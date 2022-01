Van der Poel, Kramer, Schippers: een topsporter heeft het snel aan de rug

Mathieu van der Poel heeft tijdens de Spelen van Tokio met z'n mountainbike een fikse smak gemaakt. Beeld Klaas Jan van der Weij

‘Een zwelling op een tussenwervelschijf’, dat zijn de kernwoorden in een verklaring van Alpecin-Fenix waarmee de wielerploeg bekend maakte dat hun meest gevierde renner voor onbepaalde tijd rust moet houden. De 26-jarige Mathieu van der Poel is ergens wel blij met die woorden, want hij kan een naam geven aan de rugklachten waar hij al zo lang mee worstelt. Net als zijn vader Adrie tijdens zijn succesvolle wielercarrière en zijn broer David, vooral actief als veldrijder.

Weer een Nederlandse topsporter die zijn of haar, uit de aard der zaak korte, sportcarrière gedwarsboomd of onderbroken ziet door pijn in de onderrug. Wilco Peul, hoogleraar neurochirurgie aan de Universiteit Leiden, neurochirurg bij het Haaglanden Medisch Centrum, het Haga-ziekenhuis en het Leids UMC, heeft een parade aan topsporters met rugklachten langs zien komen. ‘De meesten opereren we niet, maar die komen niet in de krant.’

Schaatser Sven Kramer en zwemmer Pieter van den Hoogenband wel. Zij besloten na jarenlange rugproblemen ten lange leste tot een operatie. ‘Of je nu wel of geen topsporter bent: je probeert een operatie zo lang mogelijk uit te stellen.’

Volksziekte

Rugpijn is een volksziekte. Volgens een laatste schatting hebben twee miljoen Nederlanders er last van. ‘Rugproblemen zijn bijna endemisch’, stelt Peul. ‘Eigenlijk is het menselijk lichaam gebouwd om voorover gebogen te lopen. We zijn er niet op gemaakt te staan. Daardoor hebben vooral de onderste twee tussenwervelschijven het zwaar te verduren.’

De overgrote meerderheid van rugklachten is terug te voeren op onvolkomenheden met die stootkussentjes tussen de rugwervels. Het hele bovenlichaam rust erop. ‘Zo’n tussenwervelschijf bestaat uit een soort ring van elastiek met daar binnenin een waterige kern. Bij veel topsporters die op jonge leeftijd zijn begonnen is dat water en daarmee de stootkussenfunctie verdwenen. Vervolgens ontstaan er scheurtjes in de tussenwervelschijf waarmee de rugpijnklachten beginnen.’

Niet elke sport is belastend voor de rug. Er zijn veel profvoetballers in Nederland, maar Peul ziet ze naar verhouding weinig. Schaatsers, roeiers, wielrenners en hockeyers des te meer. De overeenkomst: een voorovergebogen houding. Zo blijkt uit onderzoek onder roeiers dat de helft, ongeacht niveau en boottype, pijn heeft in de onderrug. Het geldt voor een op de drie toproeiers.

Sven Kramer tobt ook al jaren met zijn rug. Hij heeft zich laten opereren en neemt in februari deel aan de Spelen van Beijing. Beeld Vincent Jannink / ANP

Bizarre houding

‘Tennissers en golfers hebben rugproblemen door de draaibeweging die ze maken. Hockey is voor de rug ook een gigantisch slechte sport. Goed, je staat voorovergebogen zoals de apen, maar verder is het een hele bizarre houding. Hockeyers moeten op een rare manier door de knieën en maken om te slaan ook nog eens een draaibeweging met de romp. Dan scheur je gewoon je tussenwervelschijven.’

Een wielrenner met problemen in de onderrug kan het volgens Peul ‘nog wel een tijd volhouden op de fiets’. Althans, op de verharde weg. Renners zoals Van der Poel die ook in het veld of op de mountainbike actief zijn, belasten door de ongelijkmatige ondergrond de ‘stootkussentjes’ in de onderrug zwaarder. ‘Uit onderzoek naar vrachtwagenchauffeurs die over onverhard terrein reden, bleken significant meer tussenwervelschijfproblemen dan bij chauffeurs op asfalt.’

Neuroloog Wilco Peul. 'Bedrust is bijna de doodstraf voor een topsporter.'

Peul benadrukt dat hij niets anders over de diagnose van Van der Poel weet dan ‘zwelling op een tussenwervelschijf’. ‘In het Engels is dat een bulging disc. Hoewel het net zo pijnlijk is, is het iets anders dan een hernia. Hernia klinkt veel ernstiger, maar is eigenlijk prettiger om te hebben dan een zwelling. Want bij een hernia is het zwart-wit wat je moet doen: opereren als de klachten langer dan zes weken aanhouden.’

De zwelling op een tussenwervelschijf is op een scan goed te zien – ‘ik heb ze bij roeiers gezien; echt niet kinderachtig’ – en kan net als bij een hernia op een beenzenuw drukken. Toch noemt Peul het aanpakken ervan ‘een grijs gebied’, al was het maar omdat er minder onderzoek naar is gedaan dan naar hernia-operaties en het daaropvolgende herstel. ‘Een bulging disc heeft ook de neiging spontaan te genezen. Het is met die aandoening een hartstikke moeilijke, intuïtieve keuze: relatieve rust nemen en afwachten of opereren en duidelijkheid krijgen.’

Lange weg terug

Nederlandse topsporters vinden een operatie als snelle oplossing verleidelijk. Vooral als ze ervaringen hebben uitgewisseld met sporters uit Amerika waar ze snel en rigoureus tot opereren overgaan. Maar, zegt Peul, ‘het valt enorm tegen hoe snel je na een rugoperatie weer op je oude niveau bent’ – drie tot zes maanden. En als hij na de operatie op tv ‘zijn’ topsporter aan het werk ziet is het billenknijpen dat hij of zij niet door zijn rug gaat. ‘Want ze beginnen altijd te vroeg. Een topsportcarrière is immers maar kort.’

Dan toch maar, zoals Mathieu van der Poel is geadviseerd, relatieve rust houden. Dat wil zeggen: wel actief blijven en de spieren bezig houden, maar alles met een veel lagere intensiteit. ‘Bijvoorbeeld eerst rechtop op de fiets zitten en langzaam opbouwen naar een normale fietshouding.’ Zolang Van der Poel maar niet zijn toevlucht neemt tot bedrust. ‘Dat is bijna de doodstraf voor een topsporter, want dan verlies je alle spieren. Als hij zes weken op bed gaat liggen, kan hij vergeten dat hij nog terugkeert op zijn oude niveau.’