Van der Poel rijdt de Tour, maar had zijn debuut liever overgeslagen

Mathieu van der Poel komt als eerste over de streep bij het WK veldrijden. Beeld BELGA

Van der Poels grootste ambitie dit seizoen is goud op het mountainbiken tijdens de Olympische Spelen. Deelname aan de Tour doorkruist zijn ideale voorbereiding op Tokio. Dat hij toch op beide fronten zal acteren, is vooral een gebaar naar zijn team en de sponsoren.

Van der Poel vertelde dit maandag in een videogesprek met een aantal verslaggevers daags na het behalen van zijn vierde wereldtitel in het veldrijden, na alweer een beklijvend gevecht met de Belg Wout van Aert. Hij heeft de zege bescheiden gevierd, thuis met zijn vriendin, met een glaasje wijn en een pizza.

De Tour begint op 26 juni in Bretagne en eindigt op 18 juli in Parijs. Het mountainbiken in Japan is op 26 juli. Van der Poel is van plan in mei drie MTB-worldcups te rijden. Daarna volgt een trainingskamp in Livigno, in Italië, waar hij zich vooral op de mountainbike zal concentreren.

Belangrijker

Hij heeft overwogen de Tour over te slaan en sluit niet uit dat hij voortijdig de wedstrijd verlaat. ‘Voor mij zijn de Spelen belangrijker. Maar de sponsoren en het team zien me graag in Frankrijk verschijnen. Dat begrijp ik. Zij betalen de lonen. Daar ben ik me van bewust. Af en toe wat water bij de wijn doen is niet slecht. Ik bezit al veel privileges door drie disciplines te mogen beoefenen. Het is ook geen straf om de Tour te mogen rijden. Maar mocht blijken dat ik door het uitrijden ervan minder kans heb op succes op de Spelen, dan zal ik overwegen om eerder uit te stappen.’

Hij verwacht wel dat trainingen op de mountainbike hem ook op de weg profijt zullen opleveren. ‘Ik ben niet slecht in het wisselen van fiets. Ik ben in 2018 in Hoogerheide Nederlands kampioen geworden na een MTB-stage.’ Maar ervaring van enige omvang is gewenst. ‘Ik heb vorig jaar maar twee of drie keer op de mountainbike gereden en dan ontdek je wel dat het anders voelt.’



Van der Poel blijft ook actief in het veldrijden, maar zal niet meer dan tien tot vijftien crossen rijden. ‘Ik heb er niet veel meer te bewijzen. Mijn belangrijkste doel zullen alleen WK’s zijn.’ Of hij aast op het record van zeven titels, nu in handen van Erik De Vlaeminck, liet hij in het midden. ‘Ik ben er nu niet mee bezig. Misschien wordt dat anders als het in zicht komt.’

Zijn eerstvolgende wedstrijd is op de weg: de UAE Tour, een etappekoers in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna volgden de Strade Bianche en Milaan-San Remo, waar hij weer Van Aert zal tegenkomen.