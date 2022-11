Van der Poel valt wat van de fiets, wint en heeft het naar de zin in zijn eerste cross in bijna twee jaar

Mathieu van der Poel bestijgt een van de wallen in Hulst. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Typisch Mathieu van der Poel: twee jaar lang nauwelijks een veldrit gereden door een pijnlijke rug en bij zijn rentree meteen de eerste cross winnen. Op en rond de vestingwerken van het Zeeuws-Vlaamse Hulst boekte de Nederlander zijn 143ste overwinning in het veld, bijna twee jaar na nummer 142.

Dat was op het strand van Oostende, waar hij eind januari 2021 in een rechtstreeks duel op hoog niveau met Wout van Aert zijn vierde wereldtitel in het veld pakte. ‘Het lijkt al een eeuwigheid geleden’, zuchtte een even opgeluchte als zelfkritische Van der Poel na zijn vijfde zege in Hulst – van de zeven edities die deze cross nog maar kent.

Duel met Van Aert

Het duel met Van Aert wordt komende week hervat in de veldrit van Antwerpen. Zondag ging Van der Poel op het spectaculaire, gevarieerde parcours van Hulst de strijd aan met de winnaar van vorig jaar, wereldkampioen Tom Pidcock. De Brit viel in de laatste ronde uit door een verbogen wiel na een val.

Lange, vlakke stukken werden in Hulst afgewisseld met technische passages waarbij op een schuine kant moest worden gebalanceerd – gestage miezerregen verhoogde de moeilijkheidsgraad. Een lange, steile, modderige klim met de fiets over de schouder ontbrak niet, een even steile afdaling om met duizelingwekkende vaart naar beneden te storten evenmin. Voor het plaatje fietsten de bemodderde renners ook nog door een 18de-eeuwse molen met draaiende wieken.

‘Dit parcours heeft alles’, vond Gerben de Knegt, de bondscoach van zowel de Nederlandse veldrijders als mountainbikers – hij was erbij toen Van der Poel in Tokio hard viel in de olympische mountainbikewedstrijd en Pidcock won. De Knegt voorspelde zondag correct dat Van der Poel in Hulst zou winnen. ‘Dit technische parcours ligt hem zo goed. We dachten wel dat hij in vorm was en dat blijkt dus te kloppen.’

De uitdaging zat hem vooral in de start. Van der Poel begon op nul en startte daarom in het achterveld met een stuk of dertig renners voor zich. ‘Ik had gedacht twee ronden nodig te hebben om vooraan te zitten’, zei hij na afloop. Maar met slim bochtenwerk en de juiste acceleraties gooide hij zich naar voren en lag binnen een halve ronde vooraan.

Veel te gretig

Vader Adrie, tevens materiaalman, zag Van der Poel junior op de grote schermen rond het parcours ‘veel te gretig’ uit de startblokken komen. Precies waar de vele toeschouwers voor gekomen waren. Hun aanmoedigingen exclusief voor zijn zoon gingen als een golf van geluid over het parcours.

Wat de oud-renner zondag aan ‘Matje’ opviel was dat die ‘een tand of twee groter rijdt dan andere jaren’. Aldus zwaarder kunnen trappen is een goed voorteken voor de grootste wens van de familie Van der Poel: dat de 27-jarige Mathieu weer eens een normaal seizoen beleeft. Dat wil zeggen: zonder gedoe, zoals een pijnlijke rug of een verkeerd trainingsprogramma.

Normaal is eerst conditie opbouwen in het veldrijden en in het voorjaar en de zomer wegwedstrijden, inclusief de Tour de France, combineren met minstens twee deelnames aan mountainbikewedstrijden om de wereldbeker. Dat laatste met het oog op Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

‘Ik kijk uit naar competitie’, zei Van der Poel vorige week. ‘Ik koers liever dan ik train.’ De cross weer volledig domineren is het doel. De rug hoeft het probleem niet meer te zijn. Die houdt zich tot dusver goed, hij besteedt er extra aandacht aan met kracht- en stabiliteitsoefeningen.

Werp hem niet voor de voeten dat het voorbije wegseizoen is mislukt door de rug. Een derde plaats in Milaan-Sanremo, die hij reed in plaats van een geplande training, winst in een ander monument, de Ronde van Vlaanderen, plus een Giro-etappe gevolgd door drie dagen in de roze leiderstrui: ‘Er zouden heel wat renners voor tekenen.’

Geen schim

Maar zijn Tour de France werd een deceptie. De vorm ontbrak, in de elfde etappe gaf hij op, ‘geen schim van mezelf'. Het was een opeenstapeling van factoren. ‘Ik kwam uit de Giro, de eerste grote ronde die ik heb uitgereden, en ik voelde me niet heel goed. We zijn toch vrij snel op hoogtestage gegaan. Daardoor was ik denk ik niet in orde.’

Welke lessen de ploeg daaruit heeft getrokken? ‘Misschien is het beter voortaan op één ronde te focussen. Maar het roze in Italië was mooi om af te vinken.’

In het veldrijden is er maar één doel: het WK in Hoogerheide, begin februari. ‘Niet ver van ons huis.’ Om daar kans te maken op zijn vijfde wereldtitel heeft hij ‘heel veel crossen nodig’. In Hulst won hij zondag voor de tiende keer sinds 2011 zijn eerste veldrit van het seizoen. Desondanks vond Van der Poel zichzelf technisch heel slecht. ‘Ik heb veel te veel fouten gemaakt.’ Hij viel regelmatig in het uur dat de veldrit duurde. ‘Maar ik heb het erg naar mijn zin gehad en me nooit pijn gedaan.’

Voor nu steekt hij in de enigszins verkeerde topvorm, zegt Van der Poel. ‘Het is meer de weg-vorm dan de veldrit-vorm.’ De technische fouten moeten eruit en hij wil vanuit stilstand feller wegschieten. ‘Daar is werk aan de winkel.’ Wat goed gaat? ‘Een strak tempo volhouden.’ Dat belooft wat als Van der Poel in maart aan het wegseizoen begint.