Van de Efteling naar de Winterspelen: voor kunstrijtalent Lindsay van Zundert hoeft dat geen sprookje te zijn

Lindsay van Zundert vrijdag tijdens de Vrije Kür. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In afwachting van haar score neemt kunstrijdster Lindsay van Zundert vrijdagmiddag direct na haar vrije kür met haar coach door wat er mis ging. Waarom ze tweemaal onderuitging. De bewegingen die ze met hun armen maken, geven het euvel aan. Ze had haar lutz, een achterwaartse sprong, beide keren te schuin ingestuurd.

‘Dat was heel erg jammer’, zegt ze even later teleurgesteld. ‘Ik wilde heel graag beter.’ Van de vierde plek met uitzicht op het podium kukelt ze met een totaalscore van 161.00 naar de zesde plek.

Chagrijn

Vlak erna overheerst het chagrijn van de vrije kür, maar toch houdt Van Zundert een goed gevoel over aan de Challenge Cup in Den Haag. Op donderdag voldeed ze op de korte kür aan de WK-limiet. ‘Daar was ik voor gekomen.’

Vanwege technische problemen duurde het donderdag drie uur voordat ze een uitslagenpapiertje onder haar neus geschoven kreeg met haar technische elementscore van 32.87. Ruim boven de WK-limiet van 30. ‘Dat was het wachten waard.’

De WK-limiet op de langere vrije kür had ze, verrassend, eind november al behaald in Dortmund. Ze behaalde toen bovendien met 166.92 de hoogste score voor een Nederlandse sinds de invoering van een nieuw jureringssysteem in 2004.

Helemaal zeker van het WK is Van Zundert nog niet. Niki Wories, die zich vorig jaar kwalificeerde voor het WK dat om corona werd geschrapt, meldde zich met een enkelblessure af voor de Challenge Cup. Net als bij het langebaanschaatsen mag de KNSB-selectiecommissie in het geval van ziekte of een blessure afwijken van de gestelde selectie-eisen. Of de blessure van Wories geldt als ‘calamiteit’, kon Rémy de Wit, technisch directeur van de KNSB, nog niet zeggen. Die beslissing valt maandag.

Efteling

Haar eerste slagen op het ijs maakte de Brabantse Van Zundert als 6-jarige op een tijdelijk baantje in de Efteling. Ze taalde niet naar de attracties. ‘Mama zei: nu moeten we verder het park in, we kunnen hier niet de hele dag blijven.’ Voor haar zevende verjaardag kreeg ze proeflessen cadeau en sindsdien bepaalt kunstrijden haar leven.

Ze is nog altijd jong, net 16. In het schaatsen woedt de discussie of de leeftijdsgrens voor de seniorencategorie moet worden opgekrikt van 15 jaar naar 17 jaar. De kans is groot dat de internationale schaatsunie ISU dit bij het volgende congres zal doen. Mocht dat gebeuren, dan gebeurt dat niet met terugwerkende kracht. Van Zundert is senior en blijft dat.

Het houdt de mavo-4-scholier niet erg bezig. ‘Ben je beter, dan ben je beter. Iedereen werkt er hard voor en iedereen moet een eerlijke kans krijgen. Als ik tegen iemand schaats die 13 is en zij is beter, dan is dat zo. Dan zal ik harder moeten werken.’

Te veel eisen?

En het gevaar van te jong te hard trainen? Of van ouders en coaches die te veel eisen? Voor haar gaat dat in ieder geval niet op, zegt ze. ‘Natuurlijk helpen mijn ouders met alles en stimuleren ze mij. Zij proberen in alles mee te denken. Maar uiteindelijk ben ik degene die het moet doen en dat doe ik omdat ik het heel graag zelf wil.’

De zege in Den Haag gaat naar Loena Hendrickx. De 21-jarige Belgische rijdt een nagenoeg foutloze vrije kür en wint het toernooi met een puntentotaal van 204.68. Het is pas de tweede keer dat ze de 200-puntengrens passeert. Met dat in het achterhoofd mikt ze op een toptiennotering op het WK, net als in 2018 toen ze negende werd.

Hendrickx is sinds een aantal maanden de trainingspartner van Van Zundert en een belangrijk voorbeeld voor de Nederlandse. ‘Alles is compleet bij haar, ook de uitstraling. Als ik train met haar, dan denk ik: dat wil ik ook. Ik trek me aan haar op.’

Russen als voorbeeld

Van Zundert spiegelt zich ook graag aan de Russen, die het kunstrijden de laatste jaren domineren. ‘En dan niet eens om hoe ze springen. Het is sowieso heel moeilijk om daar nog bij in de buurt te komen, maar zeker wel qua schaatsvaardigheid en pirouettes. Hoe zij dat doen, is heel mooi. Daar geniet ik van.’

Aljona Kostornaja is wat Van Zundert betreft de bijzonderste. ‘Ze schaatst heel mooi en is ook een heel mooi meisje.’ De nu 17-jarige Russin werd vorig seizoen Europees kampioene met 240.81 punten. Met haar Haagse score is Van Zundert daar nog een stuk van verwijderd.

Omdat ze regelmatig in het kielzog van Hendrickx mee kan komen, zou Van Zundert terecht kunnen dromen over de Winterspelen van Beijing van volgend jaar. Ze zou er de eerste Nederlandse kunstrijder op de Winterspelen kunnen worden sinds 1976. Toen, in Innsbruck, zorgde de Amerikaans-Nederlandse Dianne de Leeuw voor zilver. Van Zundert wil er nog niet aan denken. ‘Eerst maar zorgen dat ik klaar ben voor het WK.’