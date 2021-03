Van den Broek-Blaak wint Strade Bianche na verschroeiende demarrage in laatste 500 meter

Chantal van den Broek-Blaak in het midden, met links Elisa Longo Borghini en rechts Anna van Der Breggen, de respectievelijk tweede en derde werden. Beeld AP

De 31-jarige renner zat op 6 kilometer voor de finish in Siena op de Piazza del Campo in een sterke kopgroep van elf waaronder de winnaars van de afgelopen vier edities: Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Liefst drie ploeggenoten van SD Worx liet Van den Broek-Blaak in de groep achter toen ze wegsprong na 130 kilometer koers, waarvan 30 kilometer over onverharde wegen, in Toscane. Het plan van de ploeg was om de ene na de andere renster een uitbraak te laten doen om de tegenstanders af te matten en te ontmoedigen. Van den Broek-Blaak kreeg Longo Borghini van de Trek Segafredo-ploeg met zich mee. De Italiaanse nam over, de Nederlandse ging in haar wiel zitten en volgde.

Van der Breggen

Een halve minuut achter het tweetal moesten de drie SD Worx-rijders met nog 5 kilometer te gaan een beslissing nemen: vertrouwen we erop dat Van den Broek-Blaak in de laatste, zeer steile kilometer door de smalle Via Santa Catarina, Longo Borghini achter zich kan laten, of moeten we het gat naar het tweetal dichtrijden? Het antwoord was een combinatie. Op 1 kilometer van de finish voor de groep ging wereldkampioen en SD Worx-rijder Van der Breggen op de pedalen staan. Mochten de twee koplopers stilvallen, dan kon zij over het tweetal heen.

Het was echter alleen Longo Borghini die bij het 500 meter-bord bijna stil leek te vallen. Van den Broek-Blaak plaatste een verschroeiende demarrage, die getuige het hoofdschudden waarmee ze winnend over de streep kwam ook haarzelf verbaasde. Zeven tellen later volgde Longo Borghini en meteen daarachter kwam Van der Breggen over de finish, juichend voor haar ploeggenoot. Van Vleuten van Movistar, die de afgelopen twee keer in Siena had gewonnen, werd vierde.

Chantal van den Broek-Blaak. Beeld AP

Ploegleider

‘Gisteren hebben we met de ploeg een plan gemaakt en dat pakte eigenlijk vanaf het begin goed uit’, zei een stralende Van den Broek-Blaak, die volgend jaar wil stoppen om net als Van der Breggen ploegleider te worden. ‘We zaten met z’n vieren in een groep van elf. Natuurlijk moet jij dan het spel spelen. Ik was de eerste die wat probeerde. Het was niet echt het plan dat ik zou winnen.’ En doelend op Longo Borghini: ‘Normaal gesproken kan ik Elisa niet volgen op de klim, dus ik was superbang voor haar, daarom deed ik geen kopwerk. Maar in de laatste kilometer voelde ik dat ze brak terwijl ik nog wat in de tank over had.’

Het winnen van de Strade Bianche zal Van den Broek-Blaak ‘voor de rest van mijn leven herinneren als een van mijn beste wedstrijden ooit’. Op haar erelijst prijken al het wereldkampioenschap op de weg in 2017, Gent-Wevelgem in 2016, de Amstel Gold Race van 2018, de Omloop Het Nieuwsblad van 2019 en vorig jaar de Ronde van Vlaanderen.