Van der Poel maakt onwaarschijnlijke comeback in eerste grote wielerwedstrijd van het jaar (en is toch teleurgesteld)

Anthony Turgis (tweede), Matej Mohoric (eerste) en Mathieu van der Poel (derde) op het erepodium. Beeld AFP

Drie mannen stonden zaterdag op de drie treetjes van het podium na de 113de Milaan-Sanremo en hun namen waren voor velen een grote verrassing. Een Sloveen – beter gezegd: die ándere Sloveen, Matej Mohoric – won de eerste grote wielerwedstrijd van het jaar. Het was meteen de grootste overwinning uit de carrière van de regerend nationaal kampioen van Slovenië, die vorig jaar twee etappes won in de Tour.

Zijn twee landgenoten Tadej Pogacar en Primoz Roglic zaten met Mohoric in de kopgroep toen Milaan-Sanremo de finale inging, maar ze redden het niet. Pogacar deed op de Poggio di Sanremo, de laatste, niet heel steile klim waarop vrijwel altijd de beslissing valt in deze koers, liefst vier aanvalspogingen. Tevergeefs: hij werd vijfde. Roglic eindigde als zeventiende, nadat ook hij op de Poggio een tevergeefse aanval had geplaatst.

Roglic deed dat echter om zijn ploegmaat en winnaar in 2020, Wout Van Aert, in een goede positie te brengen voor de finale. De hele dag had hun Nederlandse ploeg, Jumbo-Visma, de koers gecontroleerd en de voorsprong van de kopgroep binnen de perken gehouden. Zo wilde de ploeg Van Aert aan zijn tweede winst in Milaan-Sanremo helpen. Van Aert eindigde echter als achtste. ‘Ik denk dat ik te veel energie verspeeld heb bij het beantwoorden van de aanvallen van Pogacar op de Poggio’, was zijn verklaring voor de Belgische tv. Zelf iets ondernemen zat er daardoor niet in. ‘Ik was al blij dat ik zijn demarrages kon beantwoorden. Het ging telkens snoeihard.’

Op het laatste moment

Van Aert memoreerde een andere, hem overbekende renner, als de enige andere renner die probeerde Mohoric de zege te ontnemen. ‘Ik koerste samen met Mathieu om te winnen, maar dat lukte niet meer.’ Maar wacht even: Mathieu van der Poel had toch pas op het laatste moment besloten Milaan-Sanremo te rijden, in plaats van een stevige training af te werken? Zijn ploeg, Alpecin-Fenix, had zo veel blessures en ziektegevallen dat de leiding een beroep deed op Van der Poel om toch met een enigszins respectabel aantal renners aan de start te staan.

Het klonk vooraf meer alsof de Nederlander als pelotonvulling de bijna 300 kilometer van Milaan naar Sanremo zou fietsen. ‘Ik heb een vrije rol, ik zie wel hoe het loopt’, zei hij bij de start. Van der Poel presteerde echter het ondenkbare. Na een pauze van krap drie maanden om te herstellen van rugklachten en een knieoperatie, en zonder een enkele wedstrijdkilometer in de benen, streed hij mee voor de overwinning.

Het was dat hij de uitval van Mohoric verkeerd taxeerde – hij dacht dat Pogacar diens landgenoot wel zou terughalen – anders had hij mogelijk één of twee treden hoger gestaan op het podium. ‘Dit is wel echt een gemiste kans.’ Een oprecht teleurgestelde, naar eigen zeggen van zijn rugpijn verloste Van der Poel redeneerde dat hij de sprint won van alle grote namen, een sprint die normaal gesproken voor de winst zou zijn, ware het niet dat er nog twee niet-favorieten voor zaten.

Bergjes

Voor winnaar Mohoric kwam de zege niet helemaal als een verrassing. Althans: hij had er al maanden geleden zijn zinnen op gezet. Wat hem betreft moest hij twee dingen doen. Eerst bovenop de Poggio aanklampen bij alle mannen die wél favoriet werden gezien, vooral Pogacar en Van Aert. ‘Ik heb de hele winter op zulke bergjes getraind voor deze koers.’

Toen hij eenmaal in de kopgroep zat boven op de Poggio, een ongebruikelijk kleine voor Milaan-Sanremo, minder dan 4 kilometer voor de streep, ging deel twee van het vooraf bekokstoofde plan in werking: beter dan wie ook afdalen naar Sanremo.

Van der Poel (tweede van links) tijdens de 300 kilometer lange koers. Beeld AFP

Mohoric geldt als een meesterdaler, al crashte hij op ijzingwekkende wijze op hoge snelheid in een afdaling tijdens de Giro vorig jaar. Op camerabeelden was een versufte Mohoric te zien, zittend op een vangrail, met zijn fiets in twee stukken naast zich. De hele voorkant was afgebroken. Pikant was dat zijn ploeg, Bahrein-Victorious, iets speciaals met zijn fiets had gedaan, bedoeld voor de afdaling van de Poggio. Daardoor kon hij meer risico nemen, vertelde Mohoric. ‘Dat heeft echt een verschil gemaakt.’

Lager zadel

Het bleek te gaan om een mogelijkheid om het zadel tijdens het fietsen hoger of lager te zetten, afkomstig van gravel- en mountainbikes. Een lager zadel en dus een lager zwaartepunt vergroot de controle in een afdaling, al vloog Mohoric tot twee keer toe bijna uit de bocht. Uiteindelijk waren zijn concurrenten het erover eens dat hij Milaan-Sanremo had gewonnen door beter dan wie ook naar beneden te rijden.

Speciale fiets of niet, met nog een kilometer te gaan kreeg de Sloveen wel de schrik van zijn leven. Op volle snelheid liep opeens zijn ketting eraf. Mohoric trapte daarop voorzichtig door en had enorm veel geluk: de ketting kwam weer op de tandwielen te liggen.

Hij hield twee tellen voorsprong over op de net zo verrassende nummer twee als de nummers een en drie. De Fransman Anthony Turgis van TotalEnergies boekte net als Mohoric het beste resultaat uit zijn carrière nadat hij zich bijna ongezien tussen alle gevestigde namen van de kopgroep had weten te handhaven.