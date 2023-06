Van Bommel kampioen van België na ongekend spannende ontknoping

De coach van Royal Antwerp FC, Mark van Bommel, rent over het veld nadat Toby Alderweireld diep in blessuretijd de gelijkmaker erin schiet tegen Genk. Beeld Belga

Trainer Mark van Bommel sprintte het veld op na de ziedende knal van Toby Alderweireld in de 94ste minuut, een schot dat de kruising doorboorde en de stand in de wedstrijd bij Racing Genk op 2-2 bracht. Precies genoeg voor de titel.

Van Bommel, ontslagen bij PSV en Wolfsburg, kreeg de gele kaart, doch was even later voor het eerst in zijn loopbaan als trainer kampioen, een paar weken nadat hij al de beker greep.

Antwerp werd gek; Vincent Janssen, Van Bommel, de geschorste Calvin Stengs, de ook scorende Gyrano Kerk en Jurgen Ekkelenkamp, beide gewisseld. Plus de rustig toekijkende Marc Overmars, de technisch directeur die moest verdwijnen bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag. En het was feest in Antwerpen, waar stadion de Bosuil vol zat met mensen die naar schermen keken.

Den dubbel

Van Bommel, voor de camera’s van Ziggo: ‘Dit is ongelooflijk.’ Hij keek ook terug naar vorige week, toen de ploeg de eerste kans op de titel verspeelde: ‘De spelers zaten er helemaal doorheen. Ik ook. Donderdag hebben we het weer opgepakt.’

Vorige week miste Antwerp de kans op de titel, door tegen tien spelers van Union kort voor tijd de 1-1 te incasseren. De tweede kans werd gegrepen. Van Bommel: ‘Het is eerste titel in 66 jaar, en dan ook nog de dubbel.’ Hij droeg een T-shirt met het opschrift: Den Dubbel.

Royal Antwerp FC, Union St. Gilles en Racing Genk maakten op de laatste speelronde van de play-offs alle drie nog kans op de titel. Een beetje zoals in Nederland in 2007, op die 29ste april, toen PSV uiteindelijk AZ en Ajax voorbleef. Union, dat zijn laatste titel vierde in 1935, waande zich bijna zeker van de titel bij de 1-0 voorsprong tegen Club Brugge, dat als enige van de vier geen kansen had.

Bij Genk - Antwerp stond het 1-0, later 1-1 en vervolgens 2-1, en dat was voor St. Gilles genoeg. Maar toen, terwijl Brugge ook niet heel erg veel bijzonders deed, legde Noa Lang de bal met links voor en scoorde de Japanner Homma. Lang en Sandra voerden de score diep in blessuretijd nog op tot 1-3.

Helikopter

Totaal was de desillusie in het stadion van Union. De helikopter met de kampioensbeker cirkelde boven België, niet wetende naar Brussel of naar Genk te vliegen. En toen was daar dat schot van Alderweireld, dat nodig was. Want bij een zege van Genk, dat dus eerst met 1-1 en later met 2-1 voorstond, was Genk kampioen geweest. Ook het verdriet in het stadion van Genk was groot.

Alderweireld, de voormalige Ajacied die net als al die anderen met het geld van eigenaar Paul Gheysens naar Antwerpen is gelokt, was volgens het scenario van zijn trainer in de slotfase mee naar voren getrokken, om als tweede spits naast Vincent Janssen te spelen. Hij maakte zijn mooiste en zeker het belangrijkste doelpunt in zijn loopbaan. Genk was te geschokt om nog te reageren. De tijd was ook voorbij. Overal vloeiden tranen.