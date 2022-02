Van der Sar en commissarissen Ajax hoorden al voor herbenoeming Overmars van grensoverschrijdend gedrag

Marc Overmars en Edwin van der Sar. Algemeen directeur Van der Sar liet zondag weten dat er al voor de herbenoeming van Overmars als directeur voetbalzaken signalen waren over grensoverschrijdend gedrag. Beeld Pro Shots

Algemeen directeur Edwin van der Sar gaf zondag een toelichting op de chronologie en de gevolgen van het gedwongen vertrek van Overmars, die seksueel grensoverschrijdende berichten stuurde naar meerdere vrouwen op de werkvloer, over een langere periode. Overmars vertrok vorige week.

Uit het verhaal van Van der Sar blijkt dat Ajax vóór 28 januari, de dag van de voorgenomen herbenoeming van Overmars tot 2026 tijdens de aandeelhoudersvergadering, ‘eerste geluiden’ opving over grensoverschrijdend gedrag. De vrouwen meldden zich na een oproep van Van der Sar in een interne mail van 25 januari, die weer een gevolg was van de uitzending van journalist Tim Hofman over praktijken bij The Voice.

Van der Sar, en ook de raad van commissarissen, waren van die eerste geluiden op de hoogte. ‘Het waren geluiden. Die moesten we eerst verder onderzoeken’, zegt Van der Sar. Hij en de rvc zagen geen aanleiding de vergadering of het agendapunt te verdagen, waarna Ajax een nieuw, lucratief contract voor Overmars bezegelde met een handtekening.

Kritiek op Van der Sar

Na de vergadering ging het snel. Het aantal meldingen van getroffen vrouwen nam toe en de positie van Overmars bleek onhoudbaar. Ajax ontsloeg Overmars een week geleden, volgens Van der Sar niet als gevolg van een aanstaande publicatie in NRC. ‘De omvang was toen al te groot.’ Hij bracht Overmars persoonlijk op de hoogte van diens onvermijdelijke ontslag, wat hem zeer zwaar viel.

Het is sindsdien ook door Van der Sars hoofd geschoten om te stoppen als directeur. ‘Soms denk je, waar doe ik het nog voor?’ Ook hij is ‘teleurgesteld en verdrietig’ over het gedrag van een vriend die hij al 30 jaar kent. Nooit was hem iets opgevallen. Vele andere berichten van collega’s, ook vrouwen, dat ze het fantastisch vinden om bij Ajax te werken in een veilige omgeving, hielden hem op de been.

Stevige kritiek

Van der Sar kreeg zondag stevige kritiek te verduren, ook omdat hij in een week, op de tekst in een persbericht en een verklaring tegen het ANP na, geen mediaoptreden deed, zoals hij ook in andere precaire zaken pas later voor de pers verscheen. ‘Dit soort situaties zijn niet te voorspellen. Waar doe je goed aan, welke stappen?’

Van der Sar zegt dat hij na het persbericht van vorige week zondag vooral bezig was met interne zaken: praten met getroffen vrouwen, het elftal, met managers.

Tijdens een digitale personeelsbijeenkomst woensdag lekte informatie uit. Daarop werd woordvoerder Miel Brinkhuis aangepakt, omdat hij zou hebben gesteld het jammer te vinden dat vrouwen naar buiten waren getreden met hun verhaal. Hij bedoelde daar naar eigen zeggen mee dat het werkklimaat blijkbaar niet zo veilig is dat vrouwen makkelijk naar een leidinggevende of een vertrouwenspersoon durven te stappen. Ajax heeft een extern bureau in de arm genomen, mede om te zorgen voor voorwaarden voor een veiliger werkklimaat.