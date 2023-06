Van der Poel droomt nog van olympisch succes op de mountainbike en doet mee aan WK

Mathieu van der Poel landt onder zijn mountainbike na een val op de Olympische Spelen in Japan. Beeld Klaas Jan van der Weij

De kopman van Alpecin-Deceuninck maakte dit maandag bekend vanuit La Plagne in de Franse Alpen, waar hij al enkele weken op hoogtestage is om zich voor te bereiden op de Tour de France. Er zit in Schotland een kleine week tussen de wedstrijden. Op zondag 6 augustus is hij een van de kanshebbers op de wereldtitel op de weg, op zaterdag 12 augustus wordt de regenboogtrui in het mountainbiken betwist.

Van der Poel: ‘Ik ben er dan toch, we zullen wel zien waar het eindigt. Ik zal zonder druk kunnen rijden. Mijn vorm zal goed zijn door de wegkoers.’ Van een specifieke voorbereiding vooraf zal geen sprake zijn. ‘Ik ga proberen me tussentijds aan te passen. Het is een beetje een gok. Maar om de Spelen te halen, moet ik wel beginnen.’

Als het in Glasgow niet lukt plaatsing voor Parijs af te dwingen, zal hij dat later alsnog proberen door wereldbekerwedstrijden te gaan rijden. Bij de vorige Spelen, in 2021 in Tokio, liep zijn deelname uit op een deceptie. Al vroeg in de wedstrijd kwam hij ten val, toen hij ten onrechte rekende op de aanwezigheid van een plank bij het afdalen van een rotsblok.

Afwezigheid

Van der Poel keert na een afwezigheid van twee maanden komende zaterdag terug in de koers. Zijn laatste wedstrijd was de zege in Parijs-Roubaix, op 9 april. In zijn huidige seizoen is het accent meer komen te liggen op trainen in plaats van racen. Volgens hem verschijnt hij daardoor frisser aan de start in wedstrijden.

Aanvankelijk zou hij met de Tour in het vooruitzicht de Ronde van Zwitserland rijden, maar hij geeft nu toch de voorkeur aan wedstrijden in de lage landen. Eerst staat Dwars door het Hageland op het programma, gevolgd door de Belgium Baloise Tour. De laatste competitie voor de Tour is het Nederlands kampioenschap op 25 juni in Sittard. Volgens de renner heeft hij in Zwitserland met bergetappes en twee tijdritten weinig te zoeken. ‘In die andere wedstrijden kan ik echt voor de winst gaan.’ Nog een argument: hij wil ook wel weer eens thuis zijn, na langdurige trainingskampen in Spanje en Frankrijk. ‘Voor de Tour en de WK ben ik ook weer lang weg.’

In de Ronde van Frankrijk heeft hij zijn zinnen gezet op etappezeges. Hij sluit niet uit dat hij al de eerste dagen in het Baskenland, op parcoursen met pittig klimwerk, zijn slag zal proberen te slaan, al vermoedt hij dat ook de klassementsrenners een greep naar de gele trui zullen doen. Op de groene puntentrui zal hij niet azen, bij sprints zal hij in dienst gaan rijden van zijn ploeggenoot Jasper Philipsen. Maar misschien wel zijn belangrijkste doel is het halen van Parijs. Dat is hem in de twee vorige edities waar hij aan de start verscheen nog niet gelukt.