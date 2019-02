Van der Poel in Denemarken met overmacht naar wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel na de wedstrijd. Beeld Belga

De 24-jarige Nederlander moest er even op wachten, want de afgelopen drie jaar werd hij telkens afgetroefd door Wout van Aert. De Belg was ook dit jaar lang zijn enige belager, maar verloor halverwege de wedstrijd al terrein op Van der Poel die het hele seizoen heerste in de crossen.

De titelverdediger zag Toon Aerts in de slotfase passeren, maar profiteerde van een val van zijn landgenoot. Op 16 seconden pakte Van Aert het zilver, voor Aerts.

Van der Poel was in 2015 in het Tsjechische Tábor de jongste wereldkampioen veldrijden ooit bij de eliterenners. Het afgelopen jaar werd hij Europees kampioen in het veld en Nederlands kampioen op de weg. Ook pakte hij brons bij het WK mountainbike.