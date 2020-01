Van der Sar, een ceo zonder moreel besef

Kort voor Kerstmis was in een uitzending van Studio Voetbal plotseling de melodie te horen van Flappie, het liedje waarin Youp van ’t Hek zingt over een konijn dat eraan gaat. In beeld verscheen een foto van een konijn en een fles rode wijn. Dit ter ondersteuning van een column die Marcel van Roosmalen voorlas over Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax.

Flappie is een bijnaam van Edwin van der Sar. In de column verwees Van Roosmalen naar een interview dat hij had gegeven aan FOX Sports over het trainingskamp van Ajax in Qatar, een land waar de mensenrechten op grote schaal worden geschonden, maar mooie voetbalvelden liggen om te trainen.

Van der Sar had gezegd dat Ajax niet de partij is om een statement te maken. Dat liet hij over aan Shell of KLM. Ajax is een groot bedrijf, maar niet in die mate, volgens hem. Met zijn doodgraversstem zei Van Roosmalen dat het bijzondere televisie was, want ‘zijn neus en het bord voor zijn kop bleven maar groeien’. Hij eindigde met een knal: ‘Zijn bijnaam is Flappie en het is bijna kerst’.

Het wachten was op een reactie van de vijf mannen aan tafel. Twee oud-ploeggenoten van Van der Sar, Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart, en Theo Janssen en Arno Vermeulen (NOS) deden alsof ze niks hadden gehoord. Hier zat niemand op te wachten. Presentator Sjoerd van Ramshorst begon snel over Ajax – ADO Den Haag, ‘Ajax won gemakkelijk, met 6-1.’ Aan tafel haalde iedereen opgelucht adem. Voetballers of trainers afzeiken is één, iets zeggen over Qatar is twee.

Tegen een trainingskamp van Ajax en PSV in Qatar of, nog veel erger, een wereldkampioenschap in dat land, is veel in te brengen. Dat is de afgelopen maand in de media in ruime mate gedaan. Alle bezwaren zijn opgesomd. En alle argumenten om wel de benen te strekken in een land waar rechteloze Aziatische dwangarbeiders op grote schaal over de kling worden gejaagd, in veel gevallen met de dood tot gevolg, ook.

Het begon deze week meteen goed. ‘Om misverstanden te voorkomen’ liet Ajax weten dat de meegereisde pers aan de trainer en de spelers alleen vragen mocht stellen over ‘Ajax en de sportieve prestaties, niet over andere onderwerpen’.

De meegereisde pers leek dat prima te vinden, over ‘andere onderwerpen’ denken veel sportjournalisten ongeveer hetzelfde als de tafelheren in Studio Voetbal, maar in de loop van de week werden er in Doha toch een paar relevante vragen gesteld. Een Duitse verdediger van PSV, Daniel Schwaab, sprak in het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf zijn bedenkingen uit tegen een trainingskamp in Qatar, ‘vanwege de mensenrechtensituatie’ – een unicum.

De algemeen directeur van PSV, Toon Gerbrands, vond het een ‘uitstekend signaal’ van Schwaab (plus één) en zei dat de discussie door niemand te winnen is - min één, want daar gaat het niet om, het gaat er om dat een grote voetbalclub zich bewust is van zijn maatschappelijke positie en openlijk verantwoording aflegt voor het beleid. Dat erkende Gerbrands overigens wel.

Met zijn kop in het woestijnzand liet ook Van der Sar zich interviewen. De jongens hadden het leuk in Qatar. Ze hadden lekker getraind en waren naar een markt – ‘soek’, zei hij - geweest én naar een restaurant buiten het hotel. Wat niet moest worden vergeten was dat Qatar in een ander werelddeel ligt, met andere normen en waarden.

In De Telegraaf: ‘Ik denk dat een hoop mensen niet weten hoe de hele wereld eruitziet.’ Véél erger nog dan dat hele trainingsweekje is een ceo zonder enig moreel besef.