Van Driel tweede Nederlandse golfer die deelneemt aan Europese Tour

Darius Van Driel op Mallorca. Beeld Getty Images

Golf is met 375 duizend beoefenaren een grote sport in Nederland. Maar grote golfers zijn in Nederland nog even dungezaaid als wolven in de Kennemer Duinen. Al vele jaren houdt de 33-jarige Joost Luiten in zijn eentje de eer hoog.

Luiten heeft zes wedstrijden op de Europese Tour gewonnen waarmee hij op eenzame hoogte staat in de Nederlandse golfgeschiedenis. Maar volgend jaar krijgt hij op de Europese Tour gezelschap van de 30-jarige Darius van Driel, net als Luiten een geboren en getogen Zuid-Hollander.

Hij plaatste zich afgelopen weekeinde bij de vijftien beste spelers van de zogenoemde Challenge Tour – de tweede divisie van het golf. En daarmee dwong hij promotie af. Hij won dit jaar op de Challenge Tour één keer, werd een keer derde en eindigde in totaal zeven keer in de toptien. In totaal verdiende hij 92 duizend euro.

Dankzij een negende plek op in Mallorca kwam hij op de ranglijst uit op de dertiende plek. Door de festiviteiten miste hij zondag het vliegtuig vanuit Mallorca naar Amsterdam. ‘En toen ben ik maandag naar Keulen gevlogen en heb vierenhalve uur in de trein gezeten. Ik had ten minste de tijd om de appjes met felicitaties te beantwoorden. Ik heb nu het eten opstaan’, zegt hij maandagavond na aankomst in Den Haag.

Een vetpot is het niet. Maar Van Driel zegt het best te kunnen redden. ‘Ik heb geen caddie. Ik neem ook mijn coach niet mee naar elk toernooi. En ik leef sober.’

Nu lonkt het grote geld op de Europese Tour. Luiten die al sinds 2006 op de Tour zit, heeft in zijn carrière ruim 11 miljoen euro aan prijzengeld verdiend. Afgelopen weekeinde won hij 46 duizend euro met een 25ste plek op het Turkse Open, een week eerder 65 duizend euro in Shanghai. Hij is zeker van de finale in Dubai waar een enorme premie wacht.

Van Driel rekent zich niet op voorhand rijk. In 2009 speelden een keer zes Nederlanders op de Europese Tour. Maar vier waren hun kaart al na één jaar kwijt. ‘Ik heb het vertrouwen dat ik kan slagen. Het niveau op de Challenge Tour is veel hoger geworden. Van de vijftien jongens die vorig jaar promoveerden hebben 11 hun kaart behouden en drie zelfs een toernooi gewonnen. Ik heb er al enkele keren aan mogen proeven en dan ging het goed.’

Van Driel begon op zijn 11de met golf. In 2007 won hij het NK stroke play voor jongens tot 18 jaar en drie jaar later dat voor jongens tot 21 jaar. ‘Daarna brak ik een vinger en lag ik er een tijd uit. Ik ben toen zelfs gestopt geweest. In 2014 heb ik het weer opgepakt. Een jaar later werd ik professional en is het elk jaar beter gegaan. Vorig jaar won ik voor het eerst een toernooi en haalde ik het net niet. Nu wel.’

Zijn eerste toernooi op de Europese Tour is Hongkong of Zuid-Afrika. ‘Ik moet kiezen, want die vinden te­ge­lij­kertijd plaats.’ Veel te verbeteren aan zijn spel hoeft hij niet. ‘Ik kan verder slaan en sterker worden. Maar het is vooral finetunen. Maar dat moeten Luiten en Woods ook continu.’