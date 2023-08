Van der Vleuten en Smolders vechten om de eindzege tussen de elite van de paardensport in de Global Champions Tour

Maikel van der Vleuten met Beauville Z bij de Spelen van Tokio, waar de combinatie beslag legde op het brons. Beeld AFP

Springruiter Maikel van der Vleuten behield zondag in Londen zijn leidende positie in de prestigieuze paardensportcompetitie van de Global Champions Tour ternauwernood. Van der Vleuten (35) miste met zijn toppaard Beauville Z de barrage door een springfout in de eerste omloop. Landgenoot Harrie Smolders (43) eindigde in de Grand Prix van Londen op de derde plaats en zit Van der Vleuten in het klassement op de hielen.

Met nog drie haltes te gaan in de mondiaal hoog aangeschreven Global Champions Tour (GCT) lijkt de eindoverwinning een strijd te worden tussen de Brabantse ruiters Van der Vleuten (uit Someren) en Smolders (Lage Mierde). Na twaalf wedstrijden prijken zij op de eerste en de tweede plaats, gevolgd door de Duitser Christian Kukuk.

Springsteen

Op de bijzondere locatie van het Royal Hospital Chelsea in Londen ging de winst in de Grand Prix zondag verrassend naar Jessica Springsteen, de dochter van rockster Bruce. Olivier Philippaerts uit België eindigde als tweede. Hij was in de barrage net iets rapper dan Smolders met zijn paard Monaco dat eigendom is van Jennifer Gates; de dochter van Microsoft-oprichter Bill Gates.

De Global Champions Tour (GCT) werd in 2006 opgericht door voormalig springruiter en olympisch kampioen van 1992 Jan Tops. De beste veertig springruiters ter wereld mogen deelnemen aan de grands prix waarbij over hindernissen van 1,60 meter wordt gesprongen. De wedstrijden – met in 2023 een totale prijzenpot van 36 miljoen euro – vinden plaats op iconische locaties in onder meer Monaco, Miami, Parijs, Madrid, Mexico City en volgende week in Valkenswaard; de thuishaven van Tops.

Eenmaal eerder kroonde een Nederlander zich tot eindwinnaar, dat was Smolders in 2017 met zijn paard Don VHP. Van der Vleuten (die een keer tweede werd met Verdi) reageerde zondagavond teleurgesteld op het missen van de jump-off. ‘Op het einde ging de insprong van de driesprong niet goed. Balen, maar een foutje is zo gemaakt in onze sport. De strijd is zeker nog niet gestreden.’ Er zijn nog drie grands prix te gaan, waarna de vijftien winnaars zich plaatsen voor de Super Grand Prix aan het einde van het jaar in Praag.

Olympisch brons

Het is niet verwonderlijk dat Van der Vleuten in vrijwel alle grands prix van de GCT zijn beste paard Beauville Z van stal haalt. Met de 13-jarige bruine ruin won hij in 2021 brons op de Olympische Spelen van Tokio. Een jaar later volgden WK-brons (individueel) en WK-zilver (landenwedstrijd) in Denemarken.

Van der Vleuten heeft de snelle Beauville inmiddels zes jaar onder het zadel. ‘Ik had al snel een heel goed gevoel bij hem. Als jong paard sprong hij al in negentien van de twintig rondes foutloos. Dat zegt veel over zijn instelling en kwaliteiten. Maar ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat hij naar het topniveau zou toegroeien. In zijn jonge jaren had ik twijfels of hij het vermogen had om later zware kampioenschappen, met veel wedstrijden in korte tijd, aan te kunnen.’

De springruiter koos met Beauville voor de weg der geleidelijkheid. ‘Ik heb in de eerste twee jaar veel tijd genomen om het vertrouwen te winnen en om naar elkaar toe te groeien.’ De coronapandemie had voor Van der Vleuten een positieve uitwerking doordat hij een jaar extra de tijd had Beauville klaar te stomen voor de Olympische Spelen.

Vader Eric

In Tokio beleefde Van der Vleuten het voorlopige hoogtepunt uit zijn carrière. Op de rug van Beauville snelde hij in de olympische arena naar de bronzen medaille. Zijn vader, trainer en vertrouwenspersoon Eric van der Vleuten hield het aan de rand van de piste niet droog.

Jaren geleden zette Van der Vleuten senior zijn eigen springcarrière op een lager pitje ten faveure van zijn zoon. De beste paarden gingen naar Maikel. ‘Mijn vader is nog altijd nauw betrokken bij mijn carrière. Als ik springtraining heb, kijkt hij vaak mee. Hij heeft een belangrijke stem in de planning van concoursen.’

Een van de belangrijkste lessen die Maikel van der Vleuten van zijn vader meekreeg: paarden nooit overvragen. ‘Een goede arbeid-rustverhouding voor paarden is een heel belangrijke factor in onze successen’, licht Van der Vleuten toe. ‘Als je de inzet van je toppaard goed managet, hem voldoende rust geeft en tevreden stelt, kun je lang van je paard genieten.’

Terwijl Beauville Z de resterende wedstrijden in de Global Champions Tour voltooit, klopt de mogelijke opvolger al op de deur. Met de pas 9-jarige O’Baily van het Brouwershof verraste Van der Vleuten dit voorjaar door de Nederlandse titel te winnen.

Volgende maand maakt O’Baily zijn debuut op de EK in Milaan. ‘Beauville krijgt rust en voor O’Baily zijn de EK een mooie ervaring’, zegt Van der Vleuten. ‘Zeker ook met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar. Mocht er onverhoopt iets met Beauville gebeuren dan heb ik een tweede optie.’