Van de Zandschulp tegenover jeugdheld Nadal: ‘Wie weet kan ik hem pijn doen’

Botic van de Zandschulp tijdens zijn partij tegen Richard Gasquet. Maandag treedt de tennisser uit Veenendaal aan tegen grootheid Rafael Nadal. Beeld AFP

Met de confrontatie tegen de 22-voudig grandslamkampioen in het vooruitzicht ging Van de Zandschulp zaterdag na zijn overwinning in de derde ronde op de Fransman Richard Gasquet (7-5, 2-6, 7-6, 6-2) terug in de tijd. Hij refereerde aan de historische finale waarin Nadal zijn eeuwige rivaal Roger Federer in vijf zinderende sets onttroonde.

Nog altijd staat de partij die vier uur en 48 minuten duurde symbool voor de mooiste rivaliteit in de tennissport. Terwijl de schemer al over Londen viel, dreven Federer en Nadal elkaar tot het uiterste. ‘Aan het eind van de partij was ik een blij kind’, aldus Van de Zandschulp.

Hij heeft zichzelf naar eigen zeggen altijd meer herkend in de onverzettelijke Spanjaard dan in de elegante Zwitser. ‘Het klinkt misschien gek, maar Federer oogde zo perfect, dat het bijna saai was om naar te kijken. Je wist al wat er ging gebeuren. Het harde werken van Nadal sprak mij meer aan.’

Op de plek waar Nadal de eerste speler sinds Björn Borg (1980) werd die Roland Garros en Wimbledon achtereenvolgens won, mag Van de Zandschulp de huidige hegemonie van de 36-jarige Spanjaard proberen te doorbreken. Nadal verloor dit seizoen nog geen wedstrijd op een grandslamtoernooi. Hij won zowel de Australian Open als Roland Garros.

Zenuwen

Een maand geleden was Van de Zandschulp een van de vele spelers in Parijs die onder de Spaanse stoomwals terechtkwamen. In zijn eerste ontmoeting tegen zijn jeugdheld speelde zenuwen hem parten in de derde ronde. ‘Ik ging voor veel te veel ballen, waardoor ik te veel fouten maakte. Pas toen alles verloren leek en ik in de derde set met 4-1 achter stond, ging ik wat vrijer spelen.’

Op Wimbledon dicht hij zichzelf meer kansen toe. ‘Toen ik in Parijs tegenover hem stond had hij Roland Garros al dertien keer gewonnen. Het is anders wanneer hij daar de baan op komt dan wanneer hij hier de baan op komt.’

Op Wimbledon heeft Nadal niet het onaantastbare aura om zich heen hangen van Roland Garros. Zijn zware topspinballen sorteren op het snelle gras minder effect. Van de 22 grandslamtitels die de recordhouder won, veroverde hij er twee op Wimbledon. De laatste keer dat Nadal de trofee in Londen in de lucht mocht steken was in 2010.

In de jaren daarna bleef hij soms ver verwijderd van zijn derde titel op Wimbledon. Van de acht keer dat hij deelnam, werd hij vijf keer voor de kwartfinales uitgeschakeld. Vooral in de eerste rondes, wanneer de banen nog het snelste zijn, moet hij wennen aan de ondergrond.

Knokkend verder

Ook dit jaar knokte de Spanjaard zich voorbij de eerste twee rondes. Tegen Francisco Cerúndolo en Ricardas Berankis moest hij een set afstaan. In 2010, in het jaar dat hij zijn laatste titel pakte op Wimbledon, had hij op Centre Court in de tweede ronde vijf sets nodig om Robin Haase van zich af te schudden. De laatste keer dat Nadal op Wimbledon meedeed was in 2019.

‘Hij heeft de laatste jaren niet veel wedstrijden op gras gespeeld. Je ziet hem een beetje worstelen, al wint hij zijn partijen wel gewoon’, zei Van de Zandschulp. ‘Wie weet kan ik hem pijn doen op het gras.’

Een paar uur nadat de tennisser uit Veenendaal die woorden had uitgesproken, bewees Nadal dat zijn vorm groeiende is. In drie sets liet hij weinig heel van de Italiaan Lorenzo Sonego (6-1, 6-2, 6-4). ‘Van de Zandschulp heeft zich de afgelopen jaren ongelooflijk ontwikkeld. Hij is een complete speler met veel kwaliteiten en ik moet net zo goed spelen als in de derde ronde’, zei de Spanjaard, nederig als altijd.

De kans dat de partij net zo heroïsch wordt als de historische finale veertien jaar geleden, is heel klein. Maar bang om het vijf sets lang te moeten opnemen tegen de Spanjaard met een leeuwenhart, is Van de Zandschulp niet. ‘Ik sta de ballen goed te raken en voel me fysiek heel sterk. Daardoor kan ik langer een hoger niveau volhouden.’