Van de boekhouding tot de steevast oerdegelijke defensie: bij Juventus staat alles op instorten

Juventus-trainer Massimiliano Allegri schreeuwend langs de lijn, tijdens het duel van zijn ploeg tegen Atalanta Bergamo. Beeld REUTERS

Uitgerekend nu hapert ook de verdediging. Als er iets is waar Juventus al decennia op kan rekenen, dan is het zijn degelijke defensie. Maar blijkbaar is niets meer heilig bij de club nu alles op instorten staat.

Tien doelpunten kreeg de ploeg van Massimiliano Allegri tegen in de laatste drie competitiewedstrijden. Eerst was er de mokerslag in Napels: 5-1 verlies tegen de koploper. Tegen Atalanta Bergamo (3-3) werd nog een puntje gepakt, maar zondag vertrok middenmoter Monza met de winst (2-0) uit Turijn.

Elke topclub heeft wel eens een dip, maar niet bij iedere topclub werden onlangs vijftien punten afgetrokken vanwege sjoemelen met de boekhouding. Juventus begon 2023 nog als tweede, maar door die straf en het magere spel staat de club nu dertiende in de Serie A.

De Oude Dame betaalt de prijs voor het ambitieuze voorzitterschap van Andrea Agnelli. Dat leverde negen kampioenschappen op rij en twee Champions League-finales op, en dat in een tijd dat het voetbalgeld meer en meer naar de Engelse Premier League vloeide. Maar daar waren kunstgrepen voor nodig, vooral het opkrikken van de transferwaarde van spelers.

Ruildeal

Juventus dacht in april nog de dans te ontspringen toen de club, en tien andere concurrenten uit de Serie A, werden vrijgesproken. De Italiaanse voetbalbond rook een luchtje bij 62 transfers, waarvan de bekendste de ruildeal tussen de middenvelders Miralem Pjanic en Arthur is.

De Bosniër ging in de zomer van 2020 voor 60 miljoen naar Barcelona, de Braziliaan kostte Juventus 72 miljoen. Die hoge transfersommen waren voor beide clubs, midden in de pandemie, gunstiger dan dat Juventus direct 12 miljoen over zou maken. Transferinkomsten tellen volledig mee voor de winst in hetzelfde boekjaar, transferuitgaven kunnen juist over meerdere jaren worden uitgesmeerd.

Zo zou er vaker zijn gerommeld. Er was alleen een probleem: wie bepaalt in de opportunistische voetbalwereld wat een speler waard is? De aanklager in Italië leunde sterk op de site Transfermarkt.com. Dat is van een ‘hobbyprojectje’ in 2000 weliswaar uitgegroeid tot een serieus bedrijf, maar de rechter vond dat onvoldoende.

Taps

Dat alleen Juventus alsnog tegen de lamp liep, kwam doordat er nog een ander onderzoek liep, waarin ook taps naar boven kwamen. ‘We hebben buitensporig veel gebruik gemaakt van de overwaarde’, zei Agnelli daarin. Hij wist ook dat de club met vuur speelde. ‘Als de markt in elkaar stort, dan stort het in elkaar.’

In een ander gesprek erkende Agnelli dat Juventus niet alleen door de pandemie in problemen was geraakt. ‘Het is allemaal shit wat daaronder zit, waar we het niet over kunnen hebben’. De ‘shit’ kon niet anders dan de overwaardes betekenen, vond de aanklager. De zaak werd heropend en nu ging de rechter er wel in mee, met de vijftien punten aftrek tot gevolg.

Agnelli bracht Juventus vanaf 2010 juist weer terug aan de top. Er kwam een nieuw stadion, de recordreeks kampioenschappen, alleen de Champions League ontbrak, daar kon zelfs Cristiano Ronaldo hem niet aan helpen. Dat de concurrentie met vooral Engelse ploegen niet vol te houden was, wist hij ook. Het was een van zijn redenen om vorig jaar te pleiten voor de Super League, maar die sneuvelde al na een paar dagen.

Nedved

De telg uit de Fiat-familie mag twee jaar niet meer actief zijn in het Italiaanse voetbal, en als de UEFA en FIFA de straf overnemen ook niet daarbuiten. Oud-speler Pavel Nedved kreeg als vicevoorzitter een straf van acht maanden opgelegd. De twee stapten met andere bestuurders in november al op.

De zwaarst gestrafte, Fabio Paratici, was al veel eerder vertrokken naar Tottenham Hotspur. Die club zwijgt vooralsnog over de straf van 2,5 jaar die hij kreeg opgelegd. Als de Uefa erin meegaat, moeten ze op zoek naar een nieuwe technisch directeur.

Zo zijn er meerdere clubs in Europa die gespannen kijken wat er nog uit de Turijnse beerput wordt getrokken. Matthijs de Ligt, nu speler van Bayern München, moest dit weekend nog vragen afwimpelen over zijn Juventus-tijd. Ook de spelers zouden op de hoogte zijn geweest van het gerommel, dat zich niet alleen tot transfers beperkte.

Zo maakte Juventus tijdens de coronapandemie bekend dat de spelers af zouden zien van vier maandsalarissen. Wat achter werd gehouden is dat ze drie van die vier maanden later uitbetaald zouden krijgen. In appjes aan zijn teamgenoten zou aanvoerder Giorgo Chiellini hebben aandrongen om over de details ‘niet te praten in interviews’.

Verzoenende toon

Een winnaar van het schandaal is er ook: de Uefa. Juventus zal in beroep gaan tegen de straf, maar bij de Uefa zien ze ook dat de nieuwe leiding in Turijn veel minder hoog van de toren blaast. Waar Agnelli nog dreigde met de Super League en het opblazen van de Champions League, slaat zijn neef John Elkann vooral een verzoenende toon aan.

De hoogste baas van het Fiat-concern weet dat Juventus zich geen wilde avonturen kan veroorloven. En hij niet alleen. Na de zware puntenstraf droomde trainer Massimiliano Allegri nog van deelname aan de Champions League. ‘Met 71 tot 73 punten kwalificeer je je’, rekende hij uit. Na de nederlaag tegen Monza realiseert hij zich dat zijn ploeg slechts 23 punten heeft. ‘We moeten er dus nog veel bij krijgen om ons dit seizoen te handhaven.’