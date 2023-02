Van de Zandschulp leert tegen Medvedev dat een goede opslag een must is in het toptennis

Botic van de Zandschulp kijkt geconcentreerd naar de bal in zijn partij tegen de Rus Daniil Medvedev, donderdagmiddag in Rotterdam. Beeld ANP

De afgetekende nederlaag die Botic van de Zandschulp in de tweede ronde van de ABN Amro Open tegen Daniil Medvedev leed, was naar eigen zeggen ook een leerzame les: tegen de nummer elf van de wereld zag de 27-jarige Nederlander naar welk niveau hij moet toegroeien en waar zijn verbeterpunten liggen.

‘Elke topspeler heeft zijn sterke punten en ik zal nooit hetzelfde spelen als Medvedev, maar in dit soort partijen moet ik scherper zijn op de belangrijke momenten’, zei Van de Zandschulp na het verlies in twee sets (2-6, 2-6). Hij kreeg zes breekkansen, maar wist er geen te benutten. Medvedev had zestien kansen op een breek en verzilverde er vier.

Op het centre court in Ahoy kon Van de Zandschulp, de nummer 35 van de wereld, het goede voorbeeld van Tallon Griekspoor geen vervolg geven. Griekspoor (ATP-61) wist woensdagavond wel te winnen van een speler uit de top-20. Hij rekende op knappe wijze af met Alexander Zverev, de voormalig nummer twee van de wereld die door een blessure is afgezakt naar plek zeventien.

Topspelers verslaan

Nu Van de Zandschulp en Griekspoor sinds anderhalf jaar hun plek in de top-100, een magische grens in het tennis, hebben veroverd, nemen ze het steeds vaker op tegen topspelers. Op de grotere toernooien is er geen ontkomen meer aan. Om verder te klimmen op de ladder is het van belang dat ze de spelers uit de top-20 af en toe weten te verslaan.

Dat is niet eenvoudig. Al is het alleen maar vanwege de beschermde status die topspelers genieten in het tennis en het hogere prijzengeld dat zij vaak opstrijken. Op een grandslamtoernooi bijvoorbeeld, waaraan 128 spelers meedoen, zijn de 32 hoogst gerankte tennissers geplaatst. Zij kunnen in de eerste twee rondes niet een andere geplaatste speler treffen.

Het verhoogt de kans dat de topspelers verder reiken in het toernooi. Hoe verder een tennisser komt, hoe hoger het prijzengeld. Tennissers hebben hun inkomsten nodig om hun begeleidingsstaf samen te stellen. Waar veel tennissers buiten de top-100 het zich niet kunnen veroorloven om het hele jaar een trainer mee te laten reizen, hebben de toppers de luxe naast meerdere trainers ook een eigen fysiotherapeut fulltime te bekostigen.

Laatste stappen naar

‘Het maakt het nog moeilijker om in die top-20 te komen, maar zo werkt het nu eenmaal in het tennis’, zegt Griekspoor, die twaalf keer tegen een speler uit de top-20 speelde en vier keer won (winstpercentage van 33 procent). ‘Toen ik een paar jaar geleden de nummer 500 van de wereld was en futuretoernooien (derde niveau, red.) speelde, moest ik alles zelf betalen. Hier in Rotterdam krijg ik twee hotelkamers en wordt al het eten voor mij geregeld. Dus ik profiteer er zelf ook van.’

Met zijn overwinning in drie sets op Zverev zette Griekspoor zijn goede vorm door. De 26-jarige tennisser, die vorig seizoen een lastig jaar doormaakte, won in januari het ATP-toernooi in het Indiase Pune en bereikte op de Australian Open voor het eerst de derde ronde op een grandslamtoernooi. Griekspoor, die vrijdagavond de kwartfinale speelt, heeft naar eigen zeggen meer vertrouwen dan ooit.

Bij Van de Zandschulp ontbreekt het juist aan dat vertrouwen. Hij kampte sinds de Australian Open met een bovenbeenblessure en speelde in Rotterdam weer voor het eerst. ‘Ik heb het hele jaar nog niet vrij kunnen tennissen en zoek naar iets om me aan vast te houden’, zei de beste tennisser van Nederland die het afgelopen jaar al vaker liet zien een heel hoog niveau te kunnen halen.

Eerste opslag

Van de 24 partijen tegen een speler uit de top-20 won hij er negen (winstpercentage van 37 procent). Daarbij leunde Van de Zandschulp vaak op zijn harde forehand en goede service. Maar tegen Medvedev won hij minder dan de helft van de punten op eigen opslag. ‘Soms voelde ik nog een steek in mijn bovenbeen en sloeg ik mijn tweede service twee of drie meter uit.’

Ook Griekspoor ervoer de afgelopen weken hoe belangrijk de opslag is, maar dan in de positieve zin van het woord. Tegen Zverev won hij 50 van de 55 punten op zijn eerste service. ‘Met een goede service kun je jezelf uit de problemen werken, dat helpt enorm. Als je service even niet loopt, zoals bij Botic nu, dan zie je dat je ook meteen met twee keer 6-2 kunt verliezen.’

Voor Van de Zandschulp betekent het een tegenvallend begin van het seizoen. Hij heeft niet alleen als doel om zijn eerste ATP-titel te winnen, maar wil zich ook tussen de beste twintigers tennissers ter wereld spelen. ‘Als je er eenmaal staat, is het misschien makkelijker om er in te blijven. Aan de andere ga je misschien ook anders de toernooien in. Er wordt meer van je verwacht en andere jongens zullen vrijer tegen jou spelen. Dan zijn er weer andere dingen die erbij komen kijken.’