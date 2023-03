Van Bommel-broers rijpen bij MVV: ‘Thomas lijkt op vader Mark, Ruben op opa Bert’

Ruben van Bommel namens MVV in actie tegen ADO Den Haag. Beeld Getty

Minder dan 24 uur voordat MVV in de stromende regen tegen Willem II aantreedt, wint Ruben van Bommel met het Nederlands elftal voor spelers tot 20 jaar in de stralende Spaanse zon van zijn Franse leeftijdsgenoten. Hij krijgt dertig minuten speeltijd in het team van bondscoach Martijn Reuser, dat wordt gedomineerd door spelers van Ajax en AZ. Eerstedivisiespelers zijn zeldzaam.

Op de Limburgse radiozender L1 wordt voor de wedstrijd van MVV de vraag opgeworpen hoe groot het gemis van Van Bommel deze zondag is? De 18-jarige zoon van de Mark van Bommel, de oud-speler van Fortuna, PSV, Barcelona, Bayern München en AC Milan, heeft zich in zijn debuutseizoen in het betaald voetbal direct ontpopt tot revelatie. De rechtsbenige aanvaller, die vanaf de linkerkant speelt, scoorde al tien keer en gaf vier assists in de eerste divisie.

Het gemis zal groot zijn, vermoedt een van de analisten in de studio. ‘Maar’, wordt er meteen aan toegevoegd, ‘het is heel mooi dat hij is opgeroepen voor Oranje. Hoelang is het geleden dat een speler van MVV werd geselecteerd voor zo’n hoog vertegenwoordigend team van de KNVB?’

Ruben is niet de enige Van Bommel bij MVV, zijn 20- jarige broer Thomas ging hem twee jaar geleden voor. Terwijl de oudste het dit seizoen moet doen met korte invalbeurten beleeft zijn jongste de laatste maanden een razendsnelle doorbraak. ‘Hij gaat als een komeet’, zegt trainer Maurice Verberne over diens ontwikkeling.

Thomas speelde in de jeugd van Fortuna Sittard en SV Meerssen, voordat hij in 2016 in de jeugdopleiding van MVV terechtkwam. Ruben voetbalde zeven jaar in de academie van PSV, maar vertrok daar nadat zijn vader Mark was ontslagen als trainer van het eerste elftal. Hij mocht wel blijven, maar had naar eigen zeggen niet meer het juiste gevoel.

Hoe groot de invloed is van hun vader, die na zijn ontslag bij PSV en een mislukt avontuur bij VfL Wolfsburg dit seizoen trainer is van het Belgische Antwerp FC, blijft na de wedstrijd van MVV tegen Willem II onduidelijk. Thomas heeft na de 2-0-nederlaag geen behoefte om met de pers van gedachten te wisselen over de familiaire verbanden.

‘Thomas heeft als voetballer iets meer weg van zijn vader. Hij is ook een controlerende middenvelder’, zegt Verberne. ‘Ruben, daarentegen, doet in die zin meer denken aan zijn opa’, verwijst de MVV-trainer naar oud-bondscoach Bert van Marwijk, die als speler van AZ, MVV en Fortuna Sittard vaak als aanvaller speelde.

Mark van Bommel is getrouwd met de dochter van Van Marwijk, die het Nederlands elftal in 2010 naar de WK-finale in Zuid-Afrika leidde. 79-voudig international Van Bommel was een vaste waarde in de periode dat Van Marwijk de scepter zwaaide bij het Nederlands elftal.

Tijdens Willem II-MVV (2-0) komt Thomas van Bommel deze zondag niet verder dan wat warmloopacties. Beeld Michael Kooren voor de Volkskrant

Tegenwoordig zijn Van Bommel en Van Marwijk vaak bij wedstrijden van MVV te vinden. Van Bommel als betrokken vader en Van Marwijk in de rol van ‘leercoach’ bij de nummer zeven van de eerste divisie. Hij dient als klankbord voor Verberne en begeleidt de jeugdtrainers. MVV wil meer talenten uit de jeugdopleiding laten doorstromen naar het eerste elftal en die voor een mooi bedrag verkopen.

In die zin zijn de broers Van Bommel het perfecte voorbeeld, al zit er een ‘maar’ aan het verhaal. De 18-jarige Ruben, voor wie in de winterstop al interesse was van clubs uit de eredivisie, heeft nog geen contract bij MVV. Hij zou de club in de zomer transfervrij kunnen verlaten, maar liet eerder al tegenover ESPN weten dat hij nog voor het einde van het seizoen een contract tekent, zodat MVV iets aan hem kan verdienen. ‘Ik ga niet transfervrij weg’, verzekerde hij.

Wanneer en wat voor een contract de jongste telg van Van Bommel gaat tekenen, weet Verberne niet. En ook de aanwezige Limburgse journalisten die de club op de voet volgen, durven het niet te zeggen. ‘Het is ook voor ons onduidelijk’, zegt een van hen.

‘Ruben heeft creativiteit, diepgang en snelheid’, zegt Verberne na de nederlaag tegen Willem II. ‘Ik denk dat hij de stap naar de eredivisie aan kan. Hij is misschien een ander type speler dan zijn vader, maar heeft wel hetzelfde karakter. Hij heeft lak aan de wereld en vertrouwt op zijn kwaliteiten. Thomas is iets rustiger.’

Bij radiozender L1 durven ze halverwege de tweede helft wel antwoord te geven op de vraag hoe zwaar de afwezigheid van Van Bommel telt. De goalgetter met de beroemde achternaam wordt node gemist. ‘MVV voetbalt leuk, maar zonder Van Bommel missen ze iemand die voorin echt het verschil kan maken.’