Van de Zandschulp wint opnieuw, voor het eerst sinds 2004 Nederlander in achtste finales grand slam

De laatste Nederlander die erin slaagde de laatste 16 te bereiken op een grandslamtoernooi was Sjeng Schalken. Zeventien jaar geleden haalde Schalken de kwartfinales op Wimbledon. Bij de vrouwen wist Kiki Bertens de afgelopen jaren ook vijf keer minimaal de vierde ronde te halen. Op de US Open lukte het haar nooit.

De 25-jarige Van de Zandschulp, in de vorige ronde te sterk voor de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud, is afkomstig uit het kwalificatietoernooi en heeft al zes partijen gewonnen in New York. In totaal heeft hij al 22 sets gespeeld. In al zijn partijen verloor hij de eerste set en in de eerste ronde kwam hij zelfs terug na een achterstand van 2-0 in sets.

‘Deze week en eigenlijk dit jaar gaat het geweldig. Ik sta in de vierde ronde en klim op de ranking. Het leven ziet er mooi uit nu’, reageerde Van de Zandschulp na zijn partij in de derde ronde. ‘Het is nog niet helemaal bij me doorgedrongen. Het voelt nog vrij normaal, maar voor mij is het natuurlijk helemaal niet normaal.’

Met zijn overwinning op Bagnis verzekert Van de Zandschulp zich van een plek in de mondiale top 100. In de vierde ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 14 van de wereld. Schwartzman, tweevoudig kwartfinalist op de US Open, won in de vorige ronde van de Slowaak Alex Molcan.