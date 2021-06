Van Dordrecht naar Duitsland: het wonderlijke verhaal van groeibriljant Robin Gosens

Robin Gosens viert zijn treffer tegen Portugal. Beeld AFP

Als trainer van Heracles Almelo waarschuwde John Stegeman zijn pupil Robin Gosens weleens dat de lichten in het stadion uitgingen. Terwijl zijn medespelers al thuis op de bank lagen en het kantoorpersoneel de computers had afgesloten, zat de verdediger met een Duits en Nederlands paspoort samen met Wout Weghorst nog in het krachthonk.

‘Zij waren anders dan de rest, omdat ze niet in de jeugdopleiding van een profclub hadden gevoetbald, maar tot hun achttiende lid van waren een amateurvereniging’, zegt Stegeman. ‘Het schortte soms aan technische basisvaardigheden, maar dat compenseerden ze ruimschoots met hun inzet en hartstocht. Ze hadden een droom.’

Weghorst heeft zich dit EK ontpopt tot de immer hardwerkende spits van het Nederlands elftal en was trefzeker tegen Oekraïne. Gosens is op de linkerflank de revelatie van Duitsland. Met twee assists en een doelpunt was de 26-jarige verdediger met de longinhoud van een marathonloper zaterdag de gevierde man in het voetbalfeest tegen Portugal (4-2). ‘Deze wedstrijd ga ik nooit vergeten’, zei hij na afloop in vloeiend Nederlands.

Bijna in Oranje

Het had niet veel gescheeld of Gosens had niet het witte tricot van die Mannschaft, maar het shirt van het Nederlands elftal gedragen. Ruim een jaar geleden zocht toenmalig bondscoach Ronald Koeman contact met de zoon van een Nederlandse vader en Duitse moeder. Na lang twijfelen koos de verdediger die in 2017 voor 1,2 miljoen euro een toptransfer van Heracles naar het Italiaanse Atalanta Bergamo maakte voor de Duits nationale ploeg.

Gosens groeide op in het Duitse Emmerich am Rhein, op een steenworp afstand van de Nederlandse grens bij Nijmegen. Hij versleet drie amateurclubs en dacht aan een carrière als politieman. Tot Vitesse hem een kans bood en hij via Jong Vitesse, eerstedivisionist FC Dordrecht en Heracles op relatief late leeftijd alsnog het betaald voetbal in rolde.

‘Ik kijk met veel bewondering naar hem’, zegt Stegeman over de jongensboekachtige ontwikkeling die Gosens de laatste jaren heeft doorgemaakt. ‘Het eerste seizoen had hij geen basisplek bij ons. In plaats dat hij zijn kont tegen de krib gooide, ging hij nog harder trainen, alsof hij zijn verdubbelaar inzette.’ Stegeman herkent de drive waarmee Gosens bij Duitsland speelt uit zijn tijd bij Heracles.

‘Verdedigend moest hij nog het een en ander leren, maar aanvallend was hij een extra wapen. Als de bal aan de rechterkant was, stoomde hij over de linkerkant alweer richting het doel van tegenstander.’ Ook tegen Portugal schakelt Gosens zich offensief voortdurend in. De wing-back lost de meeste schoten (3) op het doel van keeper Rui Patricio en is een van de spelers die de meeste kansen creëert (2).

Dumfries van Duitsland

Met drie centrale verdedigers achter zich, heeft Gosens als de Denzel Dumfries van Duitsland de vrijheid om mee ten aanval te trekken. ‘De kracht van Robin ligt in het aanvallende deel. Het strafschopgebied van de tegenstander heeft een aanzuigende werking op hem. Hij wil goals maken en voorbereiden’, zei bondscoach Joachim Löw onlangs al eens.

De negenvoudig international die ooit door Vitesse voor slechts 6 duizend euro verhuurd werd aan Dordrecht is inmiddels meer dan een fortuin waard. Met zijn loopvermogen, sterke fysiek en brute kracht is hij het prototype van de moderne voetballer. Zijn club Atalanta, dat als derde eindigde in de serie A, zou naar verluidt 35 miljoen euro vragen voor de back die afgelopen seizoen elf doelpunten maakte. ‘Ik kan me goed voorstellen dat veel clubs hem op de radar hebben’, zegt Stegeman.

‘Robin is erin geslaagd zich heel snel aan te passen en heel goed in het team te integreren’, aldus Löw na diens glansrol tegen Portugal. ‘Hij communiceert veel met alle andere spelers en is een grote persoonlijkheid. Hij is vrij in zijn hoofd en zo voetbalt hij ook. Duidelijk, direct en met heel veel inzet.’

Door de overwinning op Portugal houden Duitsland en Gosens het bereiken van de achtste finales in de zogenoemde poule des doods in eigen hand. Duitsland heeft drie punten en speelt in het laatste groepsduel tegen Hongarije, dat één punt koestert. Koploper Frankrijk (vier punten) neemt het op tegen Portugal (drie punten).

Hoe ver de ster van Gosens zal reiken, durft Stegeman niet te zeggen. ‘Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat hij zo ver zou komen. Maar types zoals hij hebben een enorme intrinsieke motivatie waardoor ze het verder schoppen dan iedereen voor mogelijk houdt. Van Dordrecht en Heracles tot in het Duitse nationale elftal: de wonderen zijn de wereld nog niet uit.’