Van de Zandschulp stunt met plaats in kwartfinale van de US Open

In de kwartfinale wacht hem de Russische titelkandidaat Daniil Medvedev.

Het is voor het eerst sinds 2004 dat een Nederlandse man de kwartfinale van een grandslamtoernooi haalt. Destijds hoorde Sjeng Schalken bij de laatste acht op Wimbledon. Bij de US Open kwamen alleen Paul Haarhuis, Richard Krajicek (beiden kwartfinale), Sjeng Schalken (halve finale) en Tom Okker (finale) verder dan de laatste zestien. Opmerkelijk: Van de Zandschulp voegt zich bij dat rijtje als debutant op het toernooi.

Zijn kwartfinaleplek is even onverwacht als sensationeel. In New York ­begon hij als nummer 117 van de wereld en plaatste hij zich via het kwalificatietoernooi. Hij is pas de derde kwartfinalist in de historie van de US Open die in het voorprogramma begon.

In het Louis Armstrong-stadion brak Van de Zandschulp zondag met een recent begonnen traditie: hij won de eerste set. In de voorgaande zes wedstrijden, inclusief drie op het kwalificatietoernooi, moest hij telkens terugkomen van een achterstand. Zijn comeback bewaarde hij dit keer voor de laatste en beslissende set, nadat hij een voorsprong van 2-0 in sets had verspeeld.

Definitieve doorbraak

Van de Zandschulp, in New York bijgestaan door bondscoach Michiel Schapers, leek zijn kansen te verspelen door in de vierde set twee matchpoints onbenut te laten. De kleine Schwartzman rook bloed, maar werd in het slotstuk opnieuw verrast. Bij een 5-1-voorsprong verspeelde de Nederlander opnieuw twee matchpoints, maar daarna was het wel raak.

Het is het jaar van zijn definitieve doorbraak, al wilde Van de Zandschulp daar eerder niet van weten. Pas in februari maakte hij zijn grandslamdebuut bij de Australian Open, waar hij verloor in de eerste ronde. Bij zowel Roland Garros als Wimbledon wist hij een partij te winnen.

Door zijn zegetocht is hij verzekerd van een plek in de top-100. Naast het sportieve succes kende Van de Zandschulp een lucratieve week. Met zijn kwartfinaleplek staan zijn verdiensten op 425 duizend dollar, bijna evenveel als het bedrag dat hij in zijn loopbaan bij elkaar speelde (486 duizend dollar).

Grote verliezers van de middag waren de Amerikaanse commentatoren, die vijf sets lang worstelden met de achternaam van de Nederlander. Van de Zandschulp heeft ze twee extra ­oefendagen geschonken.