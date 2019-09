Van blijdschap tot zelfhaat in enkele zetten

Woensdag was een dag waarop het leed van de verliezers zo groot was dat de toeschouwers oprecht met hen ­meeleden. Vreselijk was het lot van de ­Armeniër Aronian en de Rus Vitjoegov in de kwartfinaletiebreaks van het World Cup toernooi. De euforie die zij voelden bij hun naderende overwinningen maakte na ­jammerlijke fouten binnen enkele minuten plaats voor verdriet en zelfhaat.

Op Twitter gaven velen de schuld aan de (te) beperkte bedenktijd in de tiebreakpartijen. De Rus Nepomniachtsji schreef: ‘Woorden schieten tekort. Soms lijkt het alsof goed of op zijn minst behoorlijk spel niet nodig is om ver te komen in de World Cup. Het knock-outsysteem in zijn huidige vorm is volstrekt ongeschikt om te bepalen wie de beste schaker is.’ De dag begon kalm met twee remises in de rapid-tiebreak van Vitjoegov en de ­Chinees Yangyi Yu. Ook de match tussen Aronian en de Fransman Vachier-Lagrave opende vreedzaam, waarna Aronian zijn tegenstander in de tweede partij overspeelde:

Diagram links

Vachier-Lagrave – Aronian na 27. Te1-f1. Met zijn laatste zet heeft wit de dreiging 27 ... g6 gepareerd, maar niet het volgende kwaliteitsoffer.

27 ... Txf5! 28. exf5 Te3 29. Tae1 De7 30. Txe3 Dxe3+ 31. Kh2 De2+

Na 31 ... Pe4! heeft wit geen verdediging, bijvoorbeeld 32. Db2 Dg3+ 33. Kh1 Dxh3+ 34. Kg1 De3+ 35. Kg2 Dg3+ 36. Kh1 Dxd3 en zwart wint.

32. Kg1 Pxd3 33. bxa6 bxa6 34. Db3 De3+ 35. Kh2 Dd2+ 36. Kg1 De3+?

Na 36 ... Pxf4 staat zwart nog steeds beter.

37. Kh2 h5 38. Dd1 h4?

Een blunder in een stand die na 38 ... Pxf4 39. Df3 Pd3 in remise zou zijn geëindigd.

39. Tf3 Pb2 40. Txe3 Pxd1 41. Td3 Pb2 42. Txd4

En zwart gaf elf zetten later op.

Dit was erg, maar het kan erger. Nadat Vitjoegov en Yu elkaar om beurten hadden verslagen moest een armageddonpartij (wit 5, zwart 4 minuten bedenktijd) de beslissing brengen. Vitjoegov had met zwart aan remise genoeg om de halve finales te bereiken.

Yu – Vitjoegov

1. e4 e6 2. f4 d5 3. e5 c5 4. Pf3 Pc6 5. c3 Ph6 6. Pa3 Pf5 7. Pc2 d4 8. Ld3 Ph4 9. Le4? Pxg2+ 10. Kf2 Pxf4 11. d3 Pg6 12. cxd4 cxd4 13. Lg5 Le7 14. Lxe7 Dxe7 15. Pcxd4 Pcxe5 16. Pxe5 Pxe5 17. Dh5

Diagram rechts

Wit staat sinds zijn onbegrijpelijke negende zet finaal verloren. Met 17 ... Dc5 (18. Ke3 Pc4+) had zwart de partij nu onmiddellijk kunnen beslissen. Helaas kwam geen goede zet meer uit zijn vingers

17 ... Pd7? 18. Thg1 Pf6? 19. De5 Pxe4+ 20. dxe4 f6? 21. Dh5+ Df7 22. Dc5 De7? 23. Dxe7+ Kxe7 24. Txg7+ Kf8 25. Tag1 e5 26. Pb5 a6 27. Pc7 Tb8 28. Pd5

En wit won gemakkelijk.

‘Dit toernooi is als het leven’, zei ­Vitjoegov nadat hij uit zijn nachtmerrie was ontwaakt. ‘Uiteindelijk heeft het een droevig slot.’