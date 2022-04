Van de bondscoach krijgt Estavana Polman wel vertrouwen en dat kan ze goed gebruiken

Estavana Polman in betere tijden. Beeld AFP

Normaal gesproken is handbalster Estavana Polman nooit te beroerd om commentaar te geven, maar nu komen voortdurend zinnen uit haar mond als: ‘Daar kan ik niks over zeggen. Ik wil er niks over zeggen. Het is slim om nu niks te zeggen.’ Over het conflict met haar Deense club, die niet verder met haar wil, bijt ze op haar tong.

‘Ik ben nog steeds Team Esbjerg’, is het enige dat ze wel kwijt wil. ‘Ik heb gewoon nog een contract, nog een jaar en twee maanden, dus ik ben Team Esbjerg-speelster, mijn familie is daar, ik blijf.’

Een maand geleden liet de leiding van Esbjerg weten dat ze niet met de Nederlandse international verder wil. Het boterde al langer niet tussen de club en Polman, die jarenlang de ster was, maar na lang blessureleed weinig speeltijd kreeg. Tekenend voor verstoorde verhoudingen: de Nederlandse kreeg het besluit via de mail te horen.

Verdrietig

‘Ik heb nog altijd met niemand van de club gesproken’, zegt ze. ‘Als je na negen jaar bij de club zo wordt behandeld, dan vind ik dat wel verdrietig. Het ligt nu bij advocaten en ik hoop dat er snel een oplossing komt.’

De Arnhemse is deze week in Nederland, waar ze traint met de nationale ploeg, die dit weekend tegen Griekenland en Duitsland speelt. Ze zal niet in het veld komen, want na haar zware knieblessures en zonder wedstrijdritme, is dat een te groot risico. Bondscoach Per Johansson wilde haar er niettemin graag bij hebben.

‘Dat is op basis van haar verleden’, licht hij toe. ‘Maar ook van wat ik de vorige keer bij het nationale team heb gezien.’ Polman speelde begin maart haar laatste minuten in interlands tegen Duitsland. ‘Ze had toen nauwelijks minuten in de benen, maar wat ik op de training gezien, heeft me al overtuigd. Ze heeft een toekomst in dit team, zeker weten.’

Dit weekend staat er weinig op het spel. Nederland is al geplaatst voor het EK, ook als de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland wordt verloren en tegen Duitsland wordt alleen geoefend. Johansson moet het voorlopig doen zonder Polman en de zwangere Lois Abbingh. Talenten als Larissa Nüsser en Dione Housheer en de al meer ervaren Inger Smits en Kelly Dulfer moeten dat opvangen. ‘Zij moeten nu een stap naar voren doen. Als er iemand wegvalt, is er altijd een kans voor anderen om dat gat te vullen.’

Andere rol

De Zweed denkt niettemin dat er plek blijft voor Polman, zij het in een andere rol. ‘Ik zie haar misschien meer als een spelverdeler, die gebruikmaakt van haar ervaring, en niet de killer die ze was. Het hangt er ook af hoe ze bij haar club gaat spelen, maar ik ben er vrij zeker van dat ik een goede rol voor haar zal vinden.’

Johansson baalt duidelijk van het conflict met Esbjerg en zeker van de manier waarop de club daarmee omgaat. ‘Daarom kan ik haar nu niet gebruiken, het zou een te groot risico zijn. Het is een probleem voor haar, maar ook voor mij. En ik begrijp dat ze niet aan mij denken, dat hoeft ook niet, maar ze moeten wel meer aan haar denken.’

Esbjerg heeft volgens hem ‘een grote, grote fout’ gemaakt, hij neemt het de club kwalijk dat er niet met Polman wordt gepraat. ‘Als er een probleem is, dan los je het op en dan ga je verder. Ik denk dat de club zich moet schamen voor de manier waarop ze haar behandeld hebben. ’

Teamgenoten

Johansson hoopt dat hij na de zomer wel een beroep op haar kan doen, maar dan moet ze wel aan spelen toekomen. Een terugkeer op het veld bij Esbjerg lijkt onmogelijk, al was het alleen maar omdat haar teamgenoten zich openlijk schaarden achter hun coach Jesper Jensen, die veel kritiek had gekregen op de manier waarop hij met Polman was omgegaan. ‘We zijn blij met Jesper als coach en mens en hebben het volste vertrouwen in hem’, schreven ze.

‘Ik heb wel gesprekken met ze gehad’, zegt Polman daarover, ‘maar daar kan ik ook weinig over zeggen’. Zoals ze ook zwijgt over het voorstel van haar club om haar te verhuren of haar contract te ontbinden.

‘Het gaat natuurlijk wel over je salaris', zegt de handbalster, die samenwoont met ex-voetballer Rafael van der Vaart, die op dit moment interim-trainer is van de voetbalclub Esbjerg. ‘En nu is dat niet het belangrijkste, maar uiteindelijk is het wel je baan, en het gaat wel gewoon om een jaar.’

Er zullen vast dingen zijn die ze anders had kunnen aanpakken, zegt ze. ‘Iedereen maakt fouten, maar ik kan mezelf nog steeds in de spiegel aankijken. Maar dit moet eerst afgesloten zijn, daarna kan ik meer zeggen. Ik kan er een boek over schrijven en het wordt een bestseller ook.’