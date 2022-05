Van de Zandschulp is na het verlies tegen Nadal een illusie armer

Botic van de Zandschulp speelt op het Court Suzanne Lenglen tegen Nadal een van zijn zeldzame volleys. Beeld REUTERS

Het contrast kan haast niet groter tijdens de toss. Terwijl Botic van de Zandschulp ietwat schuchter naar de umpire kijkt, staat Rafael Nadal aan de andere kant van het net te dansen op zijn voorvoeten. Met drie hoge sprongen in de lucht pept de 35-jarige Spanjaard zichzelf op. Het is alsof hij wil zeggen: hier valt niks te halen.

Bij zijn debuut in de derde ronde op Roland Garros moest Van de Zandschulp vrijdag gevoelsmatig meteen de Mount Everest beklimmen. Na overwinningen op de Russische qualifier Pavel Kotov en de Italiaanse artiest Fabio Fognini doemde op het uitverkochte Court Suzanne Lenglen, de tweede baan, plots de dertienvoudig winnaar in Parijs op.

Onder het toeziend oog van ruim tienduizend toeschouwers, onder wie de Franse oud-topvoetballer Zinédine Zidane, ervoer de 26-jarige Nederlander hoe het is om tegen de beste gravelspeler ooit te spelen. Niet eerder stonden de twee tegenover elkaar. Na 2 uur en 11 minuten onder de Spaanse stoomwals was Van de Zandschulp, die voor het eerst een beschermde status had op een grandslamtoernooi, een ervaring rijker maar illusie armer (3-6, 2-6, 4-6).

‘Zodra Nadal in de rally zijn forehand kan gebruiken, dan trekt hij je de baan uit', zei Van de Zandschulp ruim twee uur na afloop. ‘Als ik een goede bal cross sloeg naar zijn forehand, dan speelde hij hem ook net zo hard terug langs de lijn. Er zijn maar weinig jongens die dat doen.’

De statistieken van Nadal sinds zijn debuut in 2005 op Roland Garros zijn even beangstigend als hallucinerend: 108-3. Ja, echt waar: 108 partijen gewonnen in Parijs en alleen verloren van Robin Söderling (2009) en Novak Djokovic (2015 en 2021). Ook Van de Zandschulp had geen antwoord op de zware topspinballen diep in het achterveld van de gravelkoning. ‘Ik ben teleurgesteld dat ik heb verloren en vooral omdat ik niet mijn beste tennis heb kunnen spelen.’

Kansloos

Niet eerder moet Van de Zandschulp zich zo kansloos hebben gevoeld op Roland Garros. Niemand had verwacht dat hij Nadal in zijn ‘woonkamer’ wel even zou verslaan, maar in zijn vijfde wedstrijd in twee jaar op het gravel van Parijs bleek het gat akelig groot. Na Robin Haase, Igor Sijsling, Thiemo de Bakker en Sjeng Schalken lukte het ook hem niet om als eerste Nederlander te winnen van Nadal.

Van de Zandschulp had vooraf al gezegd dat hij ongelooflijk goed moest spelen en dat Nadal hem een beetje moest helpen door wat fouten te maken, wilde hij een kans maken tegen de huidige nummer vijf van de wereld. Maar onder de stralende Franse zon toonde Nadal zijn beste gezicht. ‘Ik heb 2,5 set mijn beste tennis tot nu toe laten zien op dit toernooi’, zei hij direct na afloop op de baan.

Bij de opkomst keek Van de Zandschulp, zoals elke tegenstander van Nadal op Roland Garros, al tegen een achterstand aan. Het gejuich voor de publiekslieveling bevestigde nog maar eens dat geen enkele speler in Parijs zo geliefd is als de recordkampioen. Alsof het publiek op de tribunes tegen de andere tennissers wilde zeggen: waag het niet om tussen dit droomhuwelijk te komen dat nu al zeventien jaar duurt.

Ontwakend beest

Stil werd het dan ook toen Van de Zandschulp profiteerde van de weifelende eerste ballen van Nadal en hem brutaal durfde te breken in de openingsgame. Het was alsof Nadal wakker schrok en het beest in hem meteen ontwaakte. Hij stond in de eerste set geen punt meer af op zijn eigen service en verslond zijn prooi zoals alleen hij dat kan.

In aanloop naar Roland Garros waren er voor de zoveelste keer in zijn carrière vraagtekens gerezen over de fysieke staat van de 21-voudig grandslamwinnaar. Na de titel op de Australian Open verstoorden een gekneusde rib en een chronische voetblessure het gravelseizoen tot nu toe. Nadal speelde slechts vijf partijen op gravel voordat hij in Parijs arriveerde. Maar hij zou niet aan zijn favoriete toernooi zijn begonnen als hij niet denkt serieus kans te maken op zijn veertiende titel.

Net als in de eerste twee rondes stond hij ook tegen Van de Zandschulp geen set af. Met zijn befaamde topspinballen drukte hij de nummer 29 van de wereld ver achter de baseline. Als de bal een keer korter kwam, wilde hij iets te wild voor de winner gaan. Van de Zandschulp wist dat hij kansloos zou zijn als hij in een lange rally terecht zou komen met Nadal die elk punt speelt alsof het zijn laatste is.

Van de Zandschulp knokte voor wat hij waard was, maar ondervond hoe Nadal zijn tegenstanders in de problemen brengt. De Spanjaard miste weinig en deed zijn tegenstribbelende tegenstander niets cadeau. Van de Zandschulp sloeg slechts negentien winners en maakte 31 onnodige fouten. ‘Ik ben misschien iets te vol gegaan in het begin.’

Pas tegen het einde van de derde set, toen hij tegen een 4-0 achterstand aankeek, maakte Van de Zandschulp het een beetje spannend door terug te komen tot 4-3 en 5-4. Niet veel later klaarde Nadal de klus, wetende dat mogelijk al in de kwartfinale de confrontatie wacht met Novak Djokovic, zijn rivaal die één grandslamtitel minder achter zijn naam heeft.