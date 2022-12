Van der Poel heeft in cross Antwerpen aan één razendsnelle ronde genoeg om Van Aert af te troeven

Mathieu van der Poel ploegt door het zand. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Als beide grootheden in het veldrijden onder een loodgrijze hemel aan de Scheldeoever bij Antwerpen zondagmiddag op het podium staan, wordt er wat betreft het aantal decibellen aan toejuichingen een nagenoeg perfect evenwicht bewaard. De liefhebbers van de cross zijn blij met de terugkeer van de tweestrijd tussen Mathieu van der Poel (27) en Wout van Aert (28).

Dit is ook realiteit: het Wilhelmus klinkt voor de renner die daar de wintermuts met klep voor afneemt. Van der Poel blijkt vooralsnog de sterkste, hij is een kwartier eerder met een voorsprong van 23 seconden op zijn eeuwige rivaal over de finish gekomen.

Op affiches was de wedstrijd aangekondigd als the clash of the titans, de eerste confrontatie dit seizoen tussen viervoudig wereldkampioen Van der Poel, drievoudig wereldkampioen Van Aert en regerend wereldkampioen Tom Pidcock. Maar tot een gevecht op het strand van Sint Anneke op het scherp van de snede komt het niet. Het is machtsvertoon van een eenling. Al in de tweede van de in totaal zeven ronden neemt Van der Poel afstand. Van Aert, voor wie de wedstrijd zijn debuut dit seizoen is, blijkt wel meteen de sterkste van de rest. Na een verprutste start slaagt Pidcock erin nog wel gestaag op te rukken naar de achtste plaats.

Mistflarden

Het voorspel was omgeven met wat mistflarden. Van Aert vertelde vorige week dat ‘de honger naar presteren niet meer zo groot is’. In de cross voelt hij weinig druk. Daar winnen of niet maakt hem niet zoveel meer uit. Die periode ligt achter hem. Hij wil zich vooral amuseren.

Dat staat in schrille tegenstelling tot zijn optreden op de weg. Hij weet dat als hij daar aan de start verschijnt, er iets van hem wordt verwacht – van buitenaf, van zijn ploeg Jumbo-Visma, ‘en ook van mezelf’. ‘Mentaal belastend’, noemde hij het. Dat hij eind oktober kampte met bronchitis had zijn voorbereiding voor zijn rentree in het veld doorkruist. De topvorm is er zeker nog niet.

Van der Poel had een actuele reden hooggespannen verwachtingen te temperen. Vorige week na zijn met winst bekroonde terugkeer klaagde hij nog over gebrek aan techniek - hij schoof zeker drie keer onderuit. Zaterdag smakte hij tijdens een wedstrijd in Boom om de Superprestige al aan het begin van de tweede ronde hard op kasseien en bezeerde zijn schouder en linkerknie – het gewricht waaraan hij al twee keer is geopereerd.

Stomme fout

Het was ‘een stomme fout’, bekende hij. Hij had even de concentratie verloren. Om niet te stijf te worden, besloot hij de cross wel uit te rijden. ’s Avonds kroop hij nog op de rollenbank en zette de knie in het ijs. Hij ging ook nog langs bij de fysiotherapeut. Vanuit huis fietste hij zondag zelf naar Antwerpen om resterende stroefheid eruit te rijden.

Pidcock zei vooraf dat het parcours met de lange passages in het zand en de beperkte klimmetjes niet echt iets voor hem was. Als het gaat om kracht en explosiviteit ziet hij zichzelf nog altijd als de mindere van de Nederlander en de Vlaming.

Het begint aan de Schelde toch met armpje drukken. Vanaf de tweede startrij schiet Van Aert als een raket naar voren en duikt als eerste de zandbak in. Van der Poel blijkt kalm, laveert zich naar voren en neemt al voor de eerste passage van de finish de leiding en begint dan te versnellen. Van Aert herkent een vertrouwde tactiek van zijn tegenstander: één ronde knetterhard rijden. ‘Volgen lukte niet.’

Balanskunstenaar Van der Poel gaat alleen aan de leiding en zal die niet meer afstaan. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Van der Poel oogt zo weer als de renner die simpelweg niemand in zijn wiel duldt, nu bevrijd van de rugklachten die hem vorig veldritseizoen na anderhalve wedstrijd tot een langdurige pauze dwongen. ‘Een beetje stijf voelt het nog wel’, vertelt hij na de huldiging in een cabine achter het podium.

Zijn voorsprong loopt op naar 20 seconden. Even lijkt het erop dat Van Aert weer in de buurt komt na sterke passages door lange zandstroken. Maar dan stokt de inhaalrace en na een struikeling over de balken is het pleit beslecht.

Geen risico

Nee, volgens Van der Poel heeft hij geen risico genomen door zo snel zijn kaarten op tafel te gooien. Hij zag dat de anderen even moesten herstellen van de snelle openingsronde. Dat was voor hem het signaal er de pees op te leggen. ‘Maar als ze terugkomen, komen ze terug en begint het opnieuw.’ Dat Van Aert naderde, verontrustte hem niet. Volgens hem heeft de koploper in het zand geregeld het nadeel dat die een nieuw spoor moet trekken en daardoor nogal eens eerder dan zijn belagers van de fiets moet. ‘Maar ik had een goed tempo. Ik heb vandaag bijna geen fout gemaakt.’

Naast hem staat nog een tevreden renner. Van Aert: ‘Ik had dit niet verwacht, een podiumplaats. Ik had rekening gehouden met een terugval onderweg, maar ik kon mijn snelheid de hele cross vasthouden. Hier kan ik verder op bouwen.’ Hij maakt er al lang geen geheim van: er is slechts één doel, het WK in Hoogerheide, begin februari. Zijn laatste opmerking kan Van der Poel als waarschuwing zien. ‘Op basis van vandaag zit ik ver voor het schema.’ Voor het volgend weerzien is het nog even geduld uitoefenen: de vrijdag voor Kerst, aan het Zilvermeer in Mol.

Van der Poel laat het beurse lijf even voor wat het is. Deze avond, zegt hij, gaat hij ‘op restaurant’. Ook dat klinkt als vanouds; hij gunt zichzelf vaker een goede friet na een zege.