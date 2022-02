Van doping verdachte Russische kunstrijdster Valijeva plaatst zich met gemak voor vrije kür

Kamila Valijeva dinsdag op het ijs in Beijing. Ze kwalificeerde zich voor de vrij kür, die donderdag plaatsvindt. Beeld ANP

De dopingtest vond ruim voor het begin van de Olympische Winterspelen in Beijing plaats, maar de uitslag werd pas vorige week bekend. Valijeva had met de Russische ploeg toen al de landenwedstrijd gewonnen. Maandag besliste het internationaal sporttribunaal CAS dat Valijeva ook mag proberen om individueel olympisch kampioen te worden: de ‘onherstelbare schade’ van een schorsing zou een te zware straf zijn geweest, onder andere vanwege de status van ‘beschermd persoon’ die Valijeva als sporter onder de 16 jaar geniet.

Tijdens de zitting van het CAS stelden Valijeva’s advocaten dat de tiener per ongeluk de hartmedicatie van haar grootvader had ingenomen. Die verdedigingstactiek werd openbaar gemaakt door Denis Oswald, die als voorzitter van de disciplinaire commissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), in de zaak tegenover Valijeva stond. Volgens Oswald presenteerden de advocaten ‘elementen die enige twijfel deden rijzen over haar schuld’.

Valijeva mocht dinsdag direct opdraven in de olympische korte kür, de kwalificatie voor de vrije kür die donderdag wordt verreden. De Russische wist alle ogen op haar gericht, maar schaarde zich met de hoogste score onder de schaatssters die door mochten. Ook de de 17-jarige Nederlandse Lindsay van Zundert kwalificeerde zich. Een dag eerder had Valijeva haar trainingen al hervat. ‘Het zijn moeilijke dagen voor me geweest’, liet Valijeva tegenover de Russische televisie weten. ‘Ik ben blij dat ik mee kan doen, maar voel me emotioneel uitgeput.’

Tweede monster

Op de achtergrond loopt de dopingzaak tegen Valijeva wel door. Het IOC verklaarde dinsdag dat de B-staal van de positieve test nog moet worden geanalyseerd. Zo’n tweede monster, dat bloed of urine bevat dat op hetzelfde moment is afgenomen, dient ter bevestiging van de eerste positieve dopinguitslag.

Om te voorkomen dat Valijeva later haar gouden plak moet inleveren, reikte het IOC na de landenwedstrijd vooralsnog geen medailles uit. Ook als Valijeva donderdag op de eerste, tweede of derde podiumtrede eindigt, zal het IOC geen medailleceremonie houden. ‘We willen de medailles aan de juiste personen uitreiken’, verklaarde Oswald.

Die beslissing is bij de atletencommissie van het Amerikaanse olympisch comité niet goed ontvangen. ‘Schone atleten verdienen het om geëerd te worden als zij een medaille winnen’, aldus de commissie. ‘We zijn geschokt dat de Amerikaanse kunstschaatsploeg en andere medaillewinnaars Beijing misschien zonder eremetaal en een ceremonie moeten verlaten.’