Van der Vaart en Van Persie over technisch en met lef gespeeld combinatievoetbal

Probleem: Het vlotte combinatievoetbal waar Nederlandse ploegen in uitblonken is amper nog zichtbaar.

Oplossing: Investeer in het op een hoger plan brengen van pass- en trapoefeningen, betogen Robin van Persie en Rafael van der Vaart.

Het majestueuze stiftdoelpunt waarmee Robin van Persie op 22 april niet alleen de bekerfinale tegen AZ goeddeels besliste, maar ook een kroontje plaatste op zijn veelbesproken rentree bij Feyenoord is vooral mooi door de combinatie die eraan voorafging. Aldus Robin van Persie zelf. ‘De ruimte was heel klein, maar de pass van Steven Berghuis terug op mij was echt perfect.’

Vier maanden van hartstochtelijk trainen op passen, trappen, kaatsen en doorbewegen lag aan de treffer -recentelijk verkozen tot doelpunt van het jaar- ten grondslag. Van Persie: ‘Teamwork makes the dream work.’

Combinatievoetbal wordt her en der vervloekt in den lande, omdat het kan verzanden in stroperig, risicoloos geschuif zoals bij het Nederlands elftal de laatste jaren vaak te zien was. Maar voer het uit op hoge snelheid, met lef, diepgang en techniek, en er is geen kruid tegen gewassen.

Tiki-taka-voetbal is de moderne benaming, gedropt door Spaanse volgers in de vier jaar (2008-2012) dat Pep Guardiola de speelstijl vervolmaakte bij Barcelona overslaand op het Spaans elftal. Maar Guardiola had het van Johan Cruijff, en Cruijff leerde het Nederland.

Het is prettig om naar te kijken, maar weinig coaches durven het nog aan. Steeds beter georganiseerd zijn ploegen, steeds beperkter daardoor de ruimte waardoor de accuratesse en afstemming nagenoeg perfect moeten zijn. Dat vergt uren en uren aan slijpen en finetunen op het trainingsveld en daar komt het vaak niet van.

Probleem 1: Fysieke trainingen slokken tijd op.

Probleem 2: Teams vallen tegenwoordig snel uit elkaar (dus wat heeft het voor zin?).

Probleem 3: Persoonlijke statistieken zijn steeds belangrijker geworden. Alles-of-niets-passes en -schoten verstoren beloftevolle opzetten vaak vroegtijdig.

Toch is dit het type voetbal waar Van Persie naar streeft bij Feyenoord. Al vanaf het moment dat hij medio januari binnenkwam eigenlijk. ‘Ik vond het heel erg goed wat ik in het begin zag op de training,’ zegt hij over de zogeheten pass- en trapoefeningen, de basis van combinatiespel. ‘Maar, zonder op de stoel van de coach te gaan zitten, zei ik: jongens, er is nog een hoger niveau. En dat is dit.’

Met zijn vingers demonstreert hij op een tafel hoe de ideale pass-trapoefening, feitelijk de basis van temporijk combinatievoetbal, eruitziet. Cruciaal zijn de snelheid en de zuiverheid van de pass en de kaats zodat spelers zo min mogelijk hoeven te lopen voordat ze de volgende pass geven. ‘Vier, vijf stappen is mooi. Op het hoogste niveau zijn het er maximaal twee. Op dat niveau is Barcelona, is Real Madrid. Daar weten ze blind van elkaar wat er gaat gebeuren.’

Combinatietrainingen

Hij proefde eraan in zijn eerste jaren bij Arsenal waar manager Wenger een soort perpetuum mobile had gesmeed. Zijn huidige ploeggenoten willen ook naar dat niveau. Enthousiast: ‘Ik word er zelf ook weer beter van. Dat geeft me veel vreugde en kracht.’

Het was een voorname reden voor de 34-jarige Van Persie om er nog een seizoen aan vast te knopen bij Feyenoord, ondanks het nodige fysieke ongemak.

Een ander lid van de Grote Vier, zoals het puikje van de laatste gouden Oranje-generatie werd genoemd, Rafael van der Vaart, smacht naar dergelijke trainingen. Hij speelde na zijn vertrek bij Ajax (‘daar was het alleen maar passen en trappen’) in 2005 in Duitsland, Engeland, Spanje en Denemarken, maar kon wat combinatietrainingen betreft alleen zijn hart ophalen rond interlands. ‘Zeker toen Bert van Marwijk bondscoach was. Hij geloofde er heilig in, die trainingen lagen op een heel hoog niveau en waren daardoor ook echt zwaar. Maar dat liep als een trein; heerlijk.’

Het past ook heel erg bij Nederlanders, stelt Van der Vaart, de laatste jaren vaker actief als analist dan als voetballer. ‘Als we tegen Frankrijk spelen moeten we niet mee in de fysieke strijd, want die verliezen we. Dat zagen we de laatste keer, toen moesten we blij zijn dat het bij 4-0 bleef. We moeten die bal snel rond laten gaan.’

De interland Nederland - Zweden van 12 oktober 2010 is wat Van der Vaart betreft verplicht lesmateriaal. ‘Dat was bizar, dat klopte aan alle kanten. Die Zweden waren fysiek sterker, maar we tikten ze helemaal zoek. Die moeten alle criticasters maar even gaan bekijken. Je kunt best een keer een mindere generatie hebben. Maar het kan niet zo zijn dat een speler geen bal meer kan aannemen en geen goede pass heeft. Dat zie ik te vaak en daar kan ik niet bij.’

Terug naar de basis

Van der Vaart traint met zijn elfjarige zoontje alleen maar op passen en trappen, vertelt hij. ‘Steeds harder, steeds sneller. Hij trainde een keer mee bij Midtjylland (Van der Vaarts laatste club, red.), nou hij legde die ballen makkelijker weg over dertig meter dan mijn ploeggenoten. Naar die basis moeten we terug. Kijk naar Van Persie. Dat is niet meer de fitste van de eredivisie, maar hij steekt er met kop en schouders bovenuit, omdat hij alles net even sneller bedenkt en kan uitvoeren.’

Van der Vaart hunkert eigenlijk al jaren naar een omgeving zoals Van Persie die zegt te hebben gevonden. ‘Telkens ga ik naar clubs waar wordt gezegd dat de trainer graag combinatievoetbal wil spelen. Maar steeds wordt er bij de eerste tegenslag gekozen voor stevige lopers die de boel kunnen dichtbouwen. Natuurlijk moet je tegenwoordig fysiek sterker zijn dan vroeger. Maar het pure voetbal overwint altijd in mijn ogen.’

Van Persie, eveneens vader van een getalenteerde zoon van elf, ziet veel trainingen en wedstrijden van Nederlandse jeugdteams. ‘Wat ik daar zie, is van een heel hoog niveau. Maar het kan altijd weer hoger. Zeker op details. Hoe eerder je daarmee begint, hoe beter. Als je gastjes al heel vroeg zulke trainingen geeft, lever je tien jaar later toppers af.’

De KNVB filosofeerde al met Van Persie over een technische rol in de toekomst. Ook Van der Vaart zou graag helpen. Maar eerst nog een jaar voetballen. Desnoods voor een habbekrats. ‘Als ik maar weer eens echt kan voetballen. Gewoon lekker tikken.’