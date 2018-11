Van Dijk krijgt kopkansen genoeg, maar hij blijft met Liverpool op een gelijkspel steken bij Arsenal

De Arsenal-getrouwen zijn wel wat Nederlandse stervoetballers gewend. Dennis Bergkamp, Robin van Persie en Marc Overmars hebben door de jaren heen geschitterd in Noord-Londen. Maar zaterdagavond waren ze getuige van een andere ster uit de polder, ditmaal spelend bij de tegenstander. Virgil van Dijk leidde de Liverpool-verdediging niet alleen op meesterlijke wijze, hij toonde zich ook de gevaarlijkste aanvaller. Hij had zelfs drie keer kunnen scoren in de topper die eindigde in een 1-1-gelijkspel.

Virgil van Dijk (links) tijdens de wedstrijd Arsenal FC - Liverpool FC op 3 november. Beeld Getty Images

Met een kopdoelpunt in het bekerduel met buurtgenoot Everton had Van Dijk tien maanden geleden zijn debuut gemaakt. Het is nog steeds zijn enige treffer voor The Reds. Bij hoekschoppen en vrije trappen verschijnt de 1.93 meter lange libero vaak voorin. Maar zijn voornaamste taak is het organiseren van de achterhoede, waar de 27-jarige Bredanaar sinds zijn recordtransfer zeer goed in slaagt. Sterker, Liverpool heeft thans de beste defensie in de Premier League.

Maar ziedaar, in de 23ste minuut van de wedstrijd in het Emirates Stadium. In een verwisseling van rollen gaf Mo Salah een pass op Van Dijk. Hij controleerde de bal met zijn borst, volleerde, maar zag zijn inzet gekeerd door Bernd Leno. Op slag van rust kreeg Van Dijk een nieuwe kans. De Duitse Arsenal-doelman probeerde een voorzet weg te stompen, maar de bal belandde op zijn hoofd, stuiterde langzaam naar het lege doel, om tegen de linkerpaal te eindigen.

Zou driemaal dan scheepsrecht worden? Nee, want in de 74ste minuut verrichtte Leno een katachtige redding op een kopbal van Van Dijk, die na een corner van Salah alleen was gelaten door Sead Kolasinac. Met deze redding voorkwam de Duitser een vrijwel zekere zege voor Liverpool, dat een kwartier eerder op voorsprong was gekomen door een droog schot van de noeste werker James Milner. Het was meer dan verdiend, zeker omdat een treffer van Sadio Mané in de eerste helft ten onrechte wegens buitenspel was afgekeurd.

The Gunners bleven in de wedstrijd en zeven minuten voor het einde vond Alexandre Lacazette met een knappe individuele actie, en met een beetje hulp van doelman Alisson Becker, een opening in Van Dijks verdediging. Voor Arsenal was het loon naar werken. Na nederlagen aan het begin van het seizoen – tegen Manchester City en Chelsea – is de ploeg van de Bask Unai Emery steeds beter gaan spelen. Tegen Leicester scoorde Arsenal zelfs een combinatiedoelpunt dat niet had misstaan in de gloriedagen van Emery’s voorganger Wenger.

Na afloop grapte Jürgen Klopp dat de thuisploeg na de 0-1 zoveel aanvallers had ingebracht dat ‘het wachten was op Van Persie en Bergkamp’. Van Dijk had hem, zo verklapte de Liverpool-manager, verteld dat hij ‘een hattrick’ had kunnen maken. Voor de Duitse predikant van hardrockvoetbal, die een dag later zag dat rivaal City wel drie punten pakte (6-1 tegen Southampton), was het aanleiding de kolossus een beetje te plagen. ‘Ik was niet zo’n goede voetballer, maar ik kon goed koppen. Ik had een hattrick gemaakt.’