Van Bommel is soms slecht te pruimen, maar met deze versie kon iedereen leven

Na de blamerende nederlaag van PSV tegen Sporting Lissabon in de Europa League, 4-0 was het geworden, werd het donderdagavond pas echt leuk: de interviews. De aftrap op RTL 7 was voor Marcel Maijer. De reporter had Steven Bergwijn zover gekregen om de wedstrijd na te beschouwen.

Over zijn eerste vraag leek Maijer niet al te lang te hebben nagedacht. Hij begon maar gewoon. Maijer, met een stem waarin ongeloof doorklonk: ‘Steven, wat gebeurt er vanavond?’

Bergwijn: ‘Ja, je krijgt gewoon heel snel twee kutgoals tegen.’

Zelden verscheen een voetballer met zoveel tegenzin voor de camera als Steven Bergwijn donderdag in Lissabon. Maijer liet hem reageren op de stelling dat PSV na een kwartier al achter de feiten aanliep (Bergwijn: ‘Dat dacht ik wel’) en vroeg zich af of de situatie bij PSV wellicht zorgelijker is dan wij denken. Bergwijn haalde op een schitterende manier zijn schouders op en zei: ‘Zou het niet weten.’

Toen Maijer vroeg of hij besefte dat PSV was uitgeschakeld in de Europa League, terwijl de start van het toernooi met twee overwinningen nog zo florissant was geweest, raakte Bergwijn geïrriteerd. Hij vond het ‘klotevragen’. Maijer schrok ervan. Sorry, zei hij.

De olifant in de kamer werd donderdag door bijna iedereen opzichtig genegeerd, ook in de RTL-studio waar vier mannen, twee presentatoren plus de analytici Jan Boskamp en Theo Janssen, een mal toneelstukje opvoerden. Het was al bijna bedtijd toen een van de presentatoren eindelijk de stoute schoenen aantrok en de vraag stelde hoe veel Mark van Bommel, de trainer van PSV, is te verwijten. Janssen negeerde de vraag. Boskamp bromde dat er geen ploeg in het veld stond.

De twee mannen hadden eerder gezegd dat de eerste twee doelpunten er héél makkelijk in waren gegaan en dat dat op dit niveau natuurlijk niet mag gebeuren, want dan loop je als ploeg achter de feiten aan. De presentatoren knikten intussen begripvol en wekten de indruk dat ze eindelijk begrepen hoe het precies zit.

Nog maar een jaar geleden was Mark van Bommel, zoals een vriend enigszins raadselachtig zei, ‘een toptrainer nog voordat hij een toptrainer was’. Iedereen was dolenthousiast over hem. Door zijn verleden als voetballer bij PSV had hij veel krediet en de resultaten waren goed, ondanks zijn onervarenheid.

De jonge trainer leek er plezier in te hebben en maakte een ontspannen indruk. Van Bommel is soms slecht te pruimen, maar met deze versie kon iedereen leven, totdat de resultaten en het spel tegen begonnen te vallen en de vraag zich opdrong of het goede paard misschien toch niet zo’n goede ruiter is als aanvankelijk werd gedacht.

Ruim voor Kerstmis is het seizoen van PSV al totaal mislukt. PSV is uitgeschakeld in de Europa League en nu al kansloos in de strijd om de landstitel. De ploeg faalt, en de trainer ook, maar dat hoor je zelden.

Gelukkig was deze week ook een oude bekende in Lissabon, Bert Maalderink. Omdat de NOS geen rechtenhouder van de Europa League is, moest hij zijn vragen aan Van Bommel in de persconferentie stellen. Niet in beeld, maar wel hoorbaar was de perschef van PSV, oud-journalist Thijs Slegers die na één minuut zei dat Bert nog één vraag mocht stellen en dat het daarna afgelopen moest zijn, want hij was geen rechtenhouder.

Maar Maalderink ging door, ook toen Slegers pissig zei dat hij al zeven vragen had gesteld, ‘ik heb ze geturfd.’ Of Van Bommel denkt dat het nog goed komt. Of dit consequenties zal hebben. Of de clubleiding nog vertrouwen in hem heeft. Of hij met de clubleiding over de crisis heeft gesproken.

In het nauw gebracht keek Van Bommel opzij, naar de turvende perschef. Zijn antwoorden waren nietszeggend, maar het waren precies de juiste klotevragen.