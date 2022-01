Van de Zandschulp eerste Nederlandse tennisser in derde ronde Australian Open sinds 2011

Botic van de Zandschulp Beeld AFP

Het is voor het eerst sinds 2011 dat een Nederlander de derde ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne haalt. Robin Haase was elf jaar geleden de laatste die dat lukte. Van de Zandschulp treft in de volgende ronde hoe dan ook een sterke tegenstander. Hij speelt tegen de winnaar van de partij Daniil Medvedev (nummer twee van de wereld) tegen thuisfavoriet Nick Kyrgios.

Van de Zandschulp, de nummer 57 van de wereld, begon weifelend aan zijn partij tegen de 35-jarige Fransman, die een verstoorde voorbereiding kende op de Australian Open. De nummer 81 op de wereldranglijst testte bij aankomst in Melbourne positief op corona en moest in quarantaine.

Van de Zandschulp speelde slordig en leek zich te ergeren aan de laagstaande zon op baan 7 van Melbourne Park. De Nederlander maakte onnodig veel fouten. Vooral zijn backhand liep niet goed. De geslepen Gasquet profiteerde en wist Van de Zandschulp eenmaal te breken.

Tweede set

Meteen aan het begin van de tweede set herpakte Van de Zandschulp zich. Hij behield zijn eigen service en brak Gasquet, die zichtbaar ritme miste om het niveau van de eerste vol te houden. Binnen het halfuur en zonder een game toe te staan, trok Van de Zandschulp de tweede set naar zich toe.

Vanaf dat moment was het eigenlijk niet meer de vraag of maar wanneer hij de partij zou winnen. Gasquet was fysiek niet in staat om nog serieus tegenstand te bieden tegen Van de Zandschulp die de punten eenvoudig binnenhaalde. Bij een stand van 4-0 in de derde set gaf de voormalig nummer tien van de wereld op.

Van de Zandschulp zet in Australië zijn goede vorm door. De geboren Wageninger bereikte vorig jaar verrassend de kwartfinales op de US Open. In New York werd hij toen uitgeschakeld door Medvedev, de nummer één van de plaatsingslijst in Australië bij absentie van Novak Djokovic. De 25-jarige Rus zou in de derde ronde zomaar weer de tegenstander van Van de Zandschulp kunnen zijn.