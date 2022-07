Van de Zandschulp ten onder tegen zijn jeugdheld Nadal

Botic Van de Zandschulp tijdens zijn partij tegen Rafael Nadal. Beeld AP

Hij had gehoopt om Rafael Nadal pijn te kunnen doen, maar ook op het snelle gras van Wimbledon ondervond Botic van de Zandschulp hoe lastig het is om de 22-voudig grandslamkampioen te verslaan. De 26-jarige Nederlander verloor in de vierde ronde in drie sets van zijn jeugdidool (4-6, 2-6, 6-7).

Voor Van de Zandschulp was het de tweede keer dat hij tegenover Nadal stond. Vijf weken geleden speelden zenuwen hem parten in de derde ronde op Roland Garros. Bij zijn debuut op Centre Court oogde de toch al introverte Van de Zandschulp een stuk rustiger, al was het verschil nagenoeg even groot.

Na een spannende eerste set, waarin Van de Zandschulp zijn kwaliteiten toonde, liep de 36-jarige Spanjaard eenvoudig weg. Een opleving richting het einde van de derde set mocht Van de Zandschulp niet meer baten. Leeftijd is slechts een getal, bewees Nadal nog maar eens.

Niet goed genoeg

Bij zijn debuut in de tennistempel serveerde Van de Zandschulp niet goed genoeg en sloeg te veel onnodige fouten om het de recordkampioen echt lastig te kunnen maken. Nadal liet zien dat zijn vorm groeiende is. De mondiale nummer 4 jaagt, na 2008 en 2010, op zijn derde titel in Londen.

Daniil Medvedev, de Russische nummer één op de wereldranglijst, zei al eens dat Van de Zandschulp de speler is met misschien wel de hardste slagen en ook tegen Nadal bewees de tennisser uit Veenendaal door muren heen te kunnen slaan. Toch was het de geslepen Spanjaard die de belangrijke punten wist te pakken, zoals het een groot speler betaamt.

Van de Zandschulp schonk Nadal op 4-4 in de eerste set twee breekpunten toen hij een cruciale dubbele fout sloeg. De Spanjaard rook zijn kans en ging als een hongerig dier op zijn prooi af. Zo zat Van de Zandschulp gevoelsmatig dichtbij, maar toch ook niet. Het was een mentale tik die hij niet meer te boven kwam.

Het lukte de mondiale nummer 25 niet om voor de tweede keer de kwartfinale op een grandslamtoernooi te halen. Vorig jaar reikte hij verrassend tot de laatste acht op de US Open. De tien jaar oudere Nadal bereikte maandag voor de 47ste keer de kwartfinale op een grandslamtoernooi.

‘Calendar grand slam’

De recordkampioen maakt nog steeds kans op zijn eerste ‘calendar grand slam’, het winnen van alle vier de grandslamtoernooien in hetzelfde jaar. Hij schreef de Australian Open en Roland Garros al op zijn naam. Iets wat door het broze gestel van de Spanjaard lang voor onmogelijk werd gehouden.

Een blessure aan zijn linkervoet speelt hem al langer parten. Zijn veertiende titel op Roland Garros veroverde hij met een verdoofde voet. In aanloop naar Wimbledon liet hij een zenuw in zijn voet een beetje verbranden om de pijn te onderdrukken. In Londen lijkt hij weinig hinder te ondervinden van zijn voet.

Voor Van de Zandschulp was het de eerste keer dat hij de vierde ronde op Wimbledon wist te halen, maar opnieuw bleek Nadal een te hoge drempel om te nemen. De Spanjaard heeft op Wimbledon altijd even nodig om aan de ondergrond te wennen, maar oogde tegen Van de Zandschulp als de beste versie van zichzelf. Hij sloeg slechts 17 onnodige fouten, tegenover 34 voor Van de Zandschulp.

Na twee uur en 22 minuten tennissen had Nadal zijn werk gedaan en wist Van de Zandschulp dat het hem opnieuw niet was gelukt om zijn jeugdheld te verslaan.