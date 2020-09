Van de veilige tennisbubbel die de US Open beloofde komt weinig terecht

Sloane Stephens (links) en Serena Williams zaterdag na afloop van hun partij in de derde ronde. Williams won met 2-6, 6-2, 6-2. Beeld EPA

Waarom is er zoveel kritiek vanuit de spelers op de organisatie?

Een gevangenis, noemt Kristina Mladenovic haar verblijf in New York. De 27-jarige Française wilde op de US Open haar dubbeltitel verdedigen met haar Hongaarse dubbelpartner Timea Babos. Dat mag niet, omdat ze aan een grote tafel waar spelers mondkapjes droegen een potje kaartte met landgenoot Benoit Paire. De Fransman testte later positief op corona. Hij mag niet meer meedoen. De zeven spelers die in nauw contact met hem zijn geweest zijn vervolgens in een bubbel binnen een bubbel geplaatst. Ze mochten niet meer gebruikmaken van de lift in het hotel en moesten met apart vervoer naar het tenniscomplex.

Tijdens het toernooi scherpte de organisatie de regels plotseling aan. Spelers die een risico vormden, moesten in quarantaine in hun hotelkamer. Dat gold ook voor Mladenovic, ondanks ‘dertig negatieve tests’. Ze voelt zich behandeld als een ‘crimineel en gevangene’. De organisatie krijgt het verwijt niet consistent te zijn in de regels rondom corona. Fransman Adrian Mannarino was ook in de buurt geweest van Paire, maar hij mocht wel aan zijn wedstrijd beginnen tegen Alexander Zverev. Mannarino verloor.

Hoe veilig is de tennisbubbel in New York?

Er is geen publiek aanwezig op de US Open en de tennissers mochten niet zelf kiezen in welk hotel ze verblijven. Er zijn twee hotels op Long Island waar de spelers mogen slapen. Er is ook een mogelijkheid om een huis te huren, mits de spelers zelf de kosten dragen voor de veiligheidsmaatregelen die ze moeten volgen, zoals eigen vervoer.

Het was de bedoeling dat de Amerikaanse tennisbond ervoor zou zorgen dat spelers geen mensen buiten de tennisbubbel zouden tegenkomen. Grote verbazing was er daarom dat in een van de spelershotels mensen binnenkwamen die niks met tennis te maken hadden. Er werden bruiloften gevierd waarbij gasten gewoon in- en uit konden lopen. Tennissers kwamen in de lift wildvreemden tegen. Van een veilige bubbel is dus geen sprake geweest, terwijl spelers wel een document moesten ondertekenen dat het hun eigen risico is om te spelen op de US Open en dat de organisatie geen blaam treft als het fout gaat.

Hoe vergaat het de favorieten ondanks de coronaperikelen?

Veel topspelers ontbreken, omdat ze het niet aandurfden om in het door corona zwaar getroffen New York te spelen. Daardoor is de US Open een sterk gedevalueerd grandslamtoernooi geworden. Vooral bij de vrouwen, waar zes van de tien spelers uit de mondiale toptien ontbreken, is er weinig tegenstand in de top. De hoogstgeplaatste speelster, de Tsjechische Karolina Pliskova, ging al in de tweede ronde onderuit tegen de Française Caroline Garcia (6-1, 7-6).

Bij de mannen sneuvelde een van de outsiders voor de titel, Stefanos Tsitsipas . De 22-jarige Griek had zes matchpoints in zijn derderondepartij tegen de Kroaat Borna Coric, maar werd na meer dan vierenhalf uur toch uitgeschakeld in vijf sets (6-7, 6-4, 4-6, 7-5, 7-6). Tsitsipas heeft tot nu toe weinig succes in New York. Vorig jaar kon hij al na de eerste ronde zijn koffers pakken en in 2018 was de tweede ronde het eindstation.