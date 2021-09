Van der Breggen neemt afscheid: kampioen met een groot hart

Anna van der Breggen (oranje) in de straten van Leuven tijdens haar allerlaatste wedstrijd als wielrenner. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ze gaat vooral genieten op haar laatste dag als wielrenner, zegt Anna van der Breggen. Nog voordat het vrouwenpeloton zich zaterdagmorgen op de Grote Markt in Antwerpen op gang trekt, weet de 31-jarige uittredend wereldkampioen hoe ze de komende uren op de fiets zal beleven. Zenuwen zijn er gelukkig niet voor de wedstrijd om het WK op de weg, dat is weleens anders geweest. Ze ziet een plein vol publiek, in het wielergekke België. ‘Een mooier moment om afscheid te nemen is er niet.’

De koningin van de Ardennen (zeven keer winst in de Waalse Pijl, twee keer de beste in Luik-Bastenaken-Luik) zwaait af op 157 kilometer Vlaamse dreven, om en in Leuven. Volgend seizoen wacht een nieuw bestaan als ploegleider in haar team SD Workx. Ze kijkt ernaar uit. Alleen al het idee om niet langer dwangmatig de fiets te moeten pakken voor alweer een training in weer en wind, voelde al als een bevrijding. Een flonkerende erelijst met twee regenboogtruien, olympische winst in Rio de Janeiro en vier zeges in de Giro d’Italia voor vrouwen helpt bij zo’n beslissing.

Dat de vorm niet optimaal is, zit haar niet dwars. Sinds de tijdrit in Japan liep het niet naar wens. In een zware etappekoers in Spanje kwam ze de bergen niet op. Onderzoek naar bloedwaarden leverde niets tastbaars op. Misschien was ze in het hoofd al bezig met haar volgende baan, mogelijk was het de drukte rondom een verhuizing. In België heeft ze zich bij voorbaat verzoend met een rol als knecht. ‘Ik ga mijn stinkende best doen. Ik ben blij dat ik vandaag kan werken voor de meiden die jaren voor mij hebben gewerkt.’

Glimlach

Op de Scheldekade brengen ploeggenoten en de staf van TeamNL alvast een eerbetoon aan haar bij de teambus. ‘Bedankt Anna & Chantal’ staat er op hun T-shirts. Chantal van den Broek-Blaak, ook al voormalig wereldkampioen, rijdt voor Nederland haar laatste koers, maar komt nog wel voor SD Worx in actie. Als de renners in het oranje naar de Groenplaats fietsen voor de presentatie, is Van der Breggen die enige bij wie de ontspannen glimlach van geen wijken weet.

In de wedstrijd maakt ze al vroeg duidelijk dat ze zich wegcijfert. Ze verschijnt af en toe aan kop. Ze propt bij de volgauto haar tricot vol bidons. Het is zo bezien een afscheid in stijl. Uit haar entourage valt het telkens op te tekenen: Van der Breggen heeft een groot hart. Haar status ten spijt, is ze niet te beroerd opzij te stappen om een ander de kans te geven.

Vraag het Danny Stam, zes jaar haar ploegleider bij SD Worx. Hij begint over Luik-Bastenaken-Luik, dit voorjaar, gewonnen door Demi Vollering, nadat Van der Breggen voor haar de sprint had aangetrokken. ‘Ik hield het team verschillende scenario’s voor. Het was Anna die die zei: we gaan deze kant op. En dat was niet de strategie waarin op een zege voor haar werd gemikt. Dat kunnen alleen de allergrootste klasbakken. Anna is een zeer gedreven sportvrouw en tegelijkertijd ongelooflijk sociaal.’

‘Het is maar fietsen, hoor’

Marianne Vos heeft haar zien komen en gaan. De eerste keer dat Van der Breggen zich op het hoogste niveau manifesteerde, was op de WK in Valkenburg, in 2012. Ze verrichtte beulswerk in een kleine kopgroep, de vlechten dansend op de gekromde rug. Het leverde Vos haar tweede wereldtitel op. ‘Dat vergeet je nooit. Ze heeft het later vaker laten zien. Ze beleeft aan het helpen van anderen net zo veel plezier als zelf winnen. Dat is een unieke eigenschap. Ze is een koningin die zich niet als koningin gedraagt.’

Nog een kwaliteit van Van der Breggen volgens Vos: relativeringsvermogen. ‘Als iedereen voor een wedstrijd stuitert van de stress, kan zij zeggen: meiden, het is maar fietsen, hoor. Die instelling kan haar nog van pas komen als ploegleider. Ze weet anderen heel goed te motiveren, maar kan zo net die extra druk weghalen.’

Had ze ook minder sterke eigenschappen? Stam aarzelt niet. ‘Ze was soms ronduit laks. Dan reed ze te veel achter in het peloton. Dat is gevaarlijk. Eén valpartij en je rijdt achter de feiten aan. Het heeft wat moeite gekost dat eruit te krijgen. Ik heb ook meegemaakt dat ze me vlak voor een WK belde met de vraag of ik wist waar haar wielerschoenen waren. Dan is ze in haar hoofd al zo bezig met de koers dat ze dat soort dingen even mist. Ze lagen overigens gewoon in de bus.’

Twee ronden kippevel

Deze zaterdag komt Van der Breggen als 89ste over de finish, op 9.30 van de winnaar. Ze zwaait, ze balt even haar vuist, de Zwitserse renner Marlen Reusser klopt haar op de rug. Het ga je goed, kampioen.

Zeker, ze heeft genoten. ‘In het begin wilde ik nog wel mee, maar op een gegeven moment wist ik: nu ben ik leeg. Even baal je. Maar de twee laatste ronden door Leuven waren heel bijzonder. Zo veel mensen langs de kant die je naam roepen, renners die je bedanken voor de inspiratie. Het was twee ronden kippevel.’

Dat Nederland naast het goud grijpt, werpt voor haar geen schaduw over haar vertrek. ‘Voor de meiden is het jammer, maar voor mij telt dat ik heel blij ben dat het op deze manier is gegaan.’ Straks wacht het gala voor oud-wereldkampioenen van de internationale wielerfederatie. ‘Eindelijk, lekker drinken op kosten van de UCI.’

Marianne Vos: ‘We gaan haar missen in het peloton.’