussen Carlsen en Niemann geen waterdicht bewijs is geleverd, is Van den Berg ervan overtuigd dat aanscherping van het beleid nodig was. ‘Er is technisch heel veel mogelijk, we willen niet naïef zijn. We moeten met de tijd mee.’ Hij acht het wel onwaarschijnlijk dat spelers uit de schaaktop het risico op ontdekking aandurven. ‘Ik ga nog altijd uit van een zekere ethiek onder de grootmeesters. Op die manier wil je geen wereldkampioen worden. Bovendien: als je wordt betrapt, is het meteen einde carrière.’

Nog voordat hij werd beschuldigd, heeft de 19-jarige Niemann, die in zijn jeugd nog voor Nederlandse clubs speelde, meermaals geprobeerd tot het deelnemersveld van Tata Steel door te dringen. Hij ving bot.

Van den Berg gaf de voorkeur aan vijf nog jongere schakers, uit India, Duitsland en Oezbekistan, die ook nog eens konden bogen op een hogere rating. Dat Carlsen heeft aangekondigd nooit meer tegen de Amerikaan te zullen spelen, heeft volgens de directeur nauwelijks een rol gespeeld. ‘Het maakte het besluit hooguit wat makkelijker.’