Van der Breggen stelt eindoverwinning in Giro Rosa zeker

Anna van der Breggen mag de champagne ontkurken na haar overwinning in de Giro Rosa. Beeld BSR Agency

De roze leiderstrui in de Giro Rosa zat vijf dagen lang comfortabel om de schouders van Van Vleuten. Tot ze de trui aan flarden viel en haar pols brak. ‘De vechtlust om het roze keerde op dat moment echt terug in het peloton’, vertelt Anna van der Breggen. Zij won die hernieuwde strijd met overmacht en schreef zaterdag de Ronde van Italië voor vrouwen op haar naam, net als in 2017 en 2015.

Van der Breggen, die vrijdag de roze trui had veroverd, kwam in de slotetappe rond Montecorvino geen moment in de problemen. Een omvangrijke kopgroep zonder klassementsrenners kreeg de ruimte en in het peloton wist Van der Breggen zich steeds omringd door haar ploeggenoten. ‘De etappe was 110 kilometer lang en mijn ploeg heeft er 100 op kop gereden. Ik had maar één taak: als mijn concurrentes in de laatste vijf kilometer iets zouden proberen, moest ik erbij blijven.’

Het plan werd tot in de puntjes uitgevoerd. Vanaf de koppositie hield Van der Breggen op de laatste beklimming naar de finish haar naaste belagers, Kasia Niewiadoma en Elisa Longo Borghini, in bedwang. De Italiaanse wist nog 3 seconden in te lopen, maar schoot daar in het klassement niets mee op. Zij eindigde als derde, achter Niewiadoma.

Anders dan veel van de andere rijdsters had Van der Breggen zich voor het uitvallen van Van Vleuten nog niet neergelegd bij de status quo. ‘Annemiek was bergop hartstikke goed. Om haar in een klim te kloppen was lastig geweest, maar er zijn ook andere manieren. En het was al snel duidelijk dat je goed moest opletten, vanwege het slechte wegdek. Ik wist dat er altijd iets kon gebeuren en dus moest blijven vechten.’

Dat gold ook voor de rit van vrijdag, waarin ze in het klassement over Niewiadoma wipte. ‘Ik was niet eens echt bezig met die roze trui. De aankomst was een hele steile klim van vijf kilometer. Ik reed gewoon zo hard mogelijk omhoog.’ Samen met Longo Borghini kwam ze in San Marco la Catola over de finish. De Italiaanse drukte haar wiel er wel net wat eerder overheen.

De 30-jarige Van der Breggen had vrede met die tweede plek. De dikke minuut die ze op Niewiadoma pakte was veel belangrijker dan een etappeoverwinning, en de basis voor de eindzege die ze de dag erna veiligstelde.

Van der Breggen is op dreef. Ze won sinds de hervatting van het seizoen de nationale titel op de weg en werd Europees kampioen op de tijdrit. Bij het WK in Imola, dat komende week wordt verreden, is Van der Breggen een van de favorieten voor de titel.

Ze heeft zin in dat kampioenschap. ‘Ik heb aan deze Giro veel zelfvertrouwen overgehouden. Ik denk dat ik in Imola een mooie kans heb om nog één keer wereldkampioen te worden.’ Ze zal wel met flink wat tegenstand moeten afrekenen, vermoedt Van der Breggen, die nog één jaar zal koersen en daarna ploegleider wordt. ‘Ik heb gezien dat er superveel jonge meiden hard bergop rijden. Ik denk dat het een mooie wedstrijd zal worden.’

Van Vleuten heeft het WK ook nog niet uit haar hoofd gezet. Ze hoopt nog dat ze, inmiddels geopereerd aan haar pols, net op tijd hersteld is voor de wegwedstrijd.