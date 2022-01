Van de Zandschulp snuffelt aan het niveau van toptennisser Medvedev

Het percentage van gewonnen eerste services van Botic van de Zandschulp bleef ver achter bij dat van zijn tegenstander. Beeld AP

Botic van de Zandschulp kon het maar moeilijk geloven. Toen hij na twee sets naar het scorebord keek, had de 26-jarige Nederlander evenveel winners geslagen als Daniil Medvedev. En ook met zijn andere statistieken was weinig mis. Toch stond hij met 2-0 achter tegen de nummer twee van de wereld.

‘Ik speelde goed in de eerste twee sets. Maar dan kijk je naar het scorebord en staat er 6-4, 6-4 voor hem. Dat is moeilijk te accepteren’, zei de tennisser uit Veenendaal na zijn verliespartij in drie sets (6-4, 6-4, 6-2). ‘Aan de andere kant weet ik ook: ik heb dit soort wedstrijden nodig om beter te worden.’

Spiegel voorgehouden

In zijn partij uit de derde ronde van de Australian Open werd Van de Zandschulp een spiegel voorgehouden. De nummer 57 op de wereldranglijst bewees op Margaret Court Arena met de beste tennissers ter wereld mee te kunnen. Tegelijkertijd werd hij door de Russische nummer één van de plaatsingslijst met zijn neus op de feiten gedrukt. Minieme verschillen kunnen een groot verschil maken.

Na bijna twee uur tennissen was Van de Zandschulp een illusie armer, maar een ervaring rijker. ‘Het doel is om zoveel mogelijk tegen dit soort tegenstanders te spelen’, aldus Van de Zandschulp. ‘Ik moet wennen aan dit niveau. Als je tegen alleen maar jongens speelt die rond plek vijftig staan, is het moeilijk om - ik noem maar wat - richting de toptien van de wereld te groeien.’

In de vier woorden ‘ik noem maar wat’ lag veel meer besloten dan de terloopse manier waarop Van de Zandschulp ze uitsprak tijdens de digitale persconferentie voor een handvol Nederlandse journalisten. Hij noemde niet zomaar wat. De bijzin stond symbool voor het toegenomen vertrouwen en zelfbewustzijn van de tennisser die een jaar geleden nog de nummer 159 van de wereld was.

In relatieve anonimiteit bewoog hij zich door het tenniscircuit. Tot hij een half jaar geleden op de US Open tot de kwartfinales reikte en in de tenniswereld bekend kwam te staan als de tennisser met die moeilijke achternaam. Nog steeds wordt hij vaak bij zijn voornaam genoemd. Ook in New York zette Medvedev hem de voet dwars, al won Van de Zandschulp nog wel een set.

Gelijkwaardig

Toch hield hij een beter gevoel over aan zijn partij op de Australian Open, waar hij de eerste Nederlander in de derde ronde was sinds Robin Haase in 2011. ‘In veel rally’s had ik het gevoel dat ik gelijkwaardig was en af en toe zelfs beter. Op de US Open had ik daar veel meer moeite mee.’ Maar dat was slechts de helft van het verhaal.

Van de Zandschulp heeft Medvedev uit positie gespeeld en reikt naar de bal voor een volley. Beeld EPA

De naakte cijfers lieten ook de andere kant zien. Drie aces van Van de Zandschulp en diens 59 procent gewonnen punten op de eerste service staken schril af tegen de tien aces en 82 procent gewonnen punten op de eerste service van Medvedev, eenvoudig grandslamwinnaar. ‘Ik moet nog beter serveren om meer gratis punten te halen’, zei de Nederlander. ‘Als ik in zijn servicegame op 15-30 sta, gooit hij bij wijze van spreken drie keer de bal op en heeft hij de game.’

En anders onderstreepte het verschil in gewonnen breekpunten het gat dat zit tussen de nummers 2 en 57 van de wereld. Tennis draait om het benutten van de big points. Op momenten van stress maakt kwaliteit het verschil. Van de Zandschulp kreeg drie mogelijkheden om Medvedev te breken, maar benutte er niet één. De Rus verzilverde vier van de elf breakpoints. Van de Zandschulp: ‘Dat zijn wel ballen die je móet maken als je kans wilt maken tegen dit soort jongens.’

Hardste slagen

Hij wisselde harde slagen af en kwam regelmatig naar het net om de koele Rus uit zijn evenwicht te brengen. Zichtbaar onverstoorbaar leek die alles te doorzien. Medvedev, complimenterend: ‘Ik denk dat Van de Zandschulp op de tour de speler is met misschien wel de hardste slagen. Als hij in de verdediging zit, slaat hij de bal soms nog harder terug.’

In Melbourne ontwikkelde Van de Zandschulp zich tot de stabiele tennisser die overtuigend won van gerenommeerde spelers als Jan-Lennard Struff en Richard Gasquet. Precies zoals zijn coach Peter Lucassen van zijn pupil wilde zien. Het is de vraag wanneer hij op de grote podia ook de toppers kan verslaan.

Van de Zandschulp: ‘Ik ben enigszins teleurgesteld, want elke wedstrijd die ik speel, wil ik winnen. Maar ik ben tevreden met wat ik op de Australian Open heb laten zien. Zo kun je het jaar wel beginnen.’