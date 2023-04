Van de grote sportstad Oakland is straks na het vertrek van de Athletics niks meer over

Fans van Oakland Athletics uiten hun onvrede over het vertrek van hun club. Beeld Getty

Het zijn zware tijden voor sportfans in Oakland, een stad met ruim 400.000 inwoners in de westelijke staat Californië. In de afgelopen jaren verloren ze basketbalkampioen Golden State Warriors aan San Francisco en American footballclub Oakland Raiders aan Las Vegas. Alleen de honkballers van Oakland Athletics bleven achter, maar ook die staan nu op het punt van vertrekken.

Het is een bruut gebruik in de Amerikaanse sport, die meer dan elders gestoeld is op zakelijke belangen. Rijke clubeigenaren verhuizen hun handel naar een plek waar de vruchten rijper zijn. Oakland Athletics, kortweg A’s, is slechts de laatste in een lange rij clubs die met wortels en al uit de grond werden getrokken.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Onlangs bereikte de club een overeenkomst met Las Vegas voor de aankoop van een lap grond voor een nieuw stadion. Het nieuwe onderkomen kost anderhalf miljard en moet in 2027 klaar zijn. Omdat het leasecontract van de club met het stokoude Oakland Coliseum al volgend jaar afloopt, zal de club waarschijnlijk eerder vertrekken, mogelijk naar een kleiner stadion in Las Vegas.

Zonder groot sportteam

Oakland, ooit een belangrijke sportstad, blijft dan achter zonder team in een van de grote competities. Tot 2019 had de stad er nog drie. In dat jaar vertrokken de Warriors, regerend kampioen in de NBA, naar San Francisco. In 2020 verhuisden de populaire Raiders naar Las Vegas. Dat ook de Athletics zouden verkassen, leek toen al een kwestie van tijd.

Jarenlang zocht de club naar een nieuwe thuishaven in Oakland, want het Coliseum, een van de oudste stadions in het Amerikaanse honkbal, voldeed allang niet meer. Er waren plannen voor een multifunctionele ‘sportzone’ met honkbalstadion, maar het prijskaartje van 12 miljard dollar was veel stadsbestuurders te gortig.

Het had deels van belastinggeld betaald moeten worden. Oakland had grotere problemen dan het behouden van een honkbalclub, vonden critici van het plan. De stad kampt met een woningcrisis, en het aantal daklozen nam er de afgelopen jaren flink toe.

Twee jaar geleden kregen de Athletics toestemming van de competitiebazen van de MLB om verder te kijken dan Oakland. Bestuurders van de club flirtten openlijk met een verhuizing naar Las Vegas, het gokwalhalla dat de afgelopen jaren steeds meer een sportstad werd. Een vertrek uit Oakland leek onvermijdelijk.

Volgens MLB-baas Rob Manfred hadden de Athletics er alles aan gedaan om in Oakland te blijven. De verhuizing juichte hij toe.

Meer inkomsten in Las Vegas

Een ‘relocation’ is doorgaans goed voor een competitie. In Las Vegas, waar toeristen gretig hun portemonnee legen, zullen de inkomsten groter zijn. Die worden verdeeld over alle clubs uit de competitie. De kans lijkt dan ook klein dat de 29 overige eigenaren tegen de verhuizing zullen stemmen.

In Oakland was de club niet meer rendabel, oordeelden de MLB en de clubbestuurders. De supporters kregen de schuld van de aanstaande verhuizing subtiel in de schoenen geschoven. De afgelopen jaren bleven ze massaal weg. Gemiddeld zaten er vorig jaar minder dan 10.000 toeschouwers in het Coliseum, dat plaats biedt aan ruim 60.000 mensen.

Veel supporters laten het afweten bij wijze van protest. Volgens hen heeft eigenaar John Fisher, zoon van een kledingmagnaat, de club om zeep geholpen. Onder zijn leiding werd zuinigheid tot kunst verheven.

De Athletics geven het minst uit aan salarissen, in totaal 58 miljoen dollar. Dat is niets in vergelijking tot de ruim 350 miljoen van New York Mets, de rijkste van allemaal. Het stuit de supporters tegen de borst dat de grootste talenten steevast van de hand worden gedaan voordat ze een groter salaris kunnen gaan verdienen. Dat de prijzen voor tickets en parkeerplekken werden verhoogd, was voor veel fans de druppel.

In Oakland kent de honkbalclub een rijke historie. Begin jaren zeventig waren de A’s de beste van het land, het laatste kampioenschap dateert uit 1989. Later kreeg de club bekendheid vanwege technisch directeur Billy Beane, die een datarevolutie in het Amerikaanse honkbal begon. Het verfilmde boek Moneyball was op hem gebaseerd.

De vroegere geschiedenis van de Athletics bewijst dat het verhuizen van clubs gebruikelijk is in de Amerikaanse sport. De A’s begonnen ooit in Philadelphia, speelden daarna in Kansas City en belandden in 1968 in Oakland.

Lange lijst verhuizers

In talloze steden moesten supporters in het verleden afscheid nemen van hun favoriete club. Enkele voorbeelden: Los Angeles Dodgers speelde vroeger in New York, Indiana Colts (football) in Baltimore, Tennessee Titans (football) in Houston, Los Angeles Lakers (basketbal) in Minnesota, Utah Jazz (basketbal) in New Orleans en LA Rams (football) in Cleveland en St.Louis. De lijst verhuizers is lang en zal in de toekomst verder worden uitgebreid.

Een neveneffect van de verplaatsingen is dat clubs in sommige gevallen een naam dragen die slechts refereert aan kenmerken van de oude locatie. Utah staat bepaald niet bekend om zijn jazzmuziek, en in Los Angeles zijn weinig meren te bekennen. De Dodgers werden ooit zo genoemd omdat bezoekers in Brooklyn de vele trams rondom het stadion moesten ontwijken.

De Athletics blijft dat probleem bespaard. De universele naam wordt meegenomen naar Las Vegas. Het zal de in Oakland achterblijvende supporters weinig troost bieden.