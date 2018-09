Mathieu van der Poel heeft bij zijn debuut op een WK mountainbike meteen brons veroverd. De Nederlander, eerder al wereldkampioen in het veldrijden en ook op de weg zeer ambitieus, moest op het parcours in het Zwitserse Lenzerheide meteen in achtervolging op twee favorieten die al vanaf de start ervandoor waren gegaan.

Mathieu van der Poel in actie. Foto EPA

De Zwitser Nino Schurter staat zaterdagmiddag al even bij de finish vrienden en familie te knuffelen om zijn alweer zevende wereldtitel op de mountainbike te vieren, als Mathieu van der Poel de finish passeert, in de remmen knijpt en hem op de schouder tikt. Een korte omhelzing volgt. Er zit één minuut en 14 seconden tussen de aankomsten van de nummers één en drie op de WK in Lenzerheide; het zilver is voor de Italiaan Gerhard Kerschbaumer.

Het is dus niet de confrontatie op het scherp van de snede geworden waar menig liefhebber op had gehoopt. Hoe zou de 32-jarige routinier uit de Alpen, regerend olympisch kampioen en volgens sommigen de grootste aller tijden in het bergfietsen, zich te weer stellen tegen the new kid on the block, het 23-jarige aanstormend multi-talent uit Kapellen, België met Nederlands paspoort, dat zo graag in Tokio 2020 wil excelleren? Ze komen niet bij elkaar in de buurt.

Clash der generaties

Voortekenen voor een clash van generaties waren er wel. Van der Poel, die pas dit seizoen serieus werk maakt van het mountainbiken, heeft het Schurster in voorgaande wereldbekerwedstrijden enkele keren knap lastig kunnen maken. De kampioen was dan ook niet helemaal gerust op een goede afloop, ook al kent hij het parcours, vol verraderlijke boomwortels, als zijn broekzak; hij woont er niet ver vandaan. Hij wilde het, zei hij vooraf, voor alles niet tot een sprint laten komen.

Maar al in de eerste meters raakt een krachtmeting tot op de aankomstlijn uit het zicht. Na het startsignaal slaagt de Fransman Maxime Marotte, die voor Van der Poel staat, er niet in meteen in zijn pedalen te klikken. De Nederlander wordt opgehouden. Verderop gaat Schurter er als een raket vandoor. Alleen Kerschbaumer kan na twee ronden aansluiten.

Van der Poel belandt in het gedrang in het midden van het deelnemersveld en is veroordeeld tot een langdurige inhaalrace. Halverwege de wedstrijd laat hij een achtervolgende groep achter zich, nadert de twee koplopers tot 14 seconden, maar dan zijn de meeste krachten weg gevloeid. Bovendien zetten de Zwitser en de Italiaan nog een tandje bij als hij in de buurt komt. Schurster na de race: ‘Het was ons plan om hem zeker niet te laten terugkeren.’

Berusting

Van der Poel berust in brons, de eerste WK-medaille voor Nederland in het mountainbiken sinds Bart Brentjes in 2000 in Spanje ook derde werd. ‘Ik had van tevoren gezegd dat ik voor een medaille ging en dat brons zeker mogelijk was en op een superdag misschien iets meer. Het zou moeilijk worden, maar je moet er wel in geloven. Er kan altijd iets gebeuren, ook met Nino. Maar ik had pech in de beginfase. Ik kwam nog dichtbij, maar vanaf het moment dat ze voorin gas gaven, wist ik dat er niet meer in zat.’

Na zijn compleet mislukte EK mountainbiken in Glasgow, waar hij er al na twee ronden de brui aan gaf toen hij het idee had dat hij meer achteruit dan vooruit fietste, geeft het resultaat in Lenzerheide hem weer een dosis zelfvertrouwen. ‘Het is heel mooi hier op het podium te staan.’

Hoewel hij de afgelopen maanden successen op weg boekte met onder meer het Nederlands kampioenschap en zilver op de EK in Glasgow, blijft hij bij zijn keuze zich ook op het mountainbiken te concentreren. Op dat onderdeel ziet hij de grootste mogelijkheden voor het behalen van olympisch eremetaal. ‘Ik heb vandaag bewezen dat het niet gelogen is dat ik in Tokio kans maak op een medaille. Ik hoop me nog te kunnen verbeteren. Ik heb nog twee jaar de tijd.’

Wel laat hij doorschemeren dat hij komende maanden niet het volledige programma gaat volgen van de derde discipline waarin hij uitblinkt, het veldrijden. ‘Ik moet een beetje uitkijken dat ik niet te veel ga doen.’