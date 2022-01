Van Dijk met Liverpool naar Wembley

Supporters van Liverpool vieren de overwinning op Arsenal, waarmee de club zich plaatste voor de finale van de Carabao Cup. Beeld EPA

Zonder Mo Salah en Sadio Mane, die voor Egypte en Senegal uitkomen op de Africa Cup, was Liverpool naar de uitverkochte Emirates gekomen, toegejuicht door achtduizend meegereisde supporters. Arsenal trad met een vrijwel compleet team aan. Dat was een klein wonder, want afgelopen zondag moest de derby tegen Tottenham Hotspur nog worden verzet omdat The Gunners geen dertien veldspelers op de been kon brengen.

Arsenal, de thuisploeg, begon op een geweldige wijze aan de wedstrijd. In de vijfde minuut raakte Alexandre Lacazette de lat met een vrije trap. Vooral van de Argentijn Gabriel Martinelli ging veel dreiging uit. De Liverpool-verdediging kraakte, maar onder leiding van Van Dijk probeerde de ploeg het tempo uit de wedstrijd te halen. Deze tactiek was zeer succesvol en in de 19e minuut kwam Liverpool opeens tot leven.

Van achteruit zette Liverpool een vloeiende aanval op, die eindigde bij Diogo Jota. Vanaf de rand van de zestien had de Portugees een geweldig schot in gedachten, maar hij wist de bal maar half te raken. Door deze onverwachte wending werd doelman Aaron Ramsdale op het verkeerde been gezet. Lijdzaam zag de Engelsman hoe de bal langs hem het doel in rolde. Na deze openingstreffer was Liverpool heer en meester in de wedstrijd.

Voetballers Neco Williams (links) en Diogo Jota (rechts) na het winnen van de halve finale in de Engelse Carabao Cup. Jota maakte voor Liverpool de openingstreffer. Beeld EPA

In de afgelopen twaalf maanden heeft Liverpool 32 keer de score geopend, en geen van die wedstrijden ging verloren. De gebreken van Arsenal kwamen donderdag op pijnlijke wijze aan het licht. Weinig kracht en lengte voorin, een middenveld zonder veel creativiteit en een gammele achterhoede. In de tweede helft kregen de bezoekers meerdere kansen om de wedstrijd te beslissen, maar ze gingen slordig met die kansen om.

Een kwartier voor tijd viel alsnog de beslissing, toen Trent Alexander-Arnold uitblinker Jota naar voren stuurde. Zijn goal werd wegens buitenspel afgekeurd, maar de VAR oordeelde anders. De Liverpool-fans vierden feest en een van hen ging het veld op. Het halfhartige jagen van de Arsenal-stewards leek op dat van de spelers. Invaller Thomas Partey, terug van een tegenvallende Africa Cup met Ghana, pakte in mum van tijd twee gele kaarten.

Voor Arsenal is het een grote teleurstelling, zeker na de FA Cup nederlaag elf dagen geleden tegen Nottingham Forest. Voor Liverpool is het een kans om de League Cup, die afgelopen zes jaar vijf keer gewonnen is door Manchester City, weer eens te pakken. De finale tegen Chelsea is een herhaling van die in 2006, toen de Londenaren in extra tijd zegevierden dankzij een winnende treffer van Mateja Kežman.

De eindstrijd tussen Chelsea en Liverpool wordt gespeeld op Wembley en is tevens een strijd tussen twee Duitse managers: Tuchel en Klopp.