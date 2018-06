Van Bommel kan zich melden bij PSV: Australië ligt eruit

Bondscoach Van Marwijk had er alle vertrouwen in dat Frankrijk de sportieve plicht zou nakomen: winnen van Denemarken in het andere duel in groep C. ‘De spelers van Frankrijk hebben ook hun trots. Ze hebben weliswaar twee keer gewonnen, maar nog niet heel goed gespeeld. Ik weet zeker dat ze de wereld willen laten zien hoe goed ze zijn’, zei hij op de persconferentie voorafgaand aan Australië Peru. Om door te gaan moest Australië dan nog wel winnen van Peru. Dat liep dus anders.

Overigens was winst op Peru uiteindelijk ook niet genoeg geweest voor een plek in de volgende ronde, want Denemarken en Frankrijk deden het rustig aan. Ze hielden het op 0-0 een stand waarbij beide ploegen sowieso door zouden gaan. Op sociale media viel het woord ‘salonremise’ veelvuldig.

Daarmee eindigde dinsdag het WK voor de Socceroos. Na de openingswedstrijd tegen Frankrijk, waarin Australië volgens Van Marwijk verloor door ‘een dubieuze strafschop en een ongelooflijk gelukkige goal’, werd gelijk gespeeld tegen Denemarken.

Foto DPA

Nederlandse delegatie

De grote delegatie Nederlanders die dit WK langs de lijn stond bij Australië, kan naar huis. Naast Van Marwijk en Van Bommel waren ook Roel Coumans, Jurgen Dirkx, Taco van den Velde en videoanalist John Metgod onderdeel van de staf van het Australische elftal.

Voor Van Bommel en Dirkx zit er voorlopig geen vakantie in. Zij zullen vandaag al op het vliegtuig terug naar Nederland zitten om vervolgens morgen aan te sluiten bij de selectie van PSV, waar Van Bommel komend seizoen Philip Cocu opvolgt als hoofdtrainer. Dirkx wordt zijn assistent.

PSV maakte deze week verder bekend dat Ruud van Nistelrooij de nieuwe trainer wordt van het elftal onder 19 en Ernst Faber, afgelopen twee jaar trainer van FC Groningen, hoofd van de jeugdopleiding. Wat de rol van Van Marwijk precies wordt bij PSV, is onduidelijk. Verwacht wordt dat hij straks Van Bommel in een adviserende rol zal bijstaan bij PSV, al dan niet in een officiële functie. Van Marwijk hoeft zich in ieder geval niet morgen al te melden in Eindhoven.