Van Champions League naar ‘mini-EK’ - van Dijk en Wijnaldum blijven focussen

Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk (rechts) tijdens de laatste training van het Nederlands elftal voorafgaand aan het Nations Leagueduel tegen Engeland in Guimaraes. Beeld BSR Agency

Op een roze wolk na het winnen van de Champions League met Liverpool kwamen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum naar Portugal om Oranje te inspireren in de Final Four van de Nations League. Het lijkt een mentale spagaat, zo’n toetje met de nationale ploeg na de mooiste prijs die je met de club kunt behalen. Maar bondscoach Ronald Koeman hoeft zijn aanvoerder en Wijnaldum niet te sparen. ‘Als je wint, heb je geen pijn.’

De internationals van Liverpool werden in het hotel in Braga als helden onthaald door hun teamgenoten. Symbolisch voor de hechte band die de internationals met elkaar hebben, aldus Van Dijk. ‘Zo’n ontvangst is iets kleins, maar het doet heel veel met je. Ik ben trots om aanvoerder te mogen zijn van deze groep.’

Van Dijk kent verschil of je als winnaar of verliezer van een grote finale aansluit bij de nationale ploeg. Vorig jaar verloor Liverpool de Champions Leaguefinale van Real Madrid. ‘Het is nu veel gemakkelijker om me op te laden voor het Nederlands elftal dan vorig jaar. Toen zat ik kapot en dat gevoel bleef enkele dagen hangen. De teleurstelling werkte ook fysiek door. Nu ben ik er klaar voor.’

Van Dijk was al eerder geconfronteerd met de statistiek dat hij in 64 duels op rij niet door een dribbelende speler was gepasseerd. Of hij die serie kan vervolgen tegen Engeland? En mag hij zich tot de beste verdedigers van de wereld rekenen? ‘Leuke cijfers, maar ik kan er niet veel mee’, zegt hij. En met Hollandse nuchterheid: ‘Ik sta achterin om tegen te houden en mijn team te helpen.’

Van Dijk heeft immers de weg der geleidelijkheid gevolgd. Zijn motto: ‘Werk hard en blijf nederig, ik hoor nog niet tot de absolute top. Ik heb een goed seizoen achter de rug, maar ik hoop nog meer prijzen te winnen met Liverpool en het Nederlandse team.’

Het klinkt te bescheiden, aldus bondscoach Ronald Koeman. Ook hij noemt Lionel Messi nog altijd de beste voetballer van de wereld. ‘Maar als een verdediger in aanmerking zou komen voor de Gouden Bal, dan zou Virgil hoge ogen gooien.’

Fysiek heeft de lange mars door Europa zijn sporen nagelaten bij de spelers van Liverpool en Ajax. Zo begint Ajacied Daley Blind donderdagavond in Guimaraes tegen Engeland aan zijn 66ste wedstrijd dit seizoen. Van Dijk: ‘Iedereen heeft zware benen, maar het is geen excuus. De focus ligt nu bij de Nations League.’

Daley Blind (rechts) had last van zijn hiel, maar is fit genoeg om donderdagavond te spelen. Beeld BSR Agency

Overbelasting

Toch waakt trainer Koeman over het welzijn van zijn overbelaste internationals. ‘Blind had in de slotfase van het seizoen bij Ajax al last van zijn hiel. We hebben hem in de voorbereiding op de Final Four van de Nationals League ontzien. Maar hij zegt fit te zijn en dat zie ik ook op de training. En dus speelt hij.’

Met Van Dijk en Wijnaldum had Koeman aan een kort gesprek genoeg. ‘Ze willen heel graag en ik stel tegen Engeland graag het sterkste elftal op. Daar horen Van Dijk en Wijnaldum uiteraard bij. Die jongens nemen hun ervaring met het spelen van finales mee, het kan ons helpen bij dit toernooi.’

Maar voelt de Nations League voor spelers als Van Dijk en Wijnaldum toch niet als een verplicht nummer, na die schitterende apotheose in de Champions League? Die prijs is tastbaar, de Nations League heeft vooralsnog de allure van een fraai opgetuigd oefentoernooi.

Toch heeft Oranje zich juist op dat podium hervonden met knappe zeges op Frankrijk en Duitsland, waardoor de scepsis bij Koeman grotendeels is verdwenen. ‘Ik had ook mijn bedenkingen bij de start van de Nations League, maar dit toernooi heeft potentie. Het voelt wel degelijk als een prijs.’

Bovendien heeft een duel met Engeland in de Final Four van een ‘mini-EK’ voldoende allure, zeker voor Van Dijk, die wellicht opnieuw moet afrekenen met Tottenham Hotspur-spits Harry Kane. ‘Het heeft wel iets extra’s om zo kort na de Champions Leaguefinale tegenover enkele teamgenoten te staan. De Engelse spelers van Liverpool willen nu van ons winnen. En wij van hen.’

De verliezers bij Tottenham Hotspur en de winnaars van Liverpool in de finale van de Champions League vormen in Estadio D. Afonso Henriques één team. Er staat bovendien nog een rekening open met Engeland, na de 1-0-nederlaag in de Johan Cruijff Arena bij het debuut van Koeman als bondscoach in maart 2018.

Koeman wil de progressie van Oranje juist afmeten aan de herkansing tegen te Britten. En waarom niet meteen historie te schrijven door de eerste editie van de Nations League te winnen? ‘Het verschil met Engeland is kleiner dan vorig jaar. En het zou nog mooier zijn om de beste ploeg in de Nations League te zijn.’