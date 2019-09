Van der Poel gaat niet voor bijrol naar het WK wielrennen in Yorkshire

Mathieu van der Poel fietst in april van dit jaar iedereen eraf tijdens de Amstel Gold Race. Beeld Belga

Het duurt even voordat Mathieu van der Poel het antwoord vindt op de vraag of hij op het wereldkampioenschap wielrennen, op 29 september in Yorkshire, ook in dienst van een andere renner in de Nederlandse selectie zou kunnen rijden. ‘Eh, goede vraag. (…) Het zou een scenario zijn dat ik me niet gelijk kan voorstellen. Ik ga in elk geval niet daarvoor naar het WK.’

Zijn ploeg Corendon-Circus presenteert zich woensdag in de Antwerpse haven voor het komende seizoen van het veldrijden, maar de meeste aandacht gaat uit naar de rol die hij in Groot-Brittannië op de weg denkt te kunnen spelen. Die verdeling bleek ook voor hemzelf te gelden. ‘Ik schrok eigenlijk een beetje toen ik hoorde dat de eerste cross dit weekend al was. Ik heb er totaal niet bij stilgestaan.’

Hij gaat uit van het kopmanschap in Yorkshire. Het was bondscoach Koos Moerenhout die hem ertoe overhaalde toch maar te komen. Het parcours met smalle weggetjes en korte klimmetjes zou geknipt voor hem, het komt overeen met het karakter van de Amstel Gold Race, de klassieker die hij dit voorjaar op zijn naam schreef.

Beetje spijt

Hij liet zich ertoe verleiden, eigenlijk had hij eind vorige maand eerst in Canada om de wereldtitel op de mountainbike willen strijden. Hij zag op tv hoe de Zwitser Nino Schurter won, zijn grote rivaal die hij afgelopen zomer meerdere keren wist te kloppen. ‘Toen had ik wel een beetje spijt, ja. Maar dat wist ik vooraf. Het was geen makkelijke keuze. Maar het was een kans. Het parcours in Yorkshire moet me liggen.’

Ze hebben intussen wekelijks contact, de bondscoach en hij, onder meer over de renners die hem gaan bijstaan. De namen van onder anderen Niki Terpstra, Bauke Mollema en Dylan van Baarle vallen.

Hij relativeert wel de waarde van de assistentie. ‘Als je zelf niet goed bent, heb je niks aan een goede ploeg. Voor mij is het belangrijk om zelf 100 procent te zijn. Je hebt het meeste zelf in handen. Maar ik verwacht ook niet dat vanaf de start iedereen de hele dag voor mij zal rijden. Als een groep weg is en er zitten er twee of drie van ons bij dan is het mijn fout dat ik er niet bij ben. Dan kan ik moeilijk het gat gaan dichtrijden.’

Hij rekent zichzelf tot de favorieten, maar noemt ook Julian Alaphilippe, Aleksej Loetsenko en Greg Van Avermaet als grote kanshebbers. ‘Er zijn heel veel renners die zo’n parcours aankunnen.’

Hoogtetent

Enige luchthartigheid kenmerkt zijn benadering. Een geplande hoogtestage in de Sierra Nevada sloeg hij over. Hij wilde liever thuis blijven, in vertrouwde omgeving, al sliep hij wel in een hoogtetent. Hij was de afgelopen zomer al genoeg onderweg geweest. ‘Het was goed weer, ik kon perfect mijn trainingen doen.’

Hij kent het parcours niet, maar heeft wel ‘ergens gelezen’ dat de afstand bijna driehonderd kilometer is. ‘Dat is inderdaad heel ver. Die afstand heb ik nog nooit gereden. We zullen zien hoe dat gaat.’

De successen op de weg hebben nog geen eind gemaakt aan zijn liefde voor de dikke banden. ‘Ik zie wel dat de weg internationaler is en dat winst daar hoger wordt aangeschreven. Maar ik vind het niet zo leuk de hele zomer op de wegfiets te zitten.’

Zijn eerste zege op de mountainbike in een wereldbekerwedstrijd, eind mei in Nove Mesto, noemt hij ‘een van mijn mooiste overwinningen’. ‘Ik heb er drie jaar over gedaan om dit te verwezenlijken. Dan ben je heel opgelucht als het gelukt is.’

In het veld zal hij zich dit seizoen pas halverwege volgende maand laten zien. Hij bekent dat de cross in zijn programma aan gewicht zal verliezen. Prolongatie van zijn wereldtitel telt wél. Dat zijn grote concurrent Wout van Aert, die in de Tour de France een zware beenblessure opliep, waarschijnlijk goeddeels zal ontbreken, betreurt hij. ‘Het is toch anders als we onze duels hadden kunnen uitvechten. Ik heb hem er liever bij.’