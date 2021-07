Van der Poel stapt af in Tour en kijkt terug op ‘zes ongelooflijke dagen’ in het geel

Mathieu van der Poel eenzaam onderweg op zijn laatste berg van deze Tour, de Col de la Colombière, richting Le Grand-Bornand. Beeld Klaas Jan van der Weij

‘Het was een moeilijke beslissing, die we vanochtend samen met de ploeg hebben genomen’, zei Van der Poel. ‘De Spelen zijn al vier jaar lang een droom van mij en ik ben er het meest bij gebaat om me dáár nu op te richten. Het was ongelooflijk voor mij en de ploeg om zes dagen in het geel te rijden in mijn eerste grote ronde. Ik denk dat we daar heel trots op kunnen zijn.’

Zaterdag stond de eerste bergrit deze Tour op het programma. Van der Poel sprak de verwachting uit dat hij de gele trui zou verliezen en zijn voorspelling kwam uit. Hij kwam 21.47 minuten na ritwinnaar Dylan Teuns binnen en zakte naar de 23ste plaats. Hij had onderweg een onderonsje met de door hem zeer gewaardeerde Tadej Pogacar en zei tegen de Sloveense Tourwinnaar van vorig jaar: ‘Ik verlies het geel het liefst aan jou’, waarna Pogacar wegstoof en inderdaad de leiding van Van der Poel overnam.

Van der Poel nog in het geel. Beeld AFP

Drie Nederlanders hebben de gele trui langer gedragen dan Van der Poel: Joop Zoetemelk (22 over 5 Tours), Wout Wagtmans (12 of 3 Tours) en Gerrie Knetemann (8 over 4 Tours). Zoetemelk en Wagtmans droegen de gele trui ook langer achtereen dan Van der Poel. Zoetemelk reed tien dagen in het geel in de door hem gewonnen Tour van 1980, Wagtmans deed dat zeven dagen in 1954.

Voor de Tour begon had Van der Poel laten doorschemeren die drieweekse koers vooral te rijden om de sponsor van zijn ploeg, Alpecin-Fenix een plezier te doen. Maar na zes dagen in het geel de toejuichingen van het publiek te hebben ondergaan, was Van der Poel toch gegrepen door de grootsheid van het evenement.

‘Als ik mijn hart volg, rij ik door tot het einde, tot Parijs’, zei hij. ‘Maar ik wil mezelf niets verwijten als het op de Spelen straks misgaat.’ Bovendien: ‘Ik heb hier boven verwachting lang in de gele trui gereden. Ik heb een mooie etappe gewonnen. Ik heb niets meer te winnen. Mijn Tour is meer dan geslaagd.’