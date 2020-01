Van die ‘uitstekende integratie’ blijkt nog lang niet iedereen doordrongen

Op een ongewone plek, de pagina opinie & debat van de Volkskrant, stond op de laatste dag van het jaar een foto van een voetballer in een oranje shirt. Het was Mohamed Ihattaren. De foto was geplaatst omdat hij in 2019 voor het mooiste moment van het jaar had gezorgd, volgens fractieleider Rob Jetten en parlementslid Jan Paternotte van D66.

‘Met de integratie ging het dit jaar uitstekend’, was de kop boven hun stuk. Het moment van het jaar was volgens hen de ontmoeting tussen Ihattaren en bondscoach Koeman, op de dag dat bekend werd gemaakt dat de jonge aanvaller van PSV voor Nederland had gekozen – en niet voor Marokko.

Dat was begin november. De reacties op het besluit van Ihattaren waren opgetogen. Oranje zou er een groot talent bij krijgen. In de reacties klonk ook iets anders door. De vermetele pogingen vanuit Rabat om onze Mo in te lijven waren mislukt. Hakim Ziyech waren we destijds kwijtgeraakt, maar dit potje hadden we gewonnen.

Jetten en Paternotte waren euforisch. ‘De Marokkaanse voetbalbond had alle verleidingstechnieken in stelling gebracht en toch koos hij voor Oranje.’ Jongens en meisjes in heel Nederland kunnen volgens het duo nu op pleintjes voetballen en zeggen dat ze Frenkie zijn, of Donny. ‘En jij bent Mo.’

Hun conclusie: ‘Het was een integratiesucces, waar iedereen met een hart voor voetbal bij stond te juichen.’ Iedereen behalve de mensen met een hart voor voetbal die hadden gehoopt dat Ihattaren niet zou zwichten voor de verleidingstechnieken van de KNVB en Koeman, zou ik dan toch denken.

Het gebeurt wel vaker dat het voetbal wordt gebruikt voor politieke doeleinden, maar dit was een vrij sterk staaltje. Bovendien is het nog maar zeer de vraag of voor Ihattaren Nederland nu ‘zijn land’ is, zoals de politici zonder een spoor van twijfel concluderen. Ook moest ik denken aan Sergiño Dest, de verdediger van Ajax die een paar dagen eerder wel was gezwicht voor de verleidingstechnieken van een buitenlandse bond. Maar dat telde waarschijnlijk niet, want Dest werd ingepalmd door Amerika.

Op dezelfde dag dat het stuk van de D66’ers in de krant stond, bleek dat in Nederland nog niet iedereen met een hart voor voetbal al gewend was aan de integratie. Het Parool publiceerde een mooi interview van verslaggever Dick Sintenie met André Onana, de doelman van Ajax uit Kameroen. Tijdens bijna alle uitwedstrijden wordt hij racistisch bejegend, zei Onana.

Hij probeert het te negeren. ‘Als jij mij een aap vindt, prima. Ik zie geen verschil tussen wit en zwart en ik maak geen verschil. Als jij dat wel doet, is dat jouw probleem.’ Wat ze roepen raakt hem wel, zei hij. ‘Maar wij moeten sterker zijn dan zij.’

Op de vraag of hij overwoog na racistische uitingen van het veld te stappen, zoals Georginio Wijnaldum aankondigde te zullen doen, reageerde Onana ontkennend. ‘Want dat is wat ze willen. En ik wil die schreeuwers niet geven wat ze willen.’ Zijn strategie is te begrijpen, maar vermoedelijk is de dreigende tegenaanval van Wijnaldum aanzienlijk krachtiger.

Ook Wijnaldum werd aan het eind van het jaar geïnterviewd, door het Algemeen Dagblad. De sportredactie koos hem tot voetballer van het jaar. Gezien zijn prestaties in 2019 en zijn aanvallen op racisme, Zwarte Piet incluis, was dat een volkomen terechte keuze, maar Wijnaldum zelf vond het overdreven. Ik heb gewoon mijn mening gegeven, zei hij, en dat zouden meer mensen moeten doen.

Goed idee. En soms hoeft er niet eens iets te worden gezegd, zoals in de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Estland toen Wijnaldum en Frenkie de Jong een statement maakten door te wijzen op elkaars huid – een doelpunt dat in 2020 bijna niet kan worden overtroffen.