Van der Poel wint etappe op formidabele wijze en pakt geel

Mathieu van der Poel op de finishlijn met een gebaar naar zijn overleden grootvader Raymond Poulidor. Beeld AFP

Met zijn gele trui treedt hij in de voetsporen van zijn vader Adrie, die in 1984 de gele trui droeg. En het is een eerbetoon aan zijn grootvader, Raymond Poulidor, die ondanks al zijn successen in de Tour de France nooit de gele trui om de schouders had.

De gedachte aan zijn opa, die in 2019 overleed, doet de vaak zo stoïcijnse Van der Poel volschieten als hij na zijn uitzonderlijke prestatie voor de televisiecamera verschijnt. Hij breekt tijdens het interview en laat zijn tranen even verderop op een klapstoeltje de vrije loop.

Van der Poel is de eerste van de favorieten die zich zondag roert in de finale in Mur-de-Bretagne. Hij gaat aan, de eerste keer omhoog op de korte felle klim die in de laatste 18 kilometer twee keer beklommen moet worden. Niemand volgt hem direct, maar vlak na de top waar de Nederlander 8 bonificatieseconden binnensleept sluiten geletruidrager Alaphilippe, Primoz Roglic en Pogacar, de winnaar van vorig jaar, aan. De rest van het uitgedunde peloton volgt al snel.

‘Ik gaf daar alles, want ik wist dat ik die bonificatieseconden nodig had. Ik wist dat dit mijn laatste kans was om het geel te veroveren.’

In de laatste kilometers gaat het met zo’n 60 kilometer per uur naar de voet van opnieuw die klim. Alle grote ploegen proberen hun kopmannen vooraan af te leveren. De tweede keer op de beklimmingen is het wachten tot Nairo Quintana een aanval doet en Van der Poel reageert. Maar de twee komen niet los van de sliert renners erachter.

Na een poging van sprinter Sonny Colbrelli gaat Van der Poel toch weer aan. Met nog 800 meter te gaan. Erachter spartelen zijn voornaamste tegenstrevers, maar met zes seconden voorsprong op Pogacar komt Van der Poel over de streep. Pogacar, Roglic en de sterk finishende Wilco Kelderman volgen zes seconden later.

In het klassement heeft Van der Poel een voorsprong van 8 seconden op Alaphilippe. Derde staat Pogacar op 13 seconden, voor Roglic (+14 seconden) en Kelderman (+24 seconden).

Bolletjestrui

Tot die spetterende finale is urenlang de enige strijd van betekenis die om de bolletjestrui. Ide Schelling, 23 jaar uit Den Haag, ontving het shirt na de eerste etappe. Hij kondigde voor de start van de tweede rit al aan dat hij vastbesloten is het nog langer te mogen dragen.

De renner van de Bora-formatie probeert na het startsignaal in Perros-Guirec zelf een ontsnapping op poten te zetten, maar krijgt geen ruimte van het peloton. Even later moet hij vaststellen dat Fransman Anthony Perez wel met drie vluchtmakkers ervandoor is. Perez heeft maar één puntje minder in het klassement voor de bergtrui en een directe dreiging voor Schellings bollenplan.

Drie keer moet Schelling aanzetten voordat hij samen Jérémy Cabot eindelijk de ruimte krijgt van het peloton en kan oversteken naar het kwartet vooraan. Naast de Fransen Perez en Cabot, maken Schelling, de Belg Edward Theuns, de Duitser Jonas Koch en de Australiër Simon Clarke deel uit van de kopgroep.

Zij vullen de uren voor de finale met de onderlinge strijd op de paar klimmetjes onderweg. Perez wint een puntje, en dan Schelling. Hij weet dan dat hij een punt voorsprong heeft op Perez terwijl Theuns ervandoor gaat en Perez hem laat gaan. De bollentrui is met 4 punten in totaal veilig, denkt Schelling, en hij laat zich samen met zijn directe concurrent door het peloton opslokken.

Theuns krijgt, tegen de verwachting van Schelling, samen met Cabot respijt tot in de finale en maakt zo nog lang kans om op de laatste klimmetjes nog bergpunten te sprokkelen en hem de bergtrui te ontfutselen.

Eendrachtig werken de Belg en Fransman samen. Voor de resterende bergpunten en de televisieminuten. En voor de kleine kans dat het peloton zich verslikt in de achtervolging en het duo onverhoopt voor de ritzege mag strijden.

Dat gebeurt niet. Daarvoor staat er in de eerste etappes van de Ronde van Frankrijk nu eenmaal te veel op het spel. Cadeautjes voor vluchters zijn iets voor de tweede en derde week. En dus dendert het peloton op weg naar de finish in Mur-de-Bretagne de inmiddels solerende Theuns voorbij.

En in de strijd om de rit en het geel sneuvelt ook het kleinood voor Schelling. Want Van der Poel neemt in zijn aanvalslust ook zoveel bergpunten mee dat hij zijn landgenoot in dat klassement voorbijsteekt. De enige troost is dat Schelling de trui morgen wel mag aantrekken omdat Van der Poel het geel zal dragen.