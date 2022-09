Van der Poel beboet voor duwen meisjes in Sydney, hoger beroep volgt

Mathieu van der Poel vlak voor de start van het WK. Beeld Getty Images

Volgens de rechtbank, die op verzoek van Van der Poels raadsman de zitting een dag had vervroegd, had de aangeklaagde niet voor eigen rechter mogen spelen, maar moest hij de beveiliging van het hotel inschakelen. Zaterdagavond belaagde hij de twee meisjes van dertien en veertien jaar in zijn hotel, nadat ze lawaai maakten op de gang en tot drie keer toe op zijn deur klopten. Hij was juist vroeg naar bed gegaan met het oog op zijn deelname aan het WK wielrennen in Wollongong, waar hij een van de titelfavorieten was. De gealarmeerde politie nam hem mee naar het bureau, waar hij enkele uren in de cel doorbracht. In de wedstrijd gaf hij na 35 kilometer op.

Hoewel hij zondag nog verklaarde dat hij de meisjes niet had vastgepakt, vertelde hij maandag tijdens de zitting dat hij een meisje tegen de grond had geduwd en de ander tegen de muur. De laatste liep daarbij een schaafwond op.

De Australische advocaat van Van der Poel, Michael Bowe, noemde het oordeel van de rechtbank ‘teleurstellend’. Hij voerde aan dat er sprake was van verzachtende omstandigheden. Zijn cliënt stond onder grote druk om te presteren en het incident speelde zich 's nachts af. ‘Daardoor heeft hij een fout gemaakt. Velen van ons zouden hetzelfde hebben gedaan. Maar hij zal leren van deze ervaring.’ Volgens Bowe heeft de renner het gevoel dat hij zijn land en zijn team in de steek heeft gelaten.

Van der Poel kreeg wel zijn paspoort terug en vloog maandag al terug naar België. Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck kondigde aan zich te beraden op verdere stappen. Eerst wil het team het gerechtelijk dossier raadplegen en gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de Nederlandse afvaardiging in Australië. De veroordeling betekent dat Van der Poel de komende drie jaar het land niet in mag.