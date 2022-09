Van Dijk draagt OneLove-band op WK: ‘Een belangrijke boodschap die bij voetbal past’

Georginio Wijnaldum met de OneLove aanvoerdersband tijdens de UEFA EURO 2020 wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië in de Puskas Arena in Boedapest, Hongarije. Beeld ANP

De actie is onderdeel van de inspanningen van de KNVB om op maatschappelijk verantwoorde wijze deel te nemen aan het omstreden WK in Qatar, waar de arbeidsomstandigheden voor immigranten slecht zijn en waar van gelijke rechten, bijvoorbeeld voor mannen en vrouwen, of voor lhbti’ers, geen sprake is. ‘Het is een belangrijke boodschap die bij het voetbal past', aldus Oranje-aanvoerder Van Dijk. ‘Op het veld is iedereen gelijk en dat zou overal zo moeten zijn. Dat dragen we uit met OneLove. Ons team deed dat al en het is mooi om te zien dat nu andere landen zich aansluiten.’

Negen andere landen hebben gezegd het Nederlandse initiatief over te nemen. Dat zijn België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Wales, Noorwegen en Zweden. Van die laatste twee landen draagt de aanvoerder de band alleen tijdens de duels om de Nations League de komende week, want Noorwegen en Zweden hebben zich niet geplaatst voor het WK. Engeland doet alleen op het WK aan de actie mee. In de wedstrijden om de Nations League dragen de Engelsen nog een rouwband vanwege het overlijden van koningin Elisabeth. Nederland speelt in de Nations League tegen Polen (uit, donderdag) en België (thuis, zondag).

Nelson Mandela

Het internationale bijschrift van OneLove is ‘football has the power to unite people’, geïnspireerd op een uitspraak van Nelson Mandela over sport. Op de band staat een hart met daarin een 1, plus verschillende kleuren. Die stellen staan voor trots op de eigen afkomst, kleur, genderidentiteit en seksuele geaardheid.

OneLove is een initiatief van alle partijen in het Nederlandse voetbal en begon in het seizoen 2020-2021, deels als reactie op racistische incidenten in stadions. Het wil de verbindende kracht van voetbal uitdragen, als spel uit alle lagen van de samenleving. Georginio Wijnaldum droeg de OnleLove-aanvoerdersband in de kwartfinale van het EK tegen Tsjechië in juni 2021. In november 2020 droeg het Nederlands elftal bij de wedstrijd tegen Spanje voor het eerst warming-upshirts met het OneLove-logo.

De speciale aanvoerdersbanden worden inmiddels door menig speler gedragen, ook in het amateurvoetbal. OneLove is een onderdeel van ‘Ons Voetbal is van Iedereen’, het gezamenlijke plan van het voetbal en de overheid om discriminatie te bestrijden.