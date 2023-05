Van de Zandschulp wil naar de top met de Cruijff van de Nederlandse tenniscoaches

Sven Groeneveld (l) aan het dollen tijdens de training op de tennisbaan met zijn toenmalige pupil Maria Sjarapova. Beeld Visual China Group via Getty Ima

Als een grandslamwinnares Sven Groeneveld deze week als coach had aangesteld, had niemand daar gek van opgekeken. Maar de 57-jarige Nederlander kiest ervoor om zijn landgenoot Botic van de Zandschulp te gaan begeleiden. Dat is een stuk opzienbarender.

Groeneveld geldt al drie decennia als een gerenommeerde coach binnen het internationale tenniscircuit, maar is in Nederland relatief onbekend. De geboren Haarlemmer won grandslamtitels met Monica Seles, Mary Pierce, Ana Ivanovic en Maria Sjarapova. Ook werkte hij als hoofdcoach van de Zwitserse tennisbond samen met de jonge Roger Federer, die op dat moment nog te boek stond als een driftig natuurtalent.

Door zich te committeren aan de 27-jarige Van de Zandschulp, die in februari brak met zijn coach Peter Lucassen, begeeft Groeneveld zich welhaast in een ander werkveld. Hij ziet het als een uitdaging om met de huidige nummer 29 van de wereld richting de absolute top te werken. Het is de eerste keer dat Groeneveld, buiten rolstoeltennisster Esther Vergeer gerekend, een Nederlandse tennisser gaat coachen.

Het is bijna de omgekeerde wereld. Het komt in het tenniscircuit niet vaak voor dat de coach bekender is dan de speler. ‘Dat Botic mij persoonlijk belde om te vragen of ik hem wilde begeleiden in deze fase van zijn carrière voelt als een eer’, zei Groeneveld, die niet vaak op de voorgrond treedt, bescheiden. Hij staat de beste tennisser van Nederland, die nog wacht op zijn eerste ATP-titel, deze week al bij tijdens het masterstoernooi in Rome.

Een absolute topcoach

‘Ik ben aangenaam verrast, al zag ik het ergens ook een beetje aankomen’, zegt oud-tennisser John van Lottum, vriend en zakenpartner van Groeneveld. ‘Sven heeft altijd met Nederlandse spelers willen werken en Botic was op zoek naar een absolute topcoach om de volgende stap te kunnen zetten. Hij heeft nu de Johan Cruijff van de Nederlandse tenniscoaches.’

Groeneveld kon als tiener zelf aardig tennissen, maar was niet goed genoeg om het ver te schoppen in het profcircuit. Na mislukte pogingen om via twee Amerikaanse universiteiten door te breken, bleef hij steken op plek 826 op de wereldranglijst. Hij rondde zijn studie business management af, maar kwam er al snel achter dat een kantoorbaan niks voor hem was.

Groeneveld vertrok begin jaren negentig naar Japan, waar hij als tenniscoach aan de slag ging. Hij belandde via via bij de befaamde tennisacademie van de Amerikaan Nick Bollettieri. Daar werd hij voor tien dagen gevraagd als hitting partner van Seles. De toenmalige Servische nummer één van de wereld was zo te spreken over de onbekende Nederlander dat ze hem meenam naar toernooien.

‘Ze kwamen bij mij uit, omdat ik het spel van Steffi Graf goed kon nadoen. Maar ook Novotna, Sabatini en Navratilova kon ik aardig nabootsen’, zei Groeneveld eerder al eens. Na negen maanden met Seles te hebben gereisd, wist hij het zeker: dit was wat hij wilde.

Leerde andere spelers kennen

Als een spons zoog Groeneveld alle informatie op: hij ontdekte hoe het circuit werkte, kwam in contact met belangrijke mensen, ervoer wat de rol van ouders kan zijn en leerde andere spelers en coaches kennen. Ook speurde hij voor Adidas naar jong talent. Als mede-eigenaar van OrangeCoach begeleidt hij tennistrainers- en coaches.

Hoewel Groeneveld een man van de wereld is en vanwege het werk van zijn vriendin in Duitsland woont, is hij in zijn vrije tijd het liefst in Nederland, meent Van Lottum. Hij heeft een huis in Amsterdam. Van Lottum: ‘Sven is altijd zichzelf gebleven, ongeacht wie hij tegenover zich heeft. Daarbij stelt hij zich altijd dienstbaar op naar zijn spelers.’

Dat merkte ook Vergeer, die in 2008 op zoek was naar een nieuwe invulling van haar team. ‘Ondanks zijn enorme erelijst als coach stelde hij zich heel bescheiden op. Hij had geen ervaring met rolstoeltennis, maar wilde mij graag bijstaan omdat het zijn horizon zou verbreden. Ik had kennis van rolstoeltennis, hij wist wat topspelers nodig hadden.’

Vergeer was al zes jaar ongeslagen, maar zag dat haar concurrenten dichterbij kwamen. Dat maakte haar onrustig. Zeker op de bepalende momenten. ‘Naast zijn tactische analyses is Sven heel goed in het opkrikken van het eigen geloof bij zijn spelers. Hij zorgde voor mentale rust als het onrustig dreigde te worden in mijn hoofd.’

Winst op het mentale vlak

Het is precies wat Van de Zandschulp nodig heeft. De tennisser wordt geroemd om zijn goede service en harde slagen, maar gaf al vaker aan dat hij de meeste winst kan halen op het mentale vlak. In zijn tweede ATP-finale in München blokkeerde hij twee weken geleden toen hij zijn eerste titel voor het grijpen had. Hij miste vier matchpoints op eigen service.

‘Met de keuze voor Groeneveld weet Van de Zandschulp dat hij mentaal door de mangel gehaald gaat worden’, zegt Van Lottum. ‘Groeneveld wil dat zijn spelers zich blootgeven, zodat hij aan het karakter kan schaven. Er zijn ook tennissers die wegblijven van die diepe waarheid.’

Dat gold niet voor Vergeer. Ze werd naar eigen zeggen heel eerlijk tegenover zichzelf door de gesprekken die ze buiten de baan met Groeneveld voerde. ‘Hij stelt vragen die je zelf niet durft te stellen omdat ze te confronterend zijn. Dat is niet altijd leuk, maar hij doet het op een heel respectvolle en rustige maar directe manier. Pas als er ongemak komt, is er ruimte voor groei.’

Op de baan hield Groeneveld haar voor dat ze zichzelf een simpele opdracht moest geven op de momenten dat ze de spanning voelde opkomen. Vergeer: ‘Dan zei hij: ‘sla de eerstvolgende tien ballen forehand cross. Die gaan bijna nooit fout.’ Daardoor leidde ik mezelf weg van de emotie en kon ik me weer concentreren op mijn spel.’

Vergeer had naar eigen zeggen veel profijt van Groeneveld. ‘Hopelijk kan Botic zijn tips en tricks ook toepassen.’