Van der Poel geselt zichzelf na tweede plek in Brabantse Pijl

Net als zondag denkt Alaphilippe (links) te vroeg al gewonnen te hebben. Van der Poel komt uiteindelijk net een fractie te laat. Beeld BELGA

Zojuist heeft hij zich op de Schavei, de slotklim in Overijse, in een sprint tussen drie koplopers laten aftroeven door wereldkampioen Julian Alaphilippe. Daarmee waren de rollen van de vorige editie omgekeerd. Toen liet de Nederlander de Fransman op dezelfde helling achter zich door simpelweg van kop af te versnellen.

Nu laat hij zich in de tang nemen. Hij wacht te lang. Het is eerst een landgenoot van Alaphilippe, Benoît Cosnefroy, die hem voorbij steekt in de laatste bocht. Als Van der Poel achter hem wil aanzetten, verschijnt de volgende Fransman naast hem. De Nederlandse kampioen moet even inhouden om achterlangs te schieten. Hij duwt in de laatste meters zijn fiets nog onder hem vandaan ver naar voren, maar komt zo'n decimeter te kort.

Alaphilippe begaat bijna de vergissing die hij afgelopen zondag in Luik-Bastenaken-Luik ook al beging: te vroeg juichen. Toen schoot Primoz Roglic hem nog voorbij, dit keer schrikt hij met de armen al gespreid van de jump waartoe Van der Poel, ogenschijnlijk al in geslagen positie, nog in staat is. Nee, verklaart hij na de finish, de winst voelt niet als een rechtzetting voor de rampzalige afloop van de Ardennenklassieker. Daarin werd hij ook nog eens in de uitslag teruggezet nadat hij in de eindsprint de Zwitser Marc Hirschi had gehinderd. Het was evenmin een revanche voor het verlies van vorig jaar. ‘Ik ben nooit uit op wraak. Ik wil mijn best doen, mezelf vermaken.’ Het is zijn eerste zege in de regenboogtrui.

Eersten

De voorspelling dat het een duel tussen Alaphilippe en Van der Poel zou worden, komt uit. Vanaf de laatste dertig kilometer komen ze geregeld als eersten boven op de lastige heuveltjes rondom Overijse. Slechts enkelingen haken ternauwernood aan, onder wie de Pool Michal Kwiatowski en de Italiaan Sonny Colbrelli. Na de laatste passage van een nieuwe kasseienhelling in het parcours, de Moskesstraat, blijven alleen Alaphilippe, Cosnefroy en Van der Poel over.

Alaphilippe geeft toe dat hij zich niet zeker had gevoeld van zijn zaak. In de slotkilometers is er enig overleg tussen beide Fransen. ‘Ik ken Benoît heel goed. We zaten allemaal op onze limiet. We moesten samenwerken.’ Cosnefroy vertelt dat Alaphilippe hem had gevraagd ‘Van der Poel een beetje in het oog te houden.’ De Nederlander bekent dat winst op dat moment ook voor hem niet vanzelfsprekend was. Hij voelt zich net wat minder dan het afgelopen weekeinde, toen hij de BinckBanck Tour na een lange solo op zijn naam schreef en in Luik-Bastenaken-Luik zesde werd. Maar hij wist ook dat deze aankomst hem op het lijf is geschreven - niet te lang, niet te steil.

Het blijft niet bij de opsluiting in de laatste meters op de Schavei. Op het podium lukt het hem in tegenstelling tot de Fransen maar moeizaam de grote fles met bubbels te ontkurken. Maar daar kan hij tenminste nog de Lidl de schuld van geven.